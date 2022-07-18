Казахстанские акробаты завоевали бронзу на Всемирных играх в США

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание по вопросам подготовки к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие руководители Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, а также государственные тренеры, сообщает пресс-служба МКС РК.

Для всех нас Олимпиада станет экзаменом на профпригодность. Каждый из нас несет персональную ответственность за результаты - главы федераций, тренеры и я, как руководитель профильного ведомства", - подчеркнул министр.

Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. Для их решения министерством принимаются следующие меры.

В части создания инфраструктуры разработан план-график правительства по строительству новых спортивных объектов. На текущий год запланировано возведение 10 физкультурно-оздоровительных комплексов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

По словам министра, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.

Также Даурен Абаев остановился на вопросах обеспечения подготовки членов национальных сборных команд. В частности, с июля текущего года в пилотном режиме запущена работа Тренировочного центра по видам борьбы на базе Республиканского колледжа спорта. Также на базе республиканской школы-интернат-колледжа олимпийского резерва имени К. Ахметова открыта Академия по дзюдо.

С 1 июля 2022 года поэтапно до 2024 года повышается оплата работы спортивных судей с 10% до 100% от базового должностного оклада. В 2022 году - с 2600 тенге за один день соревнования до 8000 тгенге, в 2023 году - до 13 тысяч тгенге, в 2024 году - до 17 тысяч тенге.

Кроме того, с 1 июля 2022 года увеличены размеры пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, подготовившим чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта с 24 МРП до 100 МРП. В среднем это с 73 тысяч до 318 тысяч тенге.

Также Даурен Абаев обратил особое внимание на кадровое обеспечение отрасли.

Сегодня в стране работают 13 700 тренеров. Только 4% из них ежегодно проходят курсы повышения квалификации. По некоторым видам спорта федерациями не проводится аттестация тренеров. Поэтому федерациям необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал министр Даурен Абаев.

Необходимо отметить, что после неудачных выступлений на Олимпийских играх 28 тренеров были освобождены от занимаемых должностей.

По словам Даурена Абаева, в настоящее время ведется работа по снижению недельной часовой нагрузки тренеров-преподавателей до 18 часов с повышением заработной платы.

Говоря об усилении научной медицинской базы отечественного спорта, Даурен Абаев сообщил, что начата работа по усилению статуса Республиканского аналитического центра, в том числе по повышению заработной платы сотрудников.

Данный центр совместно с заинтересованными органами будет заниматься развитием спорта высших достижений на основе анализа результатов выступлений спортсменов с учетом их физиологического состояния, медицинского обеспечения, уровня травматизма и т.д.", - подчеркнул министр.

Также начата работа по модернизации действующего Центра спортивной медицины и реабилитации в части повышения заработной платы спортивных врачей, приглашения специалистов, закупа современного оборудования, повышения норм питания спортсменов, обновления перечня фармакологического обеспечения.

По итогам совещания Даурен Абаев поручил федерациям разработать и утвердить комплексно-целевые программы на новый олимпийский цикл и программы подготовки по видам спорта для физкультурно-спортивных организаций.