Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open   

Сотням родителей обещали бесплатное посещение секции художественной гимнастики, но льготы получили лишь около тридцати детей

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Актау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Родителям спортсменов обещали, что бесплатно обучаться будут более 300 детей, но по факту допустили лишь около тридцати.





Руководство центра художественной гимнастики города Актау, открытого год назад, сотням родителей обещало, что если они пройдут регистрацию на сайте "Даму бала", то смогут бесплатно водить детей на секции. Но позже выяснилось, что льготы получили лишь 27 человек, говорится в материале телеканала "Астана"





Объяснили, как я понял, что денег нет. Если хотите заниматься, платите деньги. Как я слышал, 12 тысяч, но сейчас уже 16 тысяч", - рассказал житель Актау Алексей Ермаков.









По словам родителей, платить такие деньги могут не все. Многие дети из многодетных и малообеспеченных семей.





Как сообщили в самой школе, загвоздка возникла из-за работы сайта "Даму бала" и отсутствия финансирования со стороны управления спорта.





Портал закрыли. Там какая-то проблема и финансирования из управления спорта нет. Как откроют портал и на наш счет поступят деньги, мы примем всех желающий. Пока только принимаем детей на платной основе", - сказала директор центра художественной гимнастики Назерке Турниязова.





Однако в управлении спорта называют другие причины. По словам чиновников, в общей сложности по всей области выделено 668 льготных мест. Их распределяли среди 70 спортклубов и центров региона. Сколько из них должны были достаться именно центру художественной гимнастки, сказать изначально было сложно. Специалисты не исключают, что руководство учебного заведения просто ошиблось в расчетах, предложив родителям сотни бесплатных мест.





Я считаю, думаю, что ошибка поставщика. Почему? Так как, скорее всего, хотел сделать лучше, набрать детей. Я бы посоветовал набрать детей, сказать им, что сколько мы сейчас по порталу "Даму бала", по душевому финансированию на сколько детей мы возьмем, только тех детей будем принимать бесплатно. В чем ошибка? Объявление дал, что он бесплатно будет набирать детей. Он же не знал, сколько ваучеров он возьмет", - пояснил глава управления физкультуры и спорта Мангистауской области Айбек Имашев.





В управлении спорта говорят, что будет проводиться чистка бесплатных мест. Будут выявлять тех, кто записался, но пропускает занятия. Освободившиеся раздадут другим желающим. Кроме того, планируется выделить дополнительные ваучеры.





Напомним, в середине прошлого года президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что средства выделенные по госзаказу на спортивное и творческое образование позволили охватить количество детей, занимающихся дополнительным образованием, до 70%.





Однако в год запуска были допущены недочеты. Были ошибки, связанные с финансовыми вопросами и работой соответствующего портала (АrtSport). Начались перерасходы, мошенничество, открытое хищение. Родители отдавали детей сразу в несколько клубов. Это, к сожалению, мешало другим детям. Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание", - поручил президент.





Скандалы сопровождают программу АrtSport практически с самого запуска. Это не только недоработки платформы, хищения, но и допуск до работы с детьми ранее судимых тренеров. По данным Генеральной прокуратуры, более миллиарда тенге хищений выявлено в программе АrtSport путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.





Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение.





Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу АrtSport, которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.





После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы. Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг будут приниматься через платформу Damu Bala, информирует издание "Казправда".





В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответст­вии с правилами о новом госзаказе. Платформа Damu Bala официально проверена Комитетом информационной безо­пасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес­кой промышленности РК.