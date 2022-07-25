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Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике

24.07.2022, 11:43 2371
Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Фото: olympic.kz
ТАШКЕНТ. 24 ИЮЛЯ - Казахстанец Егор Шерер завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Он стал третьим в категории до 81 килограмма", - сообщает Olympic.kz.

 
В сумме двоеборья он взял 325 (150+175) килограммов.
 

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Казахстанский штангист стал чемпионом Азии среди юношей

21.07.2022, 18:18 7381
Казахстанский штангист стал чемпионом Азии среди юношей
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Казахстанский штангист Денис Полубояринов стал чемпионом Азии среди юношей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спортсмен выиграл соревнования в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья ему удалось поднять 313 (140+173) килограммов, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан. 
 
Также результат Дениса пойдет в зачет ЧА среди юниоров. Результат будет известен после выступления спортсменов до 20 лет.
 

Казахстан завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике

21.07.2022, 09:17 9131
Казахстан завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике
Фото: Sports.kz
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На чемпионате мира - 2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) состоялся финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Одной из основных фавориток состязания была представительница Казахстана Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 8:53.02 и стала победительницей. Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана, сообщает Sports.kz.
 
Второе место заняла эфиопская спортсменка Веркуха Гетачью (8:54.61), а третьей финишировала ее соотечественница Мекидес Абебе (8:56.08).
 
Ранее в квалификационном забеге Джеруто также показала лучший результат - 9:01.54.
 
Напомним, что уроженка Кении Нора Джеруто перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

 

Казахстанская легкоатлетка вошла в десятку на чемпионате мира и установила рекорд страны

17.07.2022, 20:21 15676
ВАШИНГТОН. 17 ИЮЛЯ - Легкоатлетка казахстанской команды вошла в десятку на чемпионате мира в США и установила рекорд страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, Каролин Чепкоеч Кипкируи финишировала на седьмом месте, установив новый рекорд страны, который теперь равен 30.17.64. 
 
В беге на 3 тысячи метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте, преодолев дистанцию за 9.01.54. Она является главным претендентом на золотую медаль. 
 
Кроме того, в прыжках в высоту казахстанка Надежда Дубовицкая тоже смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. Кристина Овчинникова, к сожалению, завершила борьбу.
 
Ольга Сафронова в беге на 100 метров не преодолела стартовый раунд. Она завершила выступление в квалификации, финишировав в первом забеге на шестом месте. 
 
Мария Ефремова в тройном прыжке не смогла показать весь свой потенциал. По результатам квалификации она осталась за бортом ЧМ.
 

Казахстанские акробаты завоевали бронзу на Всемирных играх в США

17.07.2022, 16:56 16451
Казахстанские акробаты завоевали бронзу на Всемирных играх в США
Фото: НОК РК
ВАШИНГТОН. 17 ИЮЛЯ - Казахстанские акробаты завоевали бронзовую медаль Всемирных игр в США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские акробаты Даниель Диль и Вадим Шуляр завоевали бронзовую медаль Всемирных игр в США. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
 
Отмечается, что Казахстан на этих соревнованиях также представляют Александра Рудакова и Дамира Талгат из Караганды. 
 
Наши спортсмены смогли завоевать лицензии на Всемирные игры на чемпионате мира в Женеве.
 

Даурен Абаев: в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы

12.07.2022, 20:52 25206
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание по вопросам подготовки к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мероприятии приняли участие руководители Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, а также государственные тренеры, сообщает пресс-служба МКС РК.
 

Для всех нас Олимпиада станет экзаменом на профпригодность. Каждый из нас несет персональную ответственность за результаты - главы федераций, тренеры и я, как руководитель профильного ведомства", - подчеркнул министр.

 
Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. Для их решения министерством принимаются следующие меры.
 
В части создания инфраструктуры разработан план-график правительства по строительству новых спортивных объектов. На текущий год запланировано возведение 10 физкультурно-оздоровительных комплексов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
 
По словам министра, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.
 
Также Даурен Абаев остановился на вопросах обеспечения подготовки членов национальных сборных команд. В частности, с июля текущего года в пилотном режиме запущена работа Тренировочного центра по видам борьбы на базе Республиканского колледжа спорта. Также на базе республиканской школы-интернат-колледжа олимпийского резерва имени К. Ахметова открыта Академия по дзюдо.
 
С 1 июля 2022 года поэтапно до 2024 года повышается оплата работы спортивных судей с 10% до 100% от базового должностного оклада. В 2022 году - с 2600 тенге за один день соревнования до 8000 тгенге, в 2023 году - до 13 тысяч тгенге, в 2024 году - до 17 тысяч тенге.
 
Кроме того, с 1 июля 2022 года увеличены размеры пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, подготовившим чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта с 24 МРП до 100 МРП. В среднем это с 73 тысяч до 318 тысяч тенге.
 
Также Даурен Абаев обратил особое внимание на кадровое обеспечение отрасли.
 

Сегодня в стране работают 13 700 тренеров. Только 4% из них ежегодно проходят курсы повышения квалификации. По некоторым видам спорта федерациями не проводится аттестация тренеров. Поэтому федерациям необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал министр Даурен Абаев.

 
Необходимо отметить, что после неудачных выступлений на Олимпийских играх 28 тренеров были освобождены от занимаемых должностей.
 
По словам Даурена Абаева, в настоящее время ведется работа по снижению недельной часовой нагрузки тренеров-преподавателей до 18 часов с повышением заработной платы.
 
Говоря об усилении научной медицинской базы отечественного спорта, Даурен Абаев сообщил, что начата работа по усилению статуса Республиканского аналитического центра, в том числе по повышению заработной платы сотрудников.
 

Данный центр совместно с заинтересованными органами будет заниматься развитием спорта высших достижений на основе анализа результатов выступлений спортсменов с учетом их физиологического состояния, медицинского обеспечения, уровня травматизма и т.д.", - подчеркнул министр.

 
Также начата работа по модернизации действующего Центра спортивной медицины и реабилитации в части повышения заработной платы спортивных врачей, приглашения специалистов, закупа современного оборудования, повышения норм питания спортсменов, обновления перечня фармакологического обеспечения.
 
По итогам совещания Даурен Абаев поручил федерациям разработать и утвердить комплексно-целевые программы на новый олимпийский цикл и программы подготовки по видам спорта для физкультурно-спортивных организаций.
 

Токаев наградил Рыбакину орденом "Достык" ІІ степени

11.07.2022, 20:29 28776
Токаев наградил Рыбакину орденом "Достык" ІІ степени
Фото: ktf.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил теннисистку Елену Рыбакину орденом "Достык" ІІ степени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом "Достык" ІІ степени", - сообщает в Telegram-канал "Борт N1". 

 
Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на Уимблдонском турнире в Лондоне.
 
9 июля президент поздравил теннисистку с исторической победой.
 
11 июля чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку.
 

Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку

11.07.2022, 13:20 30091
Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку
Фото: ktf.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной", - обратилась спортсменка через пресс-службу Федерации тенниса Казахстана к своим болельщикам. 

 
Как сообщили в федерации, спортсменка возвращается домой, в Казахстан, где у нее ожидается насыщенная программа: обязательная пресс-конференция с журналистами, встреча с юными спортсменами и с болельщиками.

 

Токаев поздравил Рыбакину с победой на Уимблдонском турнире

09.07.2022, 21:32 34851

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдонском турнире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" - написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, сегодня казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на турнире Большого шлема в Лондоне.

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