13.10.2023, 08:17 9261

Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира  

Его соперником стал лидер мирового рейтинг-листа Магнус Карлсен
Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира
Фото: kazchess.kz
Доха. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Дохе (Катар) проходит Qatar Masters Open. Это один из сильнейших открытых турниров в мире, в котором могут принимать участие только игроки с рейтингом 2300 и выше.

В этом году играет 252 шахматиста из 44 стран мира. Среди участников свыше 60 гроссмейстеров. В турнире, который стартовал 11 октября, принимают участие гроссмейстеры Магнус Карлсен, Хикару Накамура и другие титаны шахмат. Призовой фонд турнира составляет $108 250.

По данным Казахстанской федерации шахмат, автором первой сенсации стал павлодарский гроссмейстер Алишер Сулейменов. Уже во втором туре жребий определил ему в соперники лидера мирового рейтинг-листа Магнуса Карлсена. Норвежский чемпион, превосходящий нашего гроссмейстера в рейтинге более чем на 300 пунктов, сделал несколько поверхностных ходов в середине игры и понес поражение. Уже на 31-м ходу ввиду неизбежных огромных потерь Карлсен остановил часы.

В турнире принимают участие и другие члены нашей сборной: Ринат Джумабаев, Бибисара Асаубаева, Казыбек Ногербек, Алуа Нурманова.

 
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Теги:Победашахматы

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11.10.2023, 13:26 19811

Пересмотреть систему работы спортивных институтов поручил Токаев после Азиады  

По мнению президента, результаты выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх могли быть лучше
Пересмотреть систему работы спортивных институтов поручил Токаев после Азиады
Фото: Акорда
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства поздравил казахстанских спортсменов с завоеванными на Азиатских играх медалями, сообщает Акорда.

Акорда

Он напомнил, что Ризабек Айтмухан стал первым казахом - чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана.

Что касается Азиады, то в условиях высокой конкуренции наши спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. В особенности отличились участники из Казахстана в таких видах, как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу", - заявил президент.


Он отдельно поздравил сборную по каратэ, каждый из 8 представителей которой поднялся на пьедестал почета, благодаря чему они завоевали первое место в общекомандном зачете.

Акорда

Президент также отметил вклад казахстанских тренеров и других специалистов.

Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками", - сказал глава государства.


Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.

Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", - заявил президент.


Акорда

Он перечислил меры, которые необходимо принять в ближайшее время.

  • Кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений

Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры", - заявил Токаев.


  • Улучшить качество управления в спортивной сфере

Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.

Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета", - поручил президент.


  • Повысить уровень подготовки национальных сборных

Важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить. Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов", - заявил президент.


  • Создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов

У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла", - подчеркнул глава государства.


В завершение Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

Он также пожелал успехов спортсменам и тренерскому корпусу на пути к будущим победам и вручил ряду спортсменов почетные грамоты.

Акорда

Напомним, по итогам Азиады-2023 отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых).

В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
 
08.10.2023, 12:26 64301

Казахстан завершил Азиаду еще двумя медалями

Казахстан завершил Азиаду еще двумя медалями
Фото: НОК РК
Ханчжоу. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская сборная завершила участие в Азиатских играх в Ханчжоу. В заключительный день казахстанские спортсмены отметились двумя медалями, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.

В женском каратэ Молдир Жанбырбай показала второй результат в весе до 50 килограммов. В финале она проиграла Шуанг Гу из Тайбэя", - пишет Olympic.kz.


Еще одно призовое, третье место Казахстану принесла команда по артистическому плаванию. В сумме казахстанки набрали 663.7417 балла.

По информации sports.kz, после завершения всех соревнований отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Тем самым в итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.

Безоговорочным лидером стал Китай - 383 (201-111-71), второе место забрала Япония - 188 (52-67-69), третья позиция досталась Южной Корее -190(42-59-89).
 
07.10.2023, 21:06 85616

Азиатские игры: у сборной Казахстана 78 медалей

В копилке Казахстана 10 золотых, 21 серебряная и 47 бронзовых медалей
Азиатские игры: у сборной Казахстана 78 медалей
Фото: Sports.kz
Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране еще две медали Азиатских игр в китайском Ханчжоу. Они завоевали серебро и бронзу в индивидуальном многоборье. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском комитете РК.

Таниева финишировала на втором месте. В сумме она набрала 130.700 балла. Парфилова в свою очередь показала третий результат - 130.050 балла. Победу праздновала Тахмина Икромова (Узбекистан) с результатом 131.300 балла.

По итогам предпоследнего дня Азиатских игр в Ханчжоу сборная Казахстана опустилась в медальном зачете с 10-го места на 11-е, сообщает Sports.kz.

