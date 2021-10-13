Казахстанка завоевала второе "золото" на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Спортсменка стала лучшей в весовой категории свыше 81 килограмма. В сумме двоеборья она подняла 247 (107+140) килограммов. Второе место осталось за Тианой Жустино из Бразилии - 219 килограммов. Бронзовую медаль завоевала Фатмагуль Чевик (Турция) - 203 килограмма. Добавим, что ранее первым стал Рахат Бекболат (до 102 килограммов).

На юношеском чемпионате мира в Саудовской Аравии вторую победу стране принесла Руфина Чалкарова. Девушка родилась в городе Уштобе Каратальского района Алматинской области. Чемпионка учится в 10 классе в ОСШИКОР города Талдыкоргана.

ТАЛДЫКОРГАН. 12 ОКТЯБРЯ - Вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике завоевала девушка из Жетысу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Закрытие ДЮСШ в регионах Казахстана будет приостановлено - Тугжанов

Фото: gov.kz НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Вице-премьер Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов, пообещал, что закрытие детско-юношеских спортивных школ в регионах будет приостановлено, передает KAZAKHSTAN TODAY. Подготовка спортивного резерва является одной из ключевых задач государства в сфере спорта. На сегодняшний день в стране функционирует 477 детско-юношеских спортивных школ (далее - ДЮСШ), в которых занимаются около 368 тыс. детей и подростков. С 2018 года по стране открылось 18 новых ДЮСШ", - сообщил Тугжанов. Он напомнил, что в 2020 году были утверждены минимальные государственные нормативы сети ДЮСШ в целях исправления региональной диспропорции. Проблемные вопросы подготовки спортивного резерва несколько раз обсуждались в правительстве. По итогам обсуждений приняты следующие решения: - во-первых, законодательно расширить компетенции уполномоченного органа в части контроля над деятельности местных исполнительных органов по развитию спортивных школ; - во-вторых, приостановить закрытие ДЮСШ в регионах; - в-третьих, провести мониторинг исполнения минимального государственного норматива сети ДЮСШ. Указанные меры позволят усовершенствовать систему подготовки спортивного резерва", - считает вице-премьер.

Спортсмены, заявившие о проблемах в тяжелой атлетике, жалуются на угрозы

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Айгерим Аулбек сообщила о том, что в адрес спортсменов, которые после смерти Альберта Линдера заявили о проблемах в сфере тяжелой атлетики Казахстана, поступают угрозы, передает KAZAKHSTAN TODAY. Снова угрозы, снова нападки, снова "грязная игра" - вот что затеяли наши главные тренеры национальной сборной и некоторые представители руководства... На наши просьбы убрать с постов тренеров, не соответствующих занимаемым должностям (в том числе с уголовным прошлым)", - написала Айгерим Аулбек в Instagram . Она заявила о том, что спортсмены "нашли в себе силы рассказать о своих проблемах", но "вместо понимания и помощи столкнулись с напором противостояния, с угрозами в наш адрес и наших тренеров". Ахметов Б.Б. (главный тренер Федерации тяжелой атлетики РК. - Прим. агентства) угрожает, что сейчас направит допинг-контроль в города тех тренеров, кто выступил с нами против... В итоге у кого будут положительные пробы - спортсменов и личных тренеров, уволят и (они) получат пожизненную дисквалификацию (как показывает практика, и мы уже об этом говорили...), что при их желании пробы в любом случае, как по взмаху волшебной палочки, оказываются положительные у всех "неугодных"..." - заявила Аулбек. Она также отметила, что спортсмены не исключают "подставы" с допингом, психологическое давление, публичные унижения и даже завершение карьеры для некоторых из них. Или мы, действующие спортсмены, как и многие другие до нас, пропадём со спортивных "радаров" по "разным причинам". P.S. теперь вы понимаете, почему мы все молчали всё это время", - заключила девушка. Напомним, казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер - чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмена Универсиады, многократный чемпион Казахстана - покончил жизнь самоубийством. Ему было 25 лет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.

Ежемесячные выплаты победителям и призерам Олимпиады увеличат до 100 МРП