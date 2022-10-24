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Казахстанская теннисистка вышла в финал WTA 1000 в Мексике

23.10.2022, 16:35 1326
Казахстанская теннисистка вышла в финал WTA 1000 в Мексике
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал WTA 1000 в Гвадалахаре и квалифицировалась на итоговый турнир Women's Тennis Association (Женской теннисной ассоциации), сообщает Федерация тенниса Казахстана.
 
Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале турнира в Мексике сенсационно победила Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счетом 6:2, 5:7, 10:7.
 
Отмечается, что Крейчикова и Синякова являются лидерами рейтинга WTA в парном разряде (Данилина и Хаддад Майя занимают 19-е и 22-е места).
 
Счет в личных встречах стал 1:1. В начале текущего года Анна и Беатрис проиграли чешкам в финале открытого чемпионата Австралии.
 
Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте в США, его призовой фонд составляет $5 миллионов.
 

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В Алматы состоится международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен"

19.10.2022, 16:47 6811
В Алматы состоится международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен"
Фото: kazsports.kz
Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоится 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен", сообщает пресс-служба дирекции развития спорта.
 
Ежегодно турнир проходит в рамках серии турниров Challenger под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Престижные соревнования, посвященные памяти призера Олимпийских игр Сочи - 2014, уже стали традиционными.
 

В 2019 году они впервые прошли в Алматы, в прошлом году - в столице Казахстана. Тогда на турнир приехали спортсмены из 18 стран - призеры чемпионата мира 2021 года, претенденты на награды Олимпиады-2022. На этот раз 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен" пройдет в СК "Халык Арена" при поддержке акимата Алматы и дирекции развития спорта", - информирует пресс-служба.


 
На сегодняшний день уже подали заявки национальные федерации по фигурному катанию из Японии, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии и Венгрии. Казахстанские зрители также увидят фигуристов из Азербайджана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины и Кыргызстана. Казахстанские спортсмены выступят во всех заявленных дисциплинах.
 

Безусловным украшением турнира «Мемориал Дениса Тен» станет танцевальная пара из Японии Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси. Дайсукэ Такахаси - друг Дениса. Дайсукэ - яркий одиночник, первый японский призер Олимпиады 2010 года. Он с радостью согласился принять участие в турнире", - подчеркнули в дирекции развития спорта.


Отмечается, что этот танцевальный дуэт из Японии неожиданно и стремительно зажегся на мировом небосклоне в 2020 году. Они настроены показать хорошие выступления в двух разных по настроению и темпу программам.
 

Зульфию Чиншанло признали лучшей спортсменкой чемпионата Азии

17.10.2022, 15:23 9231
Зульфию Чиншанло признали лучшей спортсменкой чемпионата Азии
Фото: instagram/wf_rk
Манама. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанскую тяжелоатлетку Зульфию Чиншанло признали лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике, сообщили в Федерации тяжелой атлетики РК.
 
По результатам завершившегося сегодня чемпионата в Бахрейне мужская сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла первое общекомандное место. Женская команда стала третьей.
 

А Зульфия Чиншанло была признана лучшей спортсменкой азиатского первенства!" - говорится в сообщении ФТА РК.

 
Ранее сообщалось, что Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов.
 

Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

10.10.2022, 08:51 16771
Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Фото: Olympic.kz
Манама. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне.
 
Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов, сообщает Olympic.kz.
 
Второй стала китаянка Линлу Лю - 210 килограммов. Замкнула тройку лучших Нигора Абдуллаева (Узбекистан) - 193 килограмма.

Напомним, вчера первую медаль в копилку Казахстана на чемпионате Азии в Бахрейне завоевал Арли Чонтей. Он получил серебряную награду в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 260 (116+144) килограммов.
 

Джокович стал победителем турнира ATP 500 Astana Open

09.10.2022, 19:25 18316
АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - 21-кратный чемпион турнира "Большого шлема", седьмая ракетка мира - серб Новак Джокович завоевал 90-й титул в карьере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На турнире категории ATP 500 в Астане в решающем матче Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира - грека Стефаноса Циципаса (3) со счетом 6:3, 6:4, сообщает "Чемпионат".
 
Встреча продлилась 1 час 16 минут. За победу Джокович получит 500 рейтинговых очков и более 355 тысяч долларов. Для него это четвертый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне.
 
Наибольшее количество титулов у мужчин-теннисистов в истории ATP:
 
Джимми Коннорс (США) - 109;
 
Роджер Федерер (Швейцария) - 103;
 
Иван Лендл (Чехия, США) - 94;
 
Рафаэль Надаль (Испания) - 92;
 
Новак Джокович (Сербия) - 90.
 
По ходу соревнований в Астане Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, россиян Карена Хачанова и Даниила Медведева (снялся).
 

Аким Алматы поручил организовать тренировки по хоккею в Almaty Arena

06.10.2022, 11:36 22981
Аким Алматы поручил организовать тренировки по хоккею в Almaty Arena
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев дал поручение организовать в Almaty Arena график посещения детских хоккейных команд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи с акимом Алматы жители Алатауского района пожаловались на утраченную возможность посещать детские тренировки по хоккею и попросили вернуть им лед в Almaty Arena.
 

Лед с июля не функционирует, нас всех перевели в Halyk Arena. Мы живем в Наурызбайском, Алатауском районах, ездить туда очень далеко. На малом раскаточном катке тренируются только фигуристы", - обратились к акиму жители.

 
Ерболат Досаев в свою очередь дал поручение городскому управлению спорта предусмотреть время и организовать на малом раскаточном катке в Almaty Arena график посещения детских хоккейных команд.
 

Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников

02.10.2022, 21:06 28481
Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников
Фото: prosports.kz
АНКАРА. 2 ОКТЯБРЯ - Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников в Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Второе золото у наших спортсменов на четвертых Всемирных играх кочевников. На этот раз отличились кокпаристы, в финале они встретились со сборной Кыргызстана. 4:3 в нашу пользу", - сообщает Prosports.kz.

 

Первую медаль высшей пробы нашей сборной принес представитель казакша курес Марат Ныгматуллаев. Всего две минуты понадобилось ему, чтобы одолеть монгольского борца.
 

Головкину назначили обязательный бой с кубинцем Эрисланди Ларой

24.09.2022, 14:06 39066
Головкину назначили обязательный бой с кубинцем Эрисланди Ларой
Фото: telegram/БОРТ N1
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила "суперчемпиону" мира в среднем весе Геннадию Головкину бой с обязательным претендентом, владельцем "обычного" пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сторонам даны 30 дней на переговоры: с 23 сентября до 23 октября 2022 года. Поединок Головкин - Лара должен будет выявить единственного чемпиона мира WBA в среднем дивизионе", - пишет Sports.kz

 
Напомним, 18 сентября чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес провели третий очный поединок. Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей. Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе. 
 

Казахстанский гонщик завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании

19.09.2022, 17:07 46291
Казахстанский гонщик завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании
Фото: НОК РК
МАДРИД. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский гонщик Сергей Пономарев завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Сергей Пономарев дважды поднялся на первую ступень пьедестала на турнире Trofeu Internacional de Pista Cuitat de Barcelona в Испании", - сообщает Национальный олимпийский комитет РК. 

 
Отмечается, что он стал лучшим в двух дисциплинах. Сергей Пономарев завоевал золото в индивидуальном спринте и кейрине. 
 
Ранее сообщалось, что Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе. 
 

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