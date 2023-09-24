Казахстанская делегация прибыла на летние Азиатские игры в Китай

Фото: Olympic.kz

Рассказать друзьям

Пекин. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр, Казахстан тоже принимал участие в церемонии, сообщили в Министерстве туризма и спорта.





В церемонии открытия Азиады-2023 принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, а также приглашенные лидеры и должностные лица из десятков стран Азии, включая министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева", - рассказали в ведомстве.









Мероприятие состоялось на Центральном стадионе олимпийских видов спорта, также известном как "Большой лотос", вмещающем 80 тысяч человек.





Масштабное представление, в рамках которого прошли выступления артистов, цифровой фейерверк и церемония зажжения огня Азиатских игр, также включило в себя шествие команд. Напомним, что знаменосцами сборной Казахстана были чемпион мира по боксу Асланбек Шымбергенов и бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Надежда Дубовицкая.





Olympic.kz





Сегодня вся Азия наблюдала за церемонией открытия XIX Азиатских игр. Перед нашей командой стоит задача оправдать ожидания болельщиков и превзойти результаты прошлой Азиады. Сборная Казахстана долго готовилась к этим соревнованиям, но работа на этом не заканчивается: спортсмены будут биться за медали, а мы в свою очередь намерены провести ряд двусторонних встреч с нашими иностранными партнерами", - отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.





Напомним, что в Ханчжоу Казахстан представят 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.





А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.