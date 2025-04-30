29.04.2025, 21:11 3261
Казахстанская таеквондистка завоевала золото на клубном чемпионате Азии
Фото: НОК РК
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Уси стартовал открытый клубный чемпионат Азии по таеквондо, сообщает НОК РК.
В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
Первой стала Мария Севостьянова (до 57 кг). Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) показал второй результат.
Третье место заняли Альтаир Умирбеков (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг) и Нодира Ахмедова (до 49 кг).
В чемпионате Азии среди клубов участвуют 219 спортсменов из 14 стран.
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28.04.2025, 18:18 10271
Казахстанский гимнаст завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Египте
Фото: olympic.kz
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Каир. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Египте, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Карими показал первый результат в упражнениях на перекладине. Гимнаст успешно выполнил свою программу, получив от судей 14,466 балла", - сообщили в комитете.
Второе место занял киприотский гимнаст Мариос Георгиу - 14,066 балла. Третье место осталось за спортсменом из Швейцарии Ноэ Сейферт - 13,866 балла.
Ранее Карими стал лучшим в вольных упражнениях, победив и в общем зачете Кубка мира. Всего в его активе шесть золотых наград, завоеванных на ЭКМ.
27.04.2025, 17:35 16526
Казахстанский гимнаст победил в этапе Кубка мира в Египте
Фото: НОК РК
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Каир. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Милад Карими, выступающий за команду Казахстана по спортивной гимнастике, стал победителем этапа Кубка мира в Каире, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
Спортсмен подержал победу в вольных упражнениях. В финальном выступлении Карими набрал 14,133. Второе место занял Эдди Пенев из Болгарии - 13,966. Замкнул тройку лучших Назар Чепурный (Украина) - 13,866", - говорится в сообщении.
В НОК отметили, что данный этап Кубка мира является заключительным. Карими в итоге в вольных упражнениях занял первое место в общем зачете Кубка мира.
Ранее команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали в этапе Кубка мира в Дохе.
23.04.2025, 20:28 32706
Кадровые перестановки произошли в НОК Казахстана
Избран новый состав исполнительного комитета
Фото: НОК РК
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 23 апреля, на генеральной ассамблее НОК РК сформирован обновленный состав исполнительного комитета. Также участники обсудили изменения в устав организации и приняли новых членов, сообщает пресс-служба НОК.
В связи с изменениями в руководстве ряда спортивных организаций и другими кадровыми перестановками было принято решение о пересмотре и обновлении состава исполнительного комитета с целью повышения эффективности и активности его работы.
По итогам генеральной ассамблеи утвержден обновленный состав исполкома:
Вице-президенты:
- Серик Жарасбаев - вице-президент по работе с регионами, вице-министр туризма и спорта РК
- Шахмурат Муталип - вице-президент по вопросам международного сотрудничества, президент Казахстанской федерации бокса;
- Данияр Абулгазин - вице-президент по летним олимпийским видам спорта, президент Федерации настольного тенниса;
- Сакен Мусайбеков - вице-президент по зимним олимпийским видам спорта, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой;
- Гаджи Гаджиев - вице-президент по общим вопросам, президент Федерации тяжелой атлетики.
Представитель комиссии спортсменов:
- Ольга Рыпакова - президент Федерации легкой атлетики.
Представители Национальных федераций:
- Алия Юсупова - президент Федерации гимнастики;
- Мади Такиев - президент Федерации волейбола;
- Асхат Житкеев - генеральный секретарь Федерации дзюдо;
- Нурлан Жакупов - президент Федерации водных видов спорта;
- Ержан Биржанов - президент Казахстанской федерации триатлона;
- Берік Асылов - президент Казахстанской федерации спортивной стрельбы;
- Кудрет Шамиев - президент Казахстанской федерации таеквондо (WTF);
- Кайрат Дуйсенов - вице-президент Казахстанской Федерации гольфа.
Кроме того, участники генеральной ассамблеи утвердили принятие Казахстанского союза фигурного катания в число членов НОК Казахстана.
Также принято решение об исключении Казахстанской федерации санного спорта из числа членов НОК Казахстана в связи с отсутствием активной деятельности.
Помимо этого, участники генеральной ассамблеи рассмотрели и одобрили изменения в устав, направленные на совершенствование операционной деятельности организации.
18.04.2025, 19:55 46541
Казахстанский гимнаст завоевал золото этапа Кубка мира в Дохе
Фото: НОК РК
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Доха. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Обе награды были завоеваны в вольных упражнениях, сообщает пресс-служба НОК РК.
Лучшим в этом виде программы стал Милад Карими. Он получил от судей 14,466 балла. Следом финишировал Алтынхан Темирбек - 13,633.
Замкнул тройку лучших Сэм Мостоуфи (Великобритания) - 13,600.
Добавим, что в пятницу, 18 апреля, в финале упражнений на коне выступят Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.
Ранее представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия).
15.04.2025, 10:21 54241
В Алматы в коммунальную собственность переданы комплексы Almaty Arena и Halyk Arena
Фото: olympic.kz
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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года был начат возврат крупных спортивных сооружений на городской баланс. В 2024 году в коммунальную собственность были переданы многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena, проинформировали в управлении спорта города Алматы.
Это позволило выстроить прозрачный механизм распределения льда и обеспечить равный доступ к аренам для всех категорий спортсменов. После передачи объектов был проведен комплексный аудит их использования и в настоящее время установлен приоритет предоставления льда для спортсменов, включая Михаила Шайдорова, воспитанников спортивных школ, секций и национальной сборной. Такой подход помогает воспитывать новое поколение чемпионов страны", - отметили в управлении.
