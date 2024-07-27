26.07.2024, 19:46 1951
Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира категории WTA 250 в Румынии
Фото: ФТК
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой выиграла турнир WTA 250 в Румынии, сообщает пресс-служба ФТК.
В финале Данилина и Хромачева обыграли россиянок Александру Панову и Яну Сизикову со счетом 6:4, 6:2.
Это уже восьмой трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выигрывала турниры в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250) и два категории 125 в Италии.
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20.07.2024, 15:41 26346
Первые казахстанские спортсмены заселились в Олимпийскую деревню в Париже
Сборную Казахстана представят 80 атлетов
Фото: Olympic.kz
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Париж. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первые казахстанские спортсмены благополучно добрались до Парижа, где в скором времени начнутся Олимпийские игры - 2024. В их числе сборная по стрельбе из лука, которая уже 25 июля выйдет на старт, сообщает Olympic.kz.
Олимпийская деревня построена в северном пригороде Парижа, а ее площадь составляет 52 гектара. Инфраструктура включает в себя 40 жилых домов, тренировочные корпусы, поликлинику, столовую и другие необходимые для комфортной жизни объекты.
Мы сегодня заехали с утра в деревню. Успели только позавтракать. Наша команда стала первой из сборной Казахстана, кто уже заселился. Будем всех встречать. Условия отличные, атмосфера олимпийская. Все красиво и уютно", - поделился первыми эмоциями один из лидеров команды Ильфат Абдуллин.
По его словам, жилые помещения также оставили приятное впечатление.
Отметим, что всего в Олимпийской деревне будут проживать около 14,5 тысячи человек. Из них девять тысяч спортсменов. Сборную Казахстана представят 80 атлетов, которые выступят в 25 видах спорта.
17.07.2024, 14:39 35936
Казахстанская сборная выехала на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XXXIII летние Олимпийские игры, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Казахстан будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта. Следует отметить, что наша сборная под своим флагом принимает участие в летних Олимпийских играх в восьмой раз", - сообщает ведомство.
Главные старты четырехлетия пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
Сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге от Казахстана примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне - Дмитрий Панарин.
Перед вами стоит почетная и очень ответственная задача - представлять нашу страну на Играх в Париже. Уверен, что ваш чемпионский характер, упорство, воля к победе, мастерство совместно с кропотливым трудом тренеров, врачей, массажистов приведут к большим результатам. За годы независимости наша страна воспитала 79 призеров летних и зимних Олимпийских игр, в том числе 15 олимпийских чемпионов. Олимпийские достижения - это имидж всей страны в мире, показатель благосостояния государства, ну и самое главное - это будет итогом вашего многолетнего и упорного труда!" - отметил глава ведомства Ермек Маржикпаев.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена в Париже. В соревнованиях примут участие более 10 тыс. спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта", - рассказали в министерстве.
15.07.2024, 16:00 44861
Токаеву доложили о готовности национальной сборной к Олимпийским играм
Головкин рассказал президенту о международной деятельности НОК
Фото: Акорда
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин доложили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже, сообщает Акорда.
Также Геннадий Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК. По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнерами из других стран.
Подчеркивается, что особое внимание Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.
15.07.2024, 09:02 46996
Испания стала чемпионом Европы по футболу
Фото: sport-express.ru
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Берлин. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В финале чемпионата Европы - 2024 по футболу встретились сборные Испании и Англии. Матч закончился победой Испании (2:1).
На 47-й минуте Нико Уильямс вывел сборную Испании вперед, на 73-й Коул Палмер сравнял счет, а на 87-й Микель Оярсабаль забил победный для испанцев гол.
Сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом Европы по футболу.
Olé olé olé 🎶#EURO2024 pic.twitter.com/cDVZpRaMGA— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
14.07.2024, 11:49 51541
Елена Рыбакина поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA
Фото: ФТК
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина занимает вторую позицию в топ-рейтинге теннисисток сезона, сообщает пресс-служба ФТК.
С начала года казахстанка набрала 4901 очко. Ближайшая преследовательница Рыбакиной - финалистка Уимблдона-2024 итальянка Ясмин Паолини, у которой 4505 очков. Лидирует первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши с 7465 баллами.
Чемпионская гонка WTA - это итоговый турнир года, на котором выступают только восемь лучших теннисисток сезона. C этого года и до 2026-го турнир будет проходить в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2024-м соревнования пройдут со 2 по 9 ноября. Призовой фонд составит рекордные 15,25 млн долларов.
10.07.2024, 19:29 61591
Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона
Фото: ktf.kz
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал открытого чемпионата Великобритании, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
4-я ракетка мира за час обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину (21 WTA) со счетом 6:3, 6:2. Для Елены это уже 19-я победа на Уимблдоне в ее картере при двух поражениях", - говорится на сайте.
За выход в финал Рыбакина сразится с чемпионкой "Ролан Гаррос - 2021", представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, которая занимает 32-е место в рейтинге WTA. Она в четвертьфинале обыграла 14-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии - 6:4, 7:6 (7:4).
В понедельник казахстанка вышла в четвертьфинал турнира, уверенно обыграв 18-ю ракетку мира Анну Калинскую из России.
Напомним, в июле 2022 года казахстанская теннисистка одержала историческую победу на Уимблдонском турнире.
10.07.2024, 12:31 63686
Вы вернетесь победителями - Токаев вручил государственный флаг казахстанским олимпийцам
Фото: Акорда
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх, сообщает Акорда.
Он подчеркнул, что защита чести страны - ответственная и почетная обязанность.
Мы возлагаем на вас большие надежды и будем всем народом болеть за вас. Отечественная спортивная школа всегда пользовалась высоким авторитетом. Наши спортсмены непременно возвращались на Родину с наградами. Уверен, вы с честью продолжите этот славный путь, а ваши достижения станут победой всего Казахстана", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ценность Олимпийских игр выходит далеко за рамки просто спортивных достижений.
Олимпийские игры выступают ярким олицетворением равенства, взаимного уважения и честной конкуренции как отдельных спортсменов, так и целых государств", - заявил Токаев.
Он пожелал казахстанским спортсменам успехов.
Все вы приложили невероятные усилия, чтобы завоевать путевки на эту Олимпиаду. Убежден, вы покажете свою лучшую форму и добьетесь хороших результатов. Вас будет поддерживать весь Казахстан. Конечно, стать чемпионом непросто. Народная мудрость гласит: "Тот, кто хранит честь, достигнет любой цели". Уверен, вы вернетесь победителями", - сказал глава государства.
Государственный флаг Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил капитану национальной сборной Асланбеку Шымбергенову.
Основная часть сборной Казахстана приняла участие во встрече в режиме видеосвязи из олимпийского центра "Акбулак" в Алматинской области, где спортсмены проводят завершающие тренировочные сборы перед Играми в Париже.
Напомним, сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.
09.07.2024, 12:30 68166
Сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду
Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, сообщает Акорда.
По его словам, на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
Ермек Маржикпаев рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов. Он также сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.
Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.
Напомним, после прошлогодней Азиады в Пекине президент поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов. По мнению Токаева, результаты выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх могли быть лучше.
Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", - заявил президент.
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