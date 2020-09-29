Казахстанская федерация киберспорта получила признание НОК РК

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today -28 сентября, в Алматы сертификат признания Национального олимпийского комитета получила Казахстанская федерация киберспорта, передает Kazakhstan Today.

Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков в алматинском филиале организации вручил сертификат президенту Qazaq Cybersport Federation Куанышбеку Есекееву.

Сертификат о признании спортивных федераций является основным документом, подтверждающим легитимность спортивной деятельности по развитию вида спорта в Казахстане. При этом Национальный олимпийский комитет Казахстана выдаёт признание не только федерациям по олимпийским видам спорта, но и неолимпийским, в том числе новым видам спорта, которые стремительно набирают популярность среди молодой аудитории. Мы планируем в ближайшее время появления совместных проектов Национального олимпийского комитета Казахстана и Федерации киберспорта для популяризации олимпийских ценностей среди последователей е-спорта", - отметил генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков.

Национальная федерация киберспорта была создана в декабре 2017 года инициативной группой профессионалов и любителей киберспорта. А уже в июне 2018 года получила аккредитацию в Министерстве культуры и спорта РК.

Можно смело сказать, что в Казахстане создан свой собственный "киберстадион", который позволяет проводить не только внутренние, но и международные соревнования по киберспорту, причем этот проект постоянно совершенствуется и дополняется, причем как над созданием, так и над его "модернизацией" трудятся исключительно казахстанские специалисты, он создан руками наших казахстанских ребят, это полностью наш отечественный продукт, который интересен не только участникам, но и зрителям: общее количество просмотров трансляций на наших каналах превысило 10 миллионов, а общий охват нашими крупными мероприятиями аудитории составляет от 3 до 6 миллионов уникальных лидов, включая страницы СМИ и трансляции", - рассказал президент Казахстанской федерации киберспорта Куанышбек Есекеев.

Во время двусторонней встречи были обсуждены варианты будущего сотрудничества, международная повестка, а также активное вовлечение студенческой молодежи к занятиям спортом. Представители федерации рассказали о своих планах по развитию вида спорта в нашей стране и поделились планами на будущее.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства