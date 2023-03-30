29.03.2023, 08:10 8516
Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала 12-ю победу подряд и вышла в полуфинал Miami Open
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина за час с небольшим разгромила итальянку Мартину Тревизан (24-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинальном матче турнира WTA 1000 в Майами (США) со счетом 6:3, 6:0. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Таким образом, Рыбакина продлила свою победную серию до 12 матчей.
Напомним, первая ракетка Казахстана полторы недели назад стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе.
Соперницей Елены в полуфинале турнира станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) - Анастасия Потапова (Россия).
новости по теме
29.03.2023, 14:11 6766
Рыбакина вышла на первое место по количеству эйсов в WTA-туре
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов в сезоне. Первая ракетка Казахстана в 25 матчах набила 201 эйс в турнирах WTA, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Напомним, Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал Miami Open. Свою 12-ю победу она одержала над итальянкой Мариам Тревизан. В полуфинале престижного турнира казахстанка сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Полторы недели назад первая ракетка Казахстана стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе.
В конце марта известная спортсменка оказала финансовую поддержку юным теннисисткам Казахстана. 14 игроков получили по 2,5 млн тенге.
Я сама получила когда-то в Казахстане большую поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться", - заявила Елена Рыбакина после исторической победы в Уимблдоне.
Ранее Рыбакина перечислила средства волонтерскому движению "СтопОтлов" в Астане, которое спасает в столице животных из отлова.
28.03.2023, 08:10 13121
Казахстанская теннисистка Рыбакина впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Майами (США) со счетом 6:4, 6:3 обыграла Элизе Мертенс (39-я ракетка мира). Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Победа над бельгийкой стала для Елены 11-й кряду в WTA-туре.
Встреча продлилась 1 час 46 минут. Рыбакина 10 раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. За выход в полуфинал престижного соревнования первая ракетка Казахстана сразится с итальянкой Мартиной Тревизан (24-я ракетка мира).
На пути к четвертьфиналу Miami Open казахстанка победила россиянку Анну Калинскую - 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу - 3:6, 7:5, 6:3 и бельгийку Элизе Мертенс - 6:4, 6:3.
Отметим, что для Елены Рыбакиной этот матч был историческим: ранее ей не удавалось проходить на турнире Майами дальше третьего круга - на этой стадии она вылетала в 2021 и 2022 годах. Выход в четвертьфинал турнира в Майами уже гарантировал Елене Рыбакиной 184 465 долларов и 215 рейтинговых очков. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет 8 800 000 долларов. Победительница заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков, сообщает Sports.kz.
За выход в полуфинал Елена Рыбакина сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан (24).
27.03.2023, 08:14 18266
Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила Данию
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана сенсационно победила Данию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 со счетом 3:2.
Матч проходил в Астане и завершился волевой победой казахстанцев - 3:2, сообщает Sports.kz.
Сначала у датчан дублем отметился Расмус Хёйлунн (21-я и 36-я минуты), но во втором тайме уже забивали только хозяева. На 73-й минуте Бактиер Зайнутдинов отличился с пенальти, на 86-й невероятным голом отметился Асхат Тагыберген, а точку в матче на 86-й поставил Абат Аймбетов.
Таким образом, сборная Казахстана выиграла первый матч в нынешнем отборочном цикле. Напомним, казахстанские футболисты стартовали в отборе на Евро-2024 с домашнего поражения от команды Словении - 1:2.
17 июня сборная Казахстана на выезде встретится с Сан-Марино.
Казахстан - Дания 3:2 (0:2).
Голы: Хейлунн 21 (0:1), Хейлунн 36 (0:2), Зайнутдинов с пенальти 73 (1:2), Тагыберген 86 (2:2), Аймбетов 89 (3:2).
Удаление: Аймбетов 90+5.
26.03.2023, 11:08 22541
Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Miami Open
Фото: пресс-служба КФТ
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Елена Рыбакина (7-я ракетка мира) обыграла испанку Паулу Бадосу (29-я ракетка мира) в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США), сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Елена одержала победу со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Казахстанка 12 раз подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15.
Ранее седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина одержала волевую победу над 64-й ракеткой мира - россиянкой Анной Калинской со счетом 7:5, 4:6, 6:3 на турнире WTA 1000.
В следующем круге Рыбакина сыграет против победительницы пары Петра Мартич (41) - Элиза Мертенс (39).
Елена Рыбакина обновила личный рекорд. Победа над Бадосой стала для нее 10-й кряду в WTA. Ранее у казахстанки были дважды победные серии из семи матчей, одна из которых закончилась триумфом на Уимблдоне в 2022 году.
Напомним, до выступления на турнире в Майами Елена Рыбакина завоевала главный трофей на другом "Мастерсе" в Индиан Уэллсе, победив в финале представительницу Беларуси Арину Соболенко (7:6, 6:4).
24.03.2023, 13:02 31371
Токаев и Садуакасова обсудили развитие шахмат в Казахстане
Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял почетного президента Федерации шахмат города Астаны Динару Садуакасову, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев и международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова обменялись мнениями о развитии шахмат в стране.
Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее. По словам гроссмейстера, регулярно проводятся мастер-классы и квалификационные турниры среди детей.
Президент поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году и пожелал ей успехов на предстоящих соревнованиях. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.
Напомним, на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошел в Алматы 25-30 декабря 2022 года, Динара Садуакасова стала серебряным призером.
24.03.2023, 11:07 32246
Рыбакина прошла в третий круг турнира Miami Open
В третьем раунде соревнований Miami Open Рыбакина сразится с испанкой Паулой Бадосой
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина одержала волевую победу над 64-й ракеткой мира - россиянкой Анной Калинской со счетом 7:5, 4:6, 6:3 на турнире WTA 1000, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.
В третьем раунде соревнований Miami Open Рыбакина сразится с испанкой Паулой Бадосой.
Здесь же в Майами первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина прошла во второй круг. На старте Анна в дуэте с американкой Эйшей Мухаммад одержала победу над Паулой Бадосой (Испания)/Онс Жабер (Тунис) со счетом 6:4, 6:4.
Александр Бублик в дуэте с сербом Миомиром Кецмановичем в первом раунде обыграл аргентинцев Педро Качина/Франсиско Черундоло - 6:3, 6:3. В одиночном разряде Бублик в первом круге уступил американцу Джеффри-Джону Вулфу – 5:7, 3:6.
22.03.2023, 15:31 39721
Казахстанец стал чемпионом мира по версии IBO
Фото: instagram/zhankoshturarov
Рассказать друзьям
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанкош Тураров одержал очередную победу на профессиональном ринге.
Он выступил на вечере бокса в Алматы, где встретился с мексиканцем Алехандро Менесесом за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO. Бой был запланирован на 12 раундов и закончился победой казахстанца в 10-м техническим нокаутом" - сообщает Prosports.kz.
В начале 10-го у мексиканца открылось кровотечение из глаза. Врач его до боя допустил, но команда решила отказаться от продолжения поединка, сообщает Vesti.kz.
Таким образом, Тураров одержал 27-ю победу в профессиональной карьере и стал новым чемпионом IBO в первом полусреднем весе.
Напомним, в декабре прошлого года казахстанский боксер выиграл бой за титул IBO. Жанкош Тураров нокаутировал в седьмом раунде Луиса Энрике Ромеро из Венесуэлы и завоевал вакантный титул IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.
20.03.2023, 08:02 46006
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на турнире в Индиан-Уэллсе, который считается пятым, неофициальным в Большом шлеме. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
В решающем матче она обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.
Первый сет в матче, который продолжался 1 час 20 минут, получился максимально упорным с 24 розыгрышами на тай-брейке и в итоге остался за Рыбакиной, которая с пятой попытки реализовала сетбол -7:6 (13:11). Вторую партию Елена выиграла со счетом 6:4. Таким образом, Рыбакина взяла реванш у Соболенко за проигрыш в финале открытого чемпионата Австралии - 2023.
Напомним, по ходу турнира Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачёву (Россия), Каролину Мухову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша) и Арину Соболенко (Беларусь).
Елена впервые в карьере победила на турнире серии WTA 1000 и стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть подобное соревнование в одиночном разряде. Всего Рыбакина взяла уже четвертый одиночный титул в карьере (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Благодаря победе в Индиан-Уэллсе лидер женской сборной Казахстана заработала 1 262 220 долларов США призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 7-ю строчку.
Дополнено 20.03.2023, 10.25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в Индиан-Уэллсе.
Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе! Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения. Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!" – написал глава государства на своей странице в Instagram.
Читаемое
30.03.2023, 08:48В Алматы продолжается судебное разбирательство по ДТП с участием автобусов 30.03.2023, 09:0829766В Алматы осудили организаторов незаконных азартных игр в социальной сети 30.03.2023, 10:3523141На пост премьер-министра Казахстана предложена кандидатура Алихана Смаилова 30.03.2023, 11:3121866Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ 30.03.2023, 11:4120246Токаев поручил в два раза сократить уровень инфляции в текущем году 24.03.2023, 17:18191681Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты 24.03.2023, 16:49187616Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане 24.03.2023, 21:22182166В Алматы установили домик для бездомных кошек 24.03.2023, 12:20175901Генпрокуратура озвучила итоги проверки Риддерской ТЭЦ по фактам перебоев с подачей тепла 24.03.2023, 10:11159666Правила выгула и содержания домашних животных изменят в Казахстане 18.03.2023, 14:26232851В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26217806Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 14.03.2023, 19:03216246Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 16.03.2023, 19:02215311Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 16:53213026Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?