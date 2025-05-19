Казахстанка победила в финале турнира по теннису в Японии

Фото: Минтуризма и спорта РК

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Наньчан. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Наньчан завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, в котором казахстанская сборная завоевала четыре золотые медали, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.





Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только хозяевам соревнований. В активе казахстанцев 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Китайская команда уверенно лидировала с начала и до конца турнира. Третье место заняла сборная Ирана", - рассказали в ведомстве.





Отмечается, что на юбилейном XX чемпионате Азии в Наньчане все 26 спортсменов сборной Казахстана вышли в финалы. В этом году в соревнованиях приняли участие 340 атлетов из 20 стран.