В ведомстве напомнили, что ранее в спортивном сообществе поднимались вопросы, связанные с ограниченным доступом спортсменов к инфраструктуре крупных ледовых арен, находившихся в частном управлении. В частности, сообщалось, что фигурист Михаил Шайдоров высказался об отсутствии надлежащих условий для подготовки ведущих спортсменов страны в Алматы по фигурному катанию.
Во время встречи с заместителем акима города Бейбутом Шахановым фигурист Михаил Шайдоров выразил благодарность за предпринимаемые меры, отметив системные улучшения в организации тренировочного процесса и доступе к спортивной инфраструктуре. Также на встрече в рамках обсуждения вопроса обеспечения условий подготовки членов национальной сборной было принято решение о закреплении за Михаилом Шайдоровым тренировочной базы на Halyk Arena - на период его пребывания в Алматы между участием в международных сборах и соревнованиях. Это позволит создать комфортные условия для поддержания формы и индивидуальной подготовки спортсмена в родном городе", - сообщили в управлении.
В акимате Алматы сообщили, что в этом году начинается реконструкция Центрального стадиона с увеличением его вместимости до 35 тысяч мест и приведением в соответствие с международными стандартами. Также будет проведена модернизация высокогорного катка "Медеу", которая позволит обновить инженерную инфраструктуру, повысить качество льда и продлить сезон катаний, а также создать комфортную и технологичную среду за счет внедрения системы SmartICE с искусственным интеллектом, создания новых общественных пространств, что превратит Медеу в всесезонный спортивно-туристический центр мирового уровня.
В дополнение к этому за последние три года в городе построены шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов и в этом году планируется начать строительство еще четырех. Все эти меры направлены на то, чтобы создать современные и доступные условия для подготовки подрастающего поколения спортсменов и системное, развитие массового и профессионального спорта в Алматы", - заключили в ведомстве.
Справка:
ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" является крупнейшим спортивным предприятием в Республике Казахстан. Дирекция была создана в октябре 2015 г. В год создания в дирекцию вошли ледовый дворец Almaty Arena, многофункциональный спортивный комплекс "Halyk Arena", "Атлетическая деревня", комплекс лыжных трамплинов "Сункар", чуть позднее - "Центральный стадион". В 2029 году акимат Алматы первым в республике реализовал программу государственно - частного партнерства, передав по результатам открытого конкурса в доверительное управление частной компании ледовый дворец Almaty arena и многофункциональный комплекс Halyk Arena сроком на пять лет. В том же году в Дирекцию вошел высокогорный каток "Медеу".
13.04.2025, 17:10 64891
Фигурист Михаил Шайдоров раскритиковал условия для тренировок в Казахстане
Фото: olympic.kz
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК отреагировало на критику фигуриста Михаила Шайдорова, который недавно принес Казахстану серебро на чемпионате мира в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников, передает корреспондент агентства.
Как сообщает sports.kz, ранее Михаил Шайдоров отметил, что на родине ему негде тренироваться и он вынужден "искать лед" в других странах.
Министерству известно о ситуации, связанной с отсутствием надлежащих условий для подготовки одного из ведущих спортсменов страны - Михаила Шайдорова. Этот факт еще раз подтверждает обоснованность и своевременность поручения президента о передаче спортивных объектов для подготовки к высшим достижениям от местных исполнительных органов в ведение министерства", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министерством утвержден план подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, в рамках которого определены приоритетные спортсмены - потенциальные претенденты на медали. В отношении каждого из них, включая Михаила Шайдорова, сформулированы конкретные задачи для ответственных структур.
Министерство и впредь будет обеспечивать необходимую поддержку каждому спортсмену, включенному в план олимпийской подготовки, независимо от места его проживания или регистрации", - дополнили в пресс-службе ведомства.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.
Летом 2024 года в кулуарах сената парламента вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев ответил на вопрос журналиста Kazakhstan Today о передаче высокогорного спортивного комплекса "Медеу" в собственность государства.
Позже стало известно, что реконструкцию катка "Медеу" планируют начать в 2025 году.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны.
Осенью прошлого года Антикоррупционная служба Казахстана провела анализ коррупционных рисков в сфере спорта и выявила неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек. Тогда как по стране наблюдается дефицит 374,2 тысячи квадратных метров крытых спортсооружений, 376,4 тысячи квадратных метров бассейнов", - подчеркнули в Антикоре.
12.04.2025, 20:44 70276
Казахстанский гимнаст завоевал бронзу этапа Кубка мира
Фото: НОК РК
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщает НОК РК.
Гимнаст успешно выступил в финале упражнений на коне.
Курбанов в решающем выступлении набрал 14,233 балла, завершив этап Кубка мира с бронзой.
В этом же виде программы Зейнолла Идрисов финишировал восьмым.
Золотой медалью отметился Гамлет Манукян (Армения) - 14,633. Серебряную медаль завоевал Тянлун Гао (Китай) - 14,400.
Ранее Милад Карими стал третьим в вольных упражнениях. Завтра, 13 апреля, он примет участие в финале упражнений на перекладине.
11.04.2025, 13:28 74661
Сборная Казахстана по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
Фото: ФТК РК
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Шэньчжень. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана уверенно завершила квалификационный этап Кубка Билли Джин Кинг, заняв первое место в группе "D", сообщает Федерация тенниса РК.
Победную точку в противостоянии поставил дуэт Зарина Дияс и Жибек Куламбаева, одолевший колумбийскую пару Мария Гарсия / Юлиана Лизаразо - 6:2, 5:7, 6:4. Ранее уверенные победы в одиночных матчах одержали Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, что обеспечило Казахстану досрочную победу над соперницами", - говорится в сообщении ФТК.
Финал Кубка Билли Джин Кинг 2025 года состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.
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