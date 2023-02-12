Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане
Фото: olympic.kz
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. В первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров.
На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.
В пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan открылся Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.
Десятый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях был открыт в пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan.
Открывая мероприятие, премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал приветственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.
Спорт не знает границ. Он укрепляет дружбу, сближает целые народы и страны. В Казахстане придают особое значение сфере спорта. В нашей стране созданы все условия для занятия профессиональным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Наглядным подтверждением этого является данный легкоатлетический комплекс, вмещающий более 6 тысяч человек. Казахстанские спортсмены успешно выступают и отстаивают честь страны на крупнейших мировых состязаниях. Они служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют молодежь на яркие победы. Уверен, что проведение Чемпионата Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики в нашей стране. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с международными организациями в этой сфере. Желаю всем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!" - отмечается в приветствии главы государства.
Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны. Среди спортсменов будут разыграны 26 комплектов медалей по таким дисциплинам, как бег, эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра и многоборье. В составе национальной сборной Казахстана - 69 атлетов, рассказали в пресс-службе правительства.
Международные соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 февраля.