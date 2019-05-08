Казахстанец Шынгыс Байкашев стал победителем забега на вершину горы Эльбрус

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - Казахстанец Шынгыс Байкашев выиграл гонку Red Fox Elbrus Race - забег на вершину горы Эльбрус, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщила мама спортсмена. По ее словам, церемония награждения состоится завтра, а сегодня Шынгыс принимает поздравления.

На главной вершине Кавказа и Европы творится история казахстанского скайраннинга! Сегодня все наше горнобеговое сообщество с волнением следило за ходом эпической гонки Red Fox Elbrus Race. В этом забеге на высочайшую вершину Европы Эльбрус (5642 метров) участвует наш выдающийся скайраннер Шынгыс Байкашев. В упорной борьбе ему уже дважды удавалось взойти на вторую ступеньку пьедестала, дважды он становился серебряным призером этого престижной международной гонки. Но сегодня мы празднуем его победу - есть первое место!" - написал на своей странице в Инстаграм Жантур Байкашев.

Он отметил, что к долгожданному результату привели упорные тренировки, без оглядки на погоду и время суток, сумасшедший километраж и высотные акклиматизацонные ночевки.

Упорство и невероятная работоспособность, вкупе с горячим желанием победы, сделали свое дело! Первое место Шынгыса - это и наше место, место всех казахстанских болельщиков, фанатов высотных забегов. Ура, друзья! Алга, Казахстан!!!" - пишет Жантур Байкашев.

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