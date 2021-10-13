Казахстанка завоевала второе "золото" на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

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НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Вице-премьер Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов, пообещал, что закрытие детско-юношеских спортивных школ в регионах будет приостановлено, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подготовка спортивного резерва является одной из ключевых задач государства в сфере спорта. На сегодняшний день в стране функционирует 477 детско-юношеских спортивных школ (далее - ДЮСШ), в которых занимаются около 368 тыс. детей и подростков. С 2018 года по стране открылось 18 новых ДЮСШ", - сообщил Тугжанов.
Он напомнил, что в 2020 году были утверждены минимальные государственные нормативы сети ДЮСШ в целях исправления региональной диспропорции. Проблемные вопросы подготовки спортивного резерва несколько раз обсуждались в правительстве. По итогам обсуждений приняты следующие решения:
- во-первых, законодательно расширить компетенции уполномоченного органа в части контроля над деятельности местных исполнительных органов по развитию спортивных школ;
- во-вторых, приостановить закрытие ДЮСШ в регионах;
- в-третьих, провести мониторинг исполнения минимального государственного норматива сети ДЮСШ.
Указанные меры позволят усовершенствовать систему подготовки спортивного резерва", - считает вице-премьер.
НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Айгерим Аулбек сообщила о том, что в адрес спортсменов, которые после смерти Альберта Линдера заявили о проблемах в сфере тяжелой атлетики Казахстана, поступают угрозы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Снова угрозы, снова нападки, снова "грязная игра" - вот что затеяли наши главные тренеры национальной сборной и некоторые представители руководства... На наши просьбы убрать с постов тренеров, не соответствующих занимаемым должностям (в том числе с уголовным прошлым)", - написала Айгерим Аулбек в Instagram.
Она заявила о том, что спортсмены "нашли в себе силы рассказать о своих проблемах", но "вместо понимания и помощи столкнулись с напором противостояния, с угрозами в наш адрес и наших тренеров".
Ахметов Б.Б. (главный тренер Федерации тяжелой атлетики РК. - Прим. агентства) угрожает, что сейчас направит допинг-контроль в города тех тренеров, кто выступил с нами против... В итоге у кого будут положительные пробы - спортсменов и личных тренеров, уволят и (они) получат пожизненную дисквалификацию (как показывает практика, и мы уже об этом говорили...), что при их желании пробы в любом случае, как по взмаху волшебной палочки, оказываются положительные у всех "неугодных"..." - заявила Аулбек.
Она также отметила, что спортсмены не исключают "подставы" с допингом, психологическое давление, публичные унижения и даже завершение карьеры для некоторых из них.
Или мы, действующие спортсмены, как и многие другие до нас, пропадём со спортивных "радаров" по "разным причинам". P.S. теперь вы понимаете, почему мы все молчали всё это время", - заключила девушка.
Напомним, казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер - чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмена Универсиады, многократный чемпион Казахстана - покончил жизнь самоубийством. Ему было 25 лет. По данному факту начато досудебное расследование
по статье 105 (Доведение до самоубийства) УК РК.
После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку
.
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Правительство РК планирует увеличить ежемесячные выплаты победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их тренерам с 24 до 100 МРП. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выплаты хотят увеличить с целью повысить статус спортсмена, тренера, а также стимулировать их для достижения высоких спортивных результатов. При этом учтен мировой опыт. К примеру, в России социальная поддержка спортсменов и тренеров установлена в размере 60 тыс. рублей ежемесячно (около 352 тыс. тенге).
Как сообщается в пояснительной записке министра культуры и спорта, реализация проекта постановления потребует дополнительного выделения из республиканского бюджета 280 млн 805 тыс. тенге.
В настоящее время выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам выплачивается Комитетом по делам спорта и физической культуры. В 2020 году выплаты составляли 101 млн 898 тыс. тенге, в 2021 году - 101 млн 898 тыс. тенге, в 2022 году предполагается выплата 101 млн 898 тыс. тенге.
Напомним, по итогам Олимпийских игр-2020 в Токио Казахстан занял 83-е место в общекомандном зачете
. При этом впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра". В копилке команды только восемь бронзовых медалей.