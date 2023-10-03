Казахстанские гребцы завоевали бронзовые медали на Азиаде

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены Тимофей Емельянов и Кирилл Тубаев стали бронзовыми призерами Азиатских игр. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.





Тимофей Емельянов стал третьим в дисциплине MC1 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ.





Наш соотечественник Кирилл Тубаев также стал третьим в дисциплине MK1 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ.



