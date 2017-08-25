Казахстанская таэквондистка Дениз завоевала серебро Универсиады-2017

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз выиграла серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов летней Универсиады-2017 в Тайбэе, передает Kazakhstan Today.

В решающем поединке спортсменка уступила Ли Да Бин из Южной Кореи со счетом 11:34.





На пути к финалу Дениз одолела Сюзан Розе Барнетт из Чили, затем сломила сопротивление немки Яны Шнайдер и мексиканской таэквондистки Митси Толедо. В полуфинале казахстанка была сильнее Сюде Булут из Турции, сообщает Sports.kz

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