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Казахстанская легкоатлетка вошла в десятку на чемпионате мира и установила рекорд страны

17.07.2022, 20:21 1791
ВАШИНГТОН. 17 ИЮЛЯ - Легкоатлетка казахстанской команды вошла в десятку на чемпионате мира в США и установила рекорд страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, Каролин Чепкоеч Кипкируи финишировала на седьмом месте, установив новый рекорд страны, который теперь равен 30.17.64. 
 
В беге на 3 тысячи метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте, преодолев дистанцию за 9.01.54. Она является главным претендентом на золотую медаль. 
 
Кроме того, в прыжках в высоту казахстанка Надежда Дубовицкая тоже смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. Кристина Овчинникова, к сожалению, завершила борьбу.
 
Ольга Сафронова в беге на 100 метров не преодолела стартовый раунд. Она завершила выступление в квалификации, финишировав в первом забеге на шестом месте. 
 
Мария Ефремова в тройном прыжке не смогла показать весь свой потенциал. По результатам квалификации она осталась за бортом ЧМ.
 

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Казахстанские акробаты завоевали бронзу на Всемирных играх в США

17.07.2022, 16:56 2566
Казахстанские акробаты завоевали бронзу на Всемирных играх в США
Фото: НОК РК
ВАШИНГТОН. 17 ИЮЛЯ - Казахстанские акробаты завоевали бронзовую медаль Всемирных игр в США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские акробаты Даниель Диль и Вадим Шуляр завоевали бронзовую медаль Всемирных игр в США. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
 
Отмечается, что Казахстан на этих соревнованиях также представляют Александра Рудакова и Дамира Талгат из Караганды. 
 
Наши спортсмены смогли завоевать лицензии на Всемирные игры на чемпионате мира в Женеве.
 

Даурен Абаев: в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы

12.07.2022, 20:52 11321
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание по вопросам подготовки к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мероприятии приняли участие руководители Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, а также государственные тренеры, сообщает пресс-служба МКС РК.
 

Для всех нас Олимпиада станет экзаменом на профпригодность. Каждый из нас несет персональную ответственность за результаты - главы федераций, тренеры и я, как руководитель профильного ведомства", - подчеркнул министр.

 
Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. Для их решения министерством принимаются следующие меры.
 
В части создания инфраструктуры разработан план-график правительства по строительству новых спортивных объектов. На текущий год запланировано возведение 10 физкультурно-оздоровительных комплексов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
 
По словам министра, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.
 
Также Даурен Абаев остановился на вопросах обеспечения подготовки членов национальных сборных команд. В частности, с июля текущего года в пилотном режиме запущена работа Тренировочного центра по видам борьбы на базе Республиканского колледжа спорта. Также на базе республиканской школы-интернат-колледжа олимпийского резерва имени К. Ахметова открыта Академия по дзюдо.
 
С 1 июля 2022 года поэтапно до 2024 года повышается оплата работы спортивных судей с 10% до 100% от базового должностного оклада. В 2022 году - с 2600 тенге за один день соревнования до 8000 тгенге, в 2023 году - до 13 тысяч тгенге, в 2024 году - до 17 тысяч тенге.
 
Кроме того, с 1 июля 2022 года увеличены размеры пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, подготовившим чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта с 24 МРП до 100 МРП. В среднем это с 73 тысяч до 318 тысяч тенге.
 
Также Даурен Абаев обратил особое внимание на кадровое обеспечение отрасли.
 

Сегодня в стране работают 13 700 тренеров. Только 4% из них ежегодно проходят курсы повышения квалификации. По некоторым видам спорта федерациями не проводится аттестация тренеров. Поэтому федерациям необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал министр Даурен Абаев.

 
Необходимо отметить, что после неудачных выступлений на Олимпийских играх 28 тренеров были освобождены от занимаемых должностей.
 
По словам Даурена Абаева, в настоящее время ведется работа по снижению недельной часовой нагрузки тренеров-преподавателей до 18 часов с повышением заработной платы.
 
Говоря об усилении научной медицинской базы отечественного спорта, Даурен Абаев сообщил, что начата работа по усилению статуса Республиканского аналитического центра, в том числе по повышению заработной платы сотрудников.
 

Данный центр совместно с заинтересованными органами будет заниматься развитием спорта высших достижений на основе анализа результатов выступлений спортсменов с учетом их физиологического состояния, медицинского обеспечения, уровня травматизма и т.д.", - подчеркнул министр.

 
Также начата работа по модернизации действующего Центра спортивной медицины и реабилитации в части повышения заработной платы спортивных врачей, приглашения специалистов, закупа современного оборудования, повышения норм питания спортсменов, обновления перечня фармакологического обеспечения.
 
По итогам совещания Даурен Абаев поручил федерациям разработать и утвердить комплексно-целевые программы на новый олимпийский цикл и программы подготовки по видам спорта для физкультурно-спортивных организаций.
 

Токаев наградил Рыбакину орденом "Достык" ІІ степени

11.07.2022, 20:29 14891
Токаев наградил Рыбакину орденом "Достык" ІІ степени
Фото: ktf.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил теннисистку Елену Рыбакину орденом "Достык" ІІ степени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом "Достык" ІІ степени", - сообщает в Telegram-канал "Борт N1". 

 
Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на Уимблдонском турнире в Лондоне.
 
9 июля президент поздравил теннисистку с исторической победой.
 
11 июля чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку.
 

Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку

11.07.2022, 13:20 16206
Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку
Фото: ktf.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной", - обратилась спортсменка через пресс-службу Федерации тенниса Казахстана к своим болельщикам. 

