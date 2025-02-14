13.02.2025, 08:44 19601

Казахстанские биатлонистки завоевали бронзу на Азиатских играх

В активе сборной Казахстана 3 золотые, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей
Казахстанские биатлонистки завоевали бронзу на Азиатских играх
Фото: Н?р?али Ж?ма?азы, Минтуризма и спорта РК
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×6 км на зимних Азиатских играх в Харбине, сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

Дарья Климина, Арина Крюкова, Ольга Полторанина и Елизавета Белецкая достойно выступили на сложной трассе, показав отличную скорость. Главными соперниками стали команды Китая и Южной Кореи, которые в этот раз оказались чуть быстрее. Но наши девушки боролись до конца и принесли Казахстану еще одну медаль", - говорится в сообщении.


Сегодня, 13 февраля, казахстанские спортсмены примут участие в следующих видах спорта:

Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой раунд, мужская квалификация, полуфиналы

Кто: Гонконг - Казахстан; Казахстан - Гонконг

Начало: 06.00; 11.00; 16.00 (возможный полуфинал у женщин)

Биатлон. Эстафеты

Кто: Команды Казахстана

Начало: 07.00; 10.00

Хоккей с шайбой. Финальный раунд (женщины), полуфинал (мужчины)

Кто: Казахстан - Китай; Китай - Казахстан

Начало: 07.00; 11.00

Фигурное катание, мужчины и женщины. Произвольная программа

Кто: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Софья Самоделкина, София Фарафонова

Начало: 10.00; 14.30
 
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Теги:Азиатские игры

новости по теме

14.02.2025, 13:27 806

Казахстан стал чемпионом Азиады-2025 по хоккею

Мужская сборная страны одержала уверенную победу в финале, разгромив команду Японии со счетом 5:0
Казахстан стал чемпионом Азиады-2025 по хоккею
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по хоккею на IX зимних Азиатских играх в Харбине одержала уверенную победу в финале, разгромив команду Японии со счетом 5:0, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.


По одной шайбе в ворота противника забили Андрей Буяльский, Дмитрий Бреус и Роман Старченко. Кириллу Панюкову принадлежат два гола.

Минтуризма и спорта РК

Ранее в полуфинале наши соотечественники обыграли хозяев турнира - сборную Китая (3:1), а на групповом этапе уверенно обыграли Китай (6:1), Японию, Тайвань, Южную Корею и разгромили Гонконг в четвертьфинале.

Триумф стал очередным подтверждением силы казахстанского хоккея и вернул нашу сборную на вершину Азиатских игр", - подчеркнули в министерстве.


Минтуризма и спорта РК

Ранее женская сборная Казахстана по хоккею завоевала серебро Азиады.
 
14.02.2025, 09:49 5116

Женская команда Казахстана по хоккею завоевала серебряную медаль Азиатских игр

Казахстанки одержали победу над Южной Кореей
Женская команда Казахстана по хоккею завоевала серебряную медаль Азиатских игр
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по хоккею завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Харбине.

В решающем матче казахстанки одержали победу над Южной Кореей со счетом 3:0. Это позволило нашей сборной финишировать на втором месте", - сообщили в НОК Казахстана.


Напомним, сегодня в 11.00 состоится игра мужской сборной Казахстана с Японией за золотую медаль.

14 февраля - заключительный день Азиатских игр-2025.

В активе сборной Казахстана: 3 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.
 
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Теги:ХоккейАзиатские игрысеребро
13.02.2025, 13:00 15296

Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Китай

Казахстанки выиграли со счетом 2:1
Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Китай
Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана
Харбин. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой одержала победу над китайской командой на IX зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанки выиграли со счетом 2:1.

Во втором раунде нападающая Надежда Филимонова показала отличную игру и вывела команду вперед. Затем соперницам удалось сравнять счет. В решающем периоде победную шайбу в ворота забросила Александра Шегай", - сообщили в Минспорта.


Завтра в решающем матче сойдутся Казахстан и Южная Корея.

Напомним, сегодня хоккеисты мужской сборной Казахстана вышли в финал Азиады, обыграв китайскую команду.
 
13.02.2025, 11:31 16476

Казахстанские биатлонисты завоевали серебряную медаль на Азиатских играх

Это уже четвертая медаль казахстанских биатлонистов на играх
Казахстанские биатлонисты завоевали серебряную медаль на Азиатских играх
Фото: НОК/Турар Казангапов
Пекин. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по биатлону завоевала серебряную медаль на Азиатских играх в китайском городе Харбине, сообщает Союз биатлонистов РК.

Мужская команда Казахстана финишировала второй в эстафете. Квартет в составе Асета Дюсенова, Александра Мухина, Кирилла Бауэра и Владислава Киреева уступил золото сборной Японии и занял второе место. Бронзовую награду завоевала сборная Китая", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что это уже четвертая медаль казахстанских биатлонистов на IX зимних Азиатских играх.

Ранее в индивидуальных гонках Владислав Киреев стал чемпионом, а Вадим Куралес завоевал серебро. Также женская сборная Казахстана также вошла в тройку лучших в эстафете.
 
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Теги:РКБиатлонПобеда
13.02.2025, 10:30 18101

Хоккеисты сборной Казахстана поборются за золото Азиады-2025

Мужская команда Казахстана по хоккею вышла в финал
Хоккеисты сборной Казахстана поборются за золото Азиады-2025
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по хоккею поборется за золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай). Об этом сообщает НОК Казахстана.

В полуфинале наши хоккеисты оказались сильнее сборной Китая. Матч завершился с счетом 3-1 в пользу казахстанцев.

Финал состоится завтра, 14 февраля.

Напомним, сегодня казахстанские биатлонистки завоевали бронзу на Азиатских играх. В активе сборной Казахстана 3 золотые, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.
 
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Теги:Азиатские игрыХоккей
12.02.2025, 13:00 27026

Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр в Харбине

Медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев
Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр в Харбине
Фото: Нургали Жумагазы/пресс-служба НОК Казахстана
Харбин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Мужская команда показала третий результат в эстафете 4 по 7,5 километра. Медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев", - сообщили в комитете.


Первое место заняла сборная Китая. Серебряную медаль завоевали японцы.

Ранее в женской эстафете казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала.

Напомним, 8 февраля, серебро в лыжном спринте Казахстану принес Константин Борцов. 10 февраля еще один казахстанский лыжник - Олжас Климин - завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2025.
 
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Теги:Азиатские игрыЛыжибронзаСпорт
12.02.2025, 09:52 29506

Казахстанские лыжницы завоевали серебро на Азиаде-2025

Казахстанские лыжницы завоевали серебро на Азиаде-2025
Фото: Турар Казангапов, Минтуризма и спорта РК
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по лыжным гонкам завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Харбине (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.

Нашу страну в эстафете представляли Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Спортсменки показали на финише 55:24.5. Первыми стали китаянки - 53:59.3. Япония замкнула тройку лучших - 56:38.1", - говорится в сообщении.


В активе сборной Казахстана - 3 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
 
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Теги:Азиатские игрысеребро
11.02.2025, 18:38 36261

Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль ЧА

Вторым на финише был выступающий за сборную Казахстана Дмитрий Груздев
Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль ЧА
Фото: olympic.kz
Бангкок. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Евгений Федоров завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Тайланде, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Казахстанцу не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом", - заявили в комитете.


Отмечается, что вторым на финише был Дмитрий Груздев, также выступающий за сборную Казахстана.

Напомним, в прошлом году казахстанский велогонщик Николя Винокуров стал чемпионом Азии.
 
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