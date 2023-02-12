11.02.2023, 15:38 3296

Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане   

Международные соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 февраля
Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане
Фото: olympic.kz
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. В первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров.

На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.

В пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan открылся Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.

primeminister.kz

Десятый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях был открыт в пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan.

Открывая мероприятие, премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал приветственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

Спорт не знает границ. Он укрепляет дружбу, сближает целые народы и страны. В Казахстане придают особое значение сфере спорта. В нашей стране созданы все условия для занятия профессиональным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Наглядным подтверждением этого является данный легкоатлетический комплекс, вмещающий более 6 тысяч человек. Казахстанские спортсмены успешно выступают и отстаивают честь страны на крупнейших мировых состязаниях. Они служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют молодежь на яркие победы. Уверен, что проведение Чемпионата Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики в нашей стране. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с международными организациями в этой сфере. Желаю всем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!" - отмечается в приветствии главы государства.


primeminister.kz

Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны. Среди спортсменов будут разыграны 26 комплектов медалей по таким дисциплинам, как бег, эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра и многоборье. В составе национальной сборной Казахстана - 69 атлетов, рассказали в пресс-службе правительства.

primeminister.kz

Международные соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 февраля.
 
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Теги:СпортЧемпионатмедали

новости по теме

06.02.2023, 08:37 18351

"Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги победил ЦСКА  

"Барыс" победил ЦСКА в овертайме - 6:5.
"Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги победил ЦСКА
Фото: www.cska-hockey.ru
Москва. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл против московского ЦСКА. "Барыс" победил ЦСКА в овертайме - 6:5. После этой победы "Барыс" с 59 очками после 62 матчей занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место в Восточной конференции лиги, а российский занимал третье на Западе, помимо этого "армейцы" являются действующими обладателями Кубка Гагарина, сообщает Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) - Грант-Шалапов, Савицкий - Борисевич - Михайлис; Ножье - Бекетаев, Рахманов - Сагадеев - Бракко; Грэм - Мищенко, Шевченко - Шестаков - Петухов; Данияр - Гайтамиров, Кайыржан - Шайхмедденов - Асетов.

Хозяевам удалось счет открыть, но затем Кирилл Савицкий его сравнял, однако на исходе первой части игры москвичи снова вышли вперед. Во втором периоде ситуация повторилась, на этот раз у гостей забрасывал Егор Петухов. На старте заключительной двадцатиминутки Антон Сагадеев оформил дубль, россияне сумели забросить пятую шайбу, и тут же Никита Михайлис отметился после четырех ассистов. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы - 6:5.

13 февраля "Барыс" примет санкт-петербургский СКА.

 
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Теги:ХоккейПобедаБарысКазахстан
06.02.2023, 08:17 18951

Казахстан досрочно проиграл Чили в матче Кубка Дэвиса

Во втором матче Александр Бублик уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В чилийском Ла-Серена в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса - 2023 сборная Казахстана сошлась в противостоянии с Чили.

Во втором матче игрового дня Александр Бублик из Казахстана уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили - 4:6, 6:3, 2:6, сообщает Sports.kz.

Это второй проигрыш на сегодня. В первой встрече дня казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли чилийским теннисистам Алехандро Табило и Томасу Бариосом.

Напомним, вчера Александр Бублик уступил Николасу Жарри, а единственную победу в противостоянии с чилийцами одержал Тимофей Скатов.

Таким образом, Казахстан досрочно проиграл Чили - 1:3.
 
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Теги:ТенниспроигрышКазахстан
04.02.2023, 18:36 28711

Казахстанская конькобежка завоевала золотую медаль в финале Кубка мира

Мероприятие проходит в немецком городе Инцель
Казахстанская конькобежка завоевала золотую медаль в финале Кубка мира
Фото: Минкультуры и спорта РК
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который проходит в немецком городе Инцель.

Дистанцию в 1000 метров она преодолела за 1 минуту 17,98 секунды. Этот результат позволил ей занять первое место. Серебряная медаль у спортсменки из Нидерландов Пьен Херсман, замкнула тройку призеров итальянка Серена Пергер", - сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.


Более того, Алина Дауранова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров. На этой же дистанции среди юношей в общем зачете лучший результат показал казахстанец Никита Важенин.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 218 спортсменов из 28 стран.

Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту завершится 5 февраля.

Ранее сообщалось, что казахстанка Арина Алтухова на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку.
 
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Теги:СпортЗолотоКазахстан
04.02.2023, 17:50 29601

Казахстанка на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку  

Арина Алтухова победила в финале Кубка мира олимпийскую чемпионку
Казахстанка на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку
Фото: Facebook/Асхат Оралов
Джакарта. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира в Джакарте (Индонезия).

В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин Арина сумела в golden match (золотом финале) выиграть у олимпийской чемпионки Токио-2020 Нины Кристен из Швейцарии, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта.

19-летняя уроженка Алматы с самого начала показывала невероятное упорство и хладнокровие. Пройдя финал из 8 сильнейших пулевиков мира, она сумела составить конкуренцию опытнейшей 28-летней швейцарке и в главной битве первой выбить 16 необходимых очков.

К финалу очень сильно готовилась и морально, и психологически. При этом для меня это уже не первый финал, опыт был. Я старалась перебороть свои возможности. Особенно меня вдохновляло, что я соревновалась с олимпийской чемпионкой. Она словно передала мне свой опыт. Свою победу я хотела бы посвятить маме. Именно она всегда верила в меня и говорила, что я стану чемпионкой. Всем большое спасибо за поддержку", - сказала Арина Алтухова.


Для Арины Алтуховой, которая еще выступает в юниорах, это первый большой успех среди взрослых спортсменов. Для отечественной пулевой стрельбы, переживающей в последние годы смену поколений, достижение Алтуховой - большой результат.

Добавим, что помимо медали в индивидуальных соревнованиях мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях.

Facebook/Асхат Оралов

Кубок мира по пулевой стрельбе проходит в период с 27 января по 8 февраля 2023 года в городе Джакарте (Индонезия). В борьбе за медали заявлены 300 спортсменов из 21 национальной федерации. Всего комплекты разыграют в 20 упражнениях. Национальную сборную Казахстана представляют 15 спортсменов.
 
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Теги:СпортПобедаказахстанка
30.01.2023, 09:23 45546

Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open

Елена Рыбакина взлетела на 15 позиций
Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open
Фото: Sports.kz - Getty Images
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах по итогам открытого