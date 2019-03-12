Казахстан завоевал золотую медаль на чемпионате мира по парадзюдо

Одивелаш. 19 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан впервые завоевал золотую медаль на чемпионате мира по парадзюдо, передает Kazakhstan Today.





Медаль высшего достоинства завоевал Олжас Оразалыулы. Первенство проходило с 16 по 18 ноября в городе Одивелаш (Португалия), сообщает пресс-служба РГКП "Дирекция развития спорта".





Оразалыулы выступал в весовой категории 60 килограммов и стал чемпионом мира в возрасте 18 лет. В соревнованиях наш спортсмен победил испанского Боржа Пахисса и получил высочайшую оценку иппон. Во второй встрече он одолел японца Такааки Хирая, а в четвертьфинале - алжирского Моулоуда Ноура. В полуфинале он был сильнее азербайджанца Орхана Гараева, а в финале победил алжирского спортсмена Ишака Оулдкоуидера", - пояснили в пресс-службе.





Казахстан занял 10-е место в общекомандном зачете с одной золотой медалью. В чемпионате приняли участие 267 дзюдоистов из 4 стран мира. Честь Казахстана защищали 7 дзюдоистов.









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