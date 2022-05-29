Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Фото: Facebook/Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

АЛМАТЫ. 28 МАЯ - Казахстанская спортсменка Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена победила в чемпионате мира по пауэрлифтингу, который прошел в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходил с 21 по 29 мая, он собрал спортсменов из двух десятков стран. Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена выиграла медаль высшей пробы с результатом 185 килограммов", - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Как рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена, Жадыра является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и за ее плечами немало спортивных достижений.

Так, на чемпионате страны по пауэрлифтингу - жиму лежа по правилам IPF, прошедшему в марте текущего года, спортсменка показала лучший результат в команде Мангистау, подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК. В 2018 - 2019 годах жанаозенка выиграла Азиатские игры в ОАЭ.