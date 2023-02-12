Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане   

Фото: Facebook/Асхат Оралов

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Джакарта. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира в Джакарте (Индонезия).





В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин Арина сумела в golden match (золотом финале) выиграть у олимпийской чемпионки Токио-2020 Нины Кристен из Швейцарии, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта.





19-летняя уроженка Алматы с самого начала показывала невероятное упорство и хладнокровие. Пройдя финал из 8 сильнейших пулевиков мира, она сумела составить конкуренцию опытнейшей 28-летней швейцарке и в главной битве первой выбить 16 необходимых очков.





К финалу очень сильно готовилась и морально, и психологически. При этом для меня это уже не первый финал, опыт был. Я старалась перебороть свои возможности. Особенно меня вдохновляло, что я соревновалась с олимпийской чемпионкой. Она словно передала мне свой опыт. Свою победу я хотела бы посвятить маме. Именно она всегда верила в меня и говорила, что я стану чемпионкой. Всем большое спасибо за поддержку", - сказала Арина Алтухова.





Для Арины Алтуховой, которая еще выступает в юниорах, это первый большой успех среди взрослых спортсменов. Для отечественной пулевой стрельбы, переживающей в последние годы смену поколений, достижение Алтуховой - большой результат.





Добавим, что помимо медали в индивидуальных соревнованиях мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях.





Facebook/Асхат Оралов





Кубок мира по пулевой стрельбе проходит в период с 27 января по 8 февраля 2023 года в городе Джакарте (Индонезия). В борьбе за медали заявлены 300 спортсменов из 21 национальной федерации. Всего комплекты разыграют в 20 упражнениях. Национальную сборную Казахстана представляют 15 спортсменов.