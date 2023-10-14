Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира  

Фото: kazchess.kz

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Доха. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Дохе (Катар) проходит Qatar Masters Open. Это один из сильнейших открытых турниров в мире, в котором могут принимать участие только игроки с рейтингом 2300 и выше.





В этом году играет 252 шахматиста из 44 стран мира. Среди участников свыше 60 гроссмейстеров. В турнире, который стартовал 11 октября, принимают участие гроссмейстеры Магнус Карлсен, Хикару Накамура и другие титаны шахмат. Призовой фонд турнира составляет $108 250.





По данным Казахстанской федерации шахмат, автором первой сенсации стал павлодарский гроссмейстер Алишер Сулейменов. Уже во втором туре жребий определил ему в соперники лидера мирового рейтинг-листа Магнуса Карлсена. Норвежский чемпион, превосходящий нашего гроссмейстера в рейтинге более чем на 300 пунктов, сделал несколько поверхностных ходов в середине игры и понес поражение. Уже на 31-м ходу ввиду неизбежных огромных потерь Карлсен остановил часы.





В турнире принимают участие и другие члены нашей сборной: Ринат Джумабаев, Бибисара Асаубаева, Казыбек Ногербек, Алуа Нурманова.



