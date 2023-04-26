Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет шестой ракеткой мира  

В этом году спортивное мероприятие проходит уже в шестой раз

Фото: freepik.com

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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 23 апреля, в городе проходит ежегодный Алматинский полумарафон. В этом году спортивное мероприятие проходит в Алматы уже в шестой раз.





7760 человек сейчас одновременно идут и бегут в шестом полумарафоне в Алматы. Бегуны и любители скандинавской ходьбы на 10 км стартовали уже в 7.30. С 8.10 - спортсмены, отважившиеся на 21 км.





На время забега с 00.00 до 12.00 в городе недоступны для проезда некоторые участки дорог. Данные о перекрытиях рассчитаны с учетом средней скорости движения спортсменов. По мере прохождения дистанции трассы будут открываться.





Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.00. Южная сторона будет перекрыта с 7.00 до 8.10.





Движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 7.15 до 09.40. Южная сторона будет свободна для передвижения.





Движение на участке дороги по улице Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 7.40 до 09.00 будет полностью перекрыто.





Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8.40 до 11.10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.





Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.50 до 09.30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.





Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 08.30 до 10.10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.