За день до окончания континентальных соревнований у Казахстана 78 медалей: 10 золотых, 21 серебряная и 47 бронзовых. Абсолютным лидером медального зачета является Китай, у которого уже 382 медали (200 золотых, 111 серебряных и 71 бронзовая). На втором месте - Япония - 185 медалей (51 золотая, 65 серебряных и 69 бронзовых). На третьей строчке медального зачета - Южная Корея - 189 медалей (41 золотая, 59 серебряных и 89 бронзовых).

Наивысшую позицию из стран постсоветского пространства занимает Узбекистан - 5-е место (70 медалей; 21-18-31). Ниже Казахстана расположились Кыргызстан - 18-е место (15 медалей; 4-2-9), Таджикистан - 24-е место (7 медалей; 2-1-4) и Туркменистан - 29-е место (5 медалей; 0-1-6).

Сегодня казахстанские спортсмены завоевали десять медалей на Азиатских играх - одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых.

Напомним, золото выиграла каратистка Софья Берульцева (весовая категория до 68 килограммов).

Серебряными призерами стали гимнастка Эльжана Таниева (художественная гимнастика, четыре предмета - обруч, мяч, булавы, лента), гребчиха Анастасия Ананьева (каноэ, гребной слалом) и каратист Данияр Юлдашев (весовая категория до 86 килограммов).

Бронзовые медали выиграли женская команда по шахматам (Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Динара Садуакасова и Алуа Нурманова), джитсерша Мариан Урдабаева (весовая категория до 63 килограммов), гимнастка Милана Парфилова (художественная гимнастика, четыре предмета - обруч, мяч, булавы, лента), каратист Дидар Амирали (весовая категория до 67 килограммов), синхронистки Ясмин Туякова и Арина Пушкина и мужская сборная по водному поло.
 
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Теги:медалиАзиатские игры
07.10.2023, 19:38 88621

Гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Бельгии

Гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Бельгии
Фото: olympic.kz
Брюссель. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Антверпене (Бельгия), сообщает Olympic.kz.

Гимнаст успешно выступил в финале в вольных упражнениях. За свое выступление он получил 14.600 балла, что и принесло ему третье место.

Первым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14.866 На втором месте завершил финал японец Казуки Минамо - 14.666.
 
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Теги:ЧМгимнастикабронза
07.10.2023, 19:14 90321

Мужская команда по водному поло завоевала бронзу на Азиаде

В копилке Казахстана 76 медалей
Мужская команда по водному поло завоевала бронзу на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по водному поло завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.

В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Ирана. Счет составил 10:9.

В финале сыграют Япония и Китай.

Напомним, Азиатские игры завершатся 8 октября.

 
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Теги:СпортбронзаАзиатские игры
07.10.2023, 18:28 91731

Женская команда Казахстана по шахматам завоевала бронзу на Азиатских играх

В копилке Казахстана 75 медалей (10 золотых, 20 серебряных и 45 бронзовых)
Женская команда Казахстана по шахматам завоевала бронзу на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
Пекин. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по шахматам показала третий результат на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.

Шахматистки показали третий результат в командных соревнованиях. Успеха добились Бибисара Асаубаева, Диана Садуакасова, Жансая Абдумалик, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова.

Первое место у Китая, второе место заняла Индия.

Ранее казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Азиаде.
 
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Теги:Казахстанбронзашахматы
07.10.2023, 16:57 94391

Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Азиаде

Для Казахстана золотая медаль Берульцевой стала 10-й на Азиаде
Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Пекин. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала для Казахстана золотую медаль на Азиаде.

В поединке в весе +68 кг среди женщин соревновались Софья Берульцева и Арика Гурунг (Непал). Берульцева победила со счетом 3:0.

В копилке Казахстана уже десять золотых медалей.

По данным Olympic.kz, в финале категории до 84 килограммов у мужчин Данияр Юлдашев потерпел поражение от Малика Бина из Малайзии - 4:10.

А в весе до 67 килограммов Дидар Амирали победил иранца Заде Махди со счетом 7:2, став бронзовым призером.
 
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Теги:ЗолотоАзиатские игры
07.10.2023, 15:20 93631

Сборная Казахстана завоевала бронзовые медали на Азиатских играх   Дополнено

Медали завоевали казахстанские спортсменки в джиу-джитсу, артистическом плавании и карате
Сборная Казахстана завоевала бронзовые медали на Азиатских играх
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана отметилась очередными бронзовыми медалями на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.

Мариан Урдабаева стала третьей в джиу-джитсу в весовой категории до 63 килограммов. В схватке за третье место она победила соотечественницу Ажар Салыкову.

Также на третью ступень пьедестала поднялись Ясмин Туякова и Арина Пушкина в артистическом плавании. Они завоевали бронзу в соревнованиях среди дуэтов.

t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Дополнено 07.10.2023, 16.16

Дидар Амирали в карате в весовой категории до 67 кг победил иранца Амира Заде Махди со счетом 7:2 в борьбе за бронзовую медаль.

olympic.kz

Ранее казахстанка Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль на Азиатских играх.
 
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Теги:Казахстанбронза

 

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