 
Как сообщили в федерации, спортсменка возвращается домой, в Казахстан, где у нее ожидается насыщенная программа: обязательная пресс-конференция с журналистами, встреча с юными спортсменами и с болельщиками.

 

Токаев поздравил Рыбакину с победой на Уимблдонском турнире

09.07.2022, 21:32 21156

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдонском турнире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" - написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, сегодня казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на турнире Большого шлема в Лондоне.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Историческая победа: казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон

09.07.2022, 21:01 21766
Историческая победа: казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон
Фото: Sports.kz

ЛОНДОН. 9 ИЮЛЯ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на Уимблдонском турнире в Лондоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"В финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут", - сообщает Sports.kz.

В ходе игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Это первая историческая победа казахстанского тенниса в финале турнира Большого шлема.


При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Ни денег, ни результатов - журналист рассказал о миллиардных затратах государства на казахстанские сборные

29.06.2022, 17:51 35816
Ни денег, ни результатов - журналист рассказал о миллиардных затратах государства на казахстанские сборные
АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - Казахстанский журналист и блогер Денис Кривошеев написал в Telegram, какие средства выделяются из бюджета страны на подготовку казахстанских сборных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам блогера, государство в лице региональных властей, фонда "Самрук Казына", Национального олимпийского комитета и других ведомств тратит миллиарды тенге на казахстанские сборные, однако результаты их выступлений оставляют желать лучшего. 
 

Непосредственно на участие в Олимпийских играх было потрачено 284 миллиона долларов. Сборная из 34 спортсменов не завоевала ни одной медали", - напомнил Кривошеев.

 
По его данным, на закупку услуг клуба "Кайсар" в Кызылординской области из бюджета ушло 4 млрд тенге. Также в регионе в 2020 году потратили 80 млн тенге на волейбол и 67 млн на гандбол.
 

В Актюбинской области на закупку услуг клубов по футболу и мини-футболу выделили 2 млрд тенге, в Атырау - 1,4 млрд тенге, в Алматы на содержание ФК "Кайрат" из бюджета было потрачено 892 млн тенге. Более 2 млрд потратили на развитие футбола в Павлодарской области, более одного миллиарда ушло на содержание клуба в СКО, 678 млн тенге - в ВКО, около 700 млн тенге - в ЗКО", - рассказывает блогер.

 
Кроме того, по его информации, миллионы долларов тратятся на велоспорт. 
 

Астана" - один из трех участников минувшего "Тур де Франс" с государственным финансированием. В клубе также состоят команды Бахрейна и ОАЭ. Ежегодно бюджет велокоманды колеблется в пределах 15-20 миллионов долларов. Это достаточно много: "Астана" регулярно входит в подборки самых дорогостоящих команд мирового тура, располагаясь где-то в топ-5. В целом бюджет казахстанской команды выше среднестатистического среди топовых команд велоспорта", - цитирует блогер информацию из российских СМИ. 

 
При этом из 26 велогонщиков "Астаны", участвовавших в сезоне 2021 года, только девять - казахстанцы, подчеркивает Кривошеев. 
 
Он также озвучил затраты НОК на подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине. 
 

По затратам на зимние виды спорта. Биатлон - 384 млн тенге, горнолыжный спорт - 100 млн тенге, конькобежный спорт - 400 млн тенге, лыжные гонки - 363 млн тенге, керлинг - 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина - 198 млн тенге, сноуборд - 14 млн тенге, фигурное катание - 143 млн тенге, фристайл-могул - 562 млн тенге, фристайл-акробатика - 319 млн тенге, хоккей с шайбой (мужчины и женщины) - 259 млн тенге, шорт-трек - 392 млн тенге", - отчитался генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

 
При этом на Олимпиаде казахстанская сборная не выиграла ни одной медали, отметил блогер. 
 
Напомним, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму, назвав их саботажем политики президента. 
 
По их мнению, исполнительные органы регионов продолжают выделять миллиарды на профессиональный спорт и сущие гроши - на массовый детский спорт. 
 

Разумеется, понятны мотивы: ведь с десятка профессиональных команд, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, проще собрать "подношения", чем с десятка тысяч поставщиков услуг для развития массового детского спорта", - подчеркнули активисты.

 

Токаев поздравил самую молодую чемпионку мира ФИДЕ Малику Зиядин

24.06.2022, 16:44 42231
Токаев поздравил самую молодую чемпионку мира ФИДЕ Малику Зиядин
Фото: Vesti.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ Малике Зиядин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула - уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта", - говорится в поздравительной телеграмме. 

 
Президент также пожелал Малике Зиядин новых и ярких побед в будущем.

7-летняя алматинка Малика Зиядин выиграла чемпионат мира по шахматам среди школьников, прошедший в Панаме, сообщает Vesti.kz

В рамках турнира около 600 участников из 37 стран мира состязались в шести возрастных категориях. Малике противостояли 36 сильнейших шахматистов, причем это была единственная категория, в которой определялся один чемпион.

Я очень долго готовилась. Мне все помогали. За меня переживали мама и папа. А вот сестра вообще не волновалась. Игры были непростыми, но я просто постаралась. Настроение - супер", - поделилась Зиядин.


Как пишет сайт, Малика Зиядин начала увлекаться шахматами с четырех лет. Играть ее научила старшая сестра. Девочка мечтает достичь вершин своего кумира - международного гроссмейстера Жансаи Абдумалик и бросить ей вызов.

Победа Малики - это беспрецедентный случай, ведь такого еще в истории Казахстана не было. Я с ней регулярно встречаюсь и готова сыграть с ней в любой момент", - отметила Абдумалик.

 

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