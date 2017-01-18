Казахстанские футболисты вышли в финал Мемориала Гранаткина-2017

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Казахстанские футболисты вышли в финал Мемориала Гранаткина-201718.01.2017
Спорт  22:41

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Юношеская сборная Казахстана в полуфинале Мемориала Гранаткина-2017 встретилась с Грецией.

Казахстанцы выбрали игру от обороны, и сдерживать натиск греков удавалось, а затем и заработать пенальти, который на 18-й минуте реализовал Айдос Орал. Но на исходе первой половины встречи подопечные Александра Кузнецова остались в меньшинстве из-за удаления получившего вторую желтую и соответственно красную карточку Жанали Пайруза. Тем не менее, действуя на контратаках, Орал оформил дубль. Затем Георгиос Тзоварас сократил разрыв, передает Kazakhstan Today/

В результате, Казахстан победил со счетом 2:1, выйдя в финал Мемориала Гранаткина, пишет Sports.kz.

Стартовый состав сборной Казахстана U-19: Устименко, Аманжол, Батырханов, Кузнецов, Кусяпов, Жаксылык, Кан, Орал, Пайруз, Саюнов, Сейдахметов.

Финал пройдет 21 января, в 22.00.
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