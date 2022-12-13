Казахстанка стала чемпионкой мира по боксу

Фото: Sports.kz
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) накануне завоевала титул чемпионки мира UBO в наилегчайшем весе.
Отечественная спортсменка выступила в рамках вечера бокса в Алматы и заставила сдаться представительницу Танзании Лулу Каяге (8-9-4, 2 КО) - африканка отказалась от продолжения боя после второго раунда. Как стало известно, причиной тому - травма левой руки, сообщает Sports.kz.
Таким образом, Ангелина Лукас одержала победу в третьем бою на профи-ринге, а для Лулу Каяге это поражение стало уже девятым в карьере. Также стоит добавить, что в своем предыдущем бою Лукас также выиграла титул - пояс UBO International.