04.02.2023, 18:36 2826
Казахстанская конькобежка завоевала золотую медаль в финале Кубка мира
Фото: Минкультуры и спорта РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который проходит в немецком городе Инцель.
Дистанцию в 1000 метров она преодолела за 1 минуту 17,98 секунды. Этот результат позволил ей занять первое место. Серебряная медаль у спортсменки из Нидерландов Пьен Херсман, замкнула тройку призеров итальянка Серена Пергер", - сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.
Более того, Алина Дауранова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров. На этой же дистанции среди юношей в общем зачете лучший результат показал казахстанец Никита Важенин.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие 218 спортсменов из 28 стран.
Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту завершится 5 февраля.
Ранее сообщалось, что казахстанка Арина Алтухова на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку.
новости по теме
04.02.2023, 17:50 3716
Казахстанка на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку
Фото: Facebook/Асхат Оралов
Рассказать друзьям
Джакарта. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира в Джакарте (Индонезия).
В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин Арина сумела в golden match (золотом финале) выиграть у олимпийской чемпионки Токио-2020 Нины Кристен из Швейцарии, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта.
19-летняя уроженка Алматы с самого начала показывала невероятное упорство и хладнокровие. Пройдя финал из 8 сильнейших пулевиков мира, она сумела составить конкуренцию опытнейшей 28-летней швейцарке и в главной битве первой выбить 16 необходимых очков.
К финалу очень сильно готовилась и морально, и психологически. При этом для меня это уже не первый финал, опыт был. Я старалась перебороть свои возможности. Особенно меня вдохновляло, что я соревновалась с олимпийской чемпионкой. Она словно передала мне свой опыт. Свою победу я хотела бы посвятить маме. Именно она всегда верила в меня и говорила, что я стану чемпионкой. Всем большое спасибо за поддержку", - сказала Арина Алтухова.
Для Арины Алтуховой, которая еще выступает в юниорах, это первый большой успех среди взрослых спортсменов. Для отечественной пулевой стрельбы, переживающей в последние годы смену поколений, достижение Алтуховой - большой результат.
Добавим, что помимо медали в индивидуальных соревнованиях мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях.
Кубок мира по пулевой стрельбе проходит в период с 27 января по 8 февраля 2023 года в городе Джакарте (Индонезия). В борьбе за медали заявлены 300 спортсменов из 21 национальной федерации. Всего комплекты разыграют в 20 упражнениях. Национальную сборную Казахстана представляют 15 спортсменов.
30.01.2023, 09:23 19661
Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open
Фото: Sports.kz - Getty Images
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах по итогам открытого чемпионата Австралии.
Победительница турнира белоруска Арина Соболенко поднялась на три позиции, став второй. Первое место сохранила Ига Швёнтек из Польши, а замыкает тройку лидеров тунисская теннисистка Онс Жабер, сообщает Sports.kz.
Финалистка Australian Open представительница Казахстана Елена Рыбакина взлетела на 15 позиций и стала десятой.
Другая казахстанка - Юлия Путинцева отыграла три позиции в "одиночке", заняв 44-е место.
В парном разряде на первом месте осталась Катерина Синякова из Чехии, вторая - американка Коко Гауфф, третья - еще одна чешская спортсменка Барбора Крейчикова.
Сильнейшая из казахстанских теннисисток в парах Анна Данилина потеряла десять позиций и стала 24-й. Рыбакина совершила рывок на целых 70 отметок - 108-я.
28.01.2023, 17:28 28686
Рыбакина проиграла в финале Australian Open
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Мельбурн. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко в финале Australian Open - 2023. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6 в пользу Соболенко.
Отметим, что для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open. В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
Казахстанка не смогла одолеть свою соперницу на официальных соревнованиях в четвертый раз подряд. Счет личных встреч на турнирах до этого был 3-0 в пользу Соболенко. При этом все победы были трехсетовыми: в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и на Уимблдоне-2021. А чуть больше месяца назад, 20 декабря 2022-го, Рыбакина выиграла матч выставочного соревнования мировой теннисной лиги - 0:6, 6:1, [10:6], сообщает "Чемпионат".
Общий призовой фонд Australian Open - 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.
27.01.2023, 14:22 35001
Сенсация в мире шахмат: казахстанка Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
Фото: Дирекция по развитию спорта
Рассказать друзьям
Москва. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла знаменитого российского гроссмейстера Сергея Карякина.
На проходящем в Москве международном турнире "Шахматные звезды" случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина. Россиянин входит в топ сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2739 очков", - сообщает дирекция по развитию спорта.
По словам комментаторов турнира, игра стала украшением тура как по эмоциональной содержательности, так и по результативности. Ранее в своих интервью Асаубаева не раз подчеркивала, что больше всего на этом звездном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.
В свою очередь российский гроссмейстер уже заявил, что ему не стыдно за единственную проигранную партию.
Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо", - сказал после игры Карякин.
За солидный призовой фонд (15 млн рублей) борются одни из лучших в мире шахматистов. Среди них Бибисара Асаубаева, Сергей Карякин, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Раунаку Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно и другие", - сообщается в информации.
Асаубаева узнала об участии в турнире буквально за два дня до начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.
Соревнования по рапиду состоялись 24-26 января, на очереди - состязания по блицу, которые пройдут 28 и 30 января.
26.01.2023, 17:42 39276
Елена Рыбакина вышла в исторический финал Australian Open - 2023
Фото: sports.kz
Рассказать друзьям
Мельбурн. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал открытого чемпионата Австралии - Australian Open - 2023.
Соперницей первой ракетки Казахстана стала представительница Беларуси Виктория Азаренко, занимающая 24-ю строчку рейтинга WTA. В первой партии теннисистки по два раза взяли чужую подачу и довели в итоге дело до тай-брейка, где успешнее была Рыбакина - 7:6 (4). Второй сет также остался за Еленой (6:3), которая одержала яркую победу и вышла в финал", - сообщает Sports.kz.
В решающей игре за трофей Рыбакина встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Магда Линетт из Польши (45) и еще одна белоруска Арина Соболенко (5). Матч состоится сегодня и начнется ориентировочно в 17.00.
Стоит отметить, что для казахстанки это будет дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open.
В прошлом году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
24.01.2023, 10:22 49921
Школа-интернат при спортивном колледже Алматы возобновит свою работу после обращений родителей
Рассказать друзьям
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов сообщил о возобновлении работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.
Оралов рассказал, что одной из актуальны проблем было обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.
Министр напомнил, что в 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования.
Вопрос был взят на мой личный контроль. Выпускниками этого учебного заведения являются такие выдающиеся спортсмены, как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и др. И, безусловно, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят нам вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим решение о закрытии было пересмотрено", - написал Оралов в Facebook.
По словам главы Минспорта, была проведена работа по возвращению лицензии. И сейчас уже ведется прием документов для обучения.
В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров. Я посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами - оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая.Также будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня", - заверил министр, добавив, что интересы детей будут первостепенными для министерства.
Напомним, весной 2022 года родители студентов выступили с протестом против реорганизации колледжа спорта в Алматы.
24.01.2023, 09:56 50651
Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open - 2023
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии и вышла в полуфинал.
В матче за выход в полуфинал занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина вышла на корт против 17-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии. Первый сет остался за казахстанкой (6:2). Вторую партию также забрала Рыбакина (6:4) и одержала итоговую победу в матче, информирует Sports.kz.
Отмечается, что Рыбакина впервые в своей карьере смогла одолеть Остапенко - до сегодняшней игры счет личных встреч был в пользу латвийской теннисистки (2-0), кроме того, представительница Казахстана не выиграла в тех матчах ни одной партии.
В полуфинале Елена Рыбакина поборется за попадание в решающий поединок турнира с победительницей противостояния Джессика Пегула (3) - Виктория Азаренко (24).
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023.
Напомним, Казахстан занял 11-е место в медальном зачете зимней Универсиады - 2023.
23.01.2023, 14:36 56096
Токаев поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на Универсиаде
Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде, сообщает Акорда.
Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан", - говорится в поздравительном послании.
Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.
Напомним, на Универисаде-2023 в Лейк-Плэсиде Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 11-е место по количеству побед.
Читаемое
04.02.2023, 12:36ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 04.02.2023, 11:2932136МЧС намерено привлекать к ответственности туристов, которых приходится искать спасателям 04.02.2023, 09:2128551Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании судов Жетысуской области 04.02.2023, 14:1327311В Алматы временно изменятся схемы движения некоторых автобусов 04.02.2023, 12:5122006Пассажирский поезд сообщением Петропавловск - Алматы загорелся в пути 29.01.2023, 12:00142006В Казахстане легализовали более пяти тысяч иностранных автомобилей 30.01.2023, 18:00138851В МВД РК объяснили причину отмены "визарана" 29.01.2023, 13:07127701При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали 02.02.2023, 17:15120811Сенатор: Цифровой аутизм - болезнь XXI века 29.01.2023, 21:25120026Водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину 16.01.2023, 11:55229156Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53224711В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 27.01.2023, 18:22222706"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 16.01.2023, 18:26215251Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59209831Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?