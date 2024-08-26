Казахстанская чемпионка по шахматам завоевала серебро в Тбилиси

В состязаниях принимают участие спортсмены до 21 года и до 24 лет

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Астрахань. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 23 августа, в Астрахани проходят российско-казахстанские соревнования по борьбе "Кубок Каспия", сообщает пресс-служба - В пятницу, 23 августа, в Астрахани проходят российско-казахстанские соревнования по борьбе "Кубок Каспия", сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.





В состязаниях принимают участие спортсмены в двух возрастных категориях: до 21 года и до 24 лет.





Возрастная группа U-20





До 55 кг. Адьян Эрдниев - Рауан Серикканов

До 60 кг. Абдул Манафов - Бауыржан Садыканов

До 63 кг. Радиф Жоробаев - Алибек Ортбаев

До 72 кг. Зайпулла Курбанов - Нурболат Муканов

До 82 кг. Заур Шангереев - Дархан Кабылбеков





Возрастная группа U-23





До 60 кг. Павел Белкин - Айбек Сабырбеков

До 67 кг. Максим Скуратов - Диас Аскербай

До 77 кг. Равдан Джуджинов- Елдос Камелов

До 87 кг. Магомед Нуров - Ермахан Кошкинбаев

До 97 кг. Магомед Мухтаров - Александр Пименов

До 130 кг. Магомед Аличуев - Салават Ахметкали





В рамках программы "Кубка Каспия" запланированы совместные тренировки с именитыми спортсменами. Ожидается визит победителей Олимпийских игр, среди которых гандболист Игорь Лавров, борцы греко-римского стиля Александр Карелин и Мурат Карданов, и чемпион мира Степан Марянян.





Соревнования станут хорошей возможностью для выявления ближайшего резерва сборных России и Казахстана. Участники матчевой встречи, как борцы, так и тренеры, приобретут ценный соревновательный опыт, а зрители получат удовольствие от честной борьбы и спортивного азарта.





Организация подобных турниров является одним из важных направлений работы комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации России и Сенатом Казахстана.