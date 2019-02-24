Казахстанская фигуристка Турсынбаева завоевала серебро на "Турнире четырех континентов" в США

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выиграла серебряную медаль в одиночном катании "Турнира четырех континентов" в американском Анахайме, передает Kazakhstan Today.

После короткой программы спортсменка занимала шестое промежуточное место, а в произвольном прокате набрала 139,37 балла (207,46 балла в сумме двух программ), уступив только японке Рике Кихире (221,99). Третьей стала другая представительница Страны восходящего солнца - Маи Михара (207,12), сообщает Sports.kz .

Отметим, что во время своего выступления Турсынбаева попыталась исполнить четверной сальхов, но упала на приземлении.

С лета 2018 года 18-летняя Элизабет тренируется под руководством известного российского специалиста Этери Тутберидзе.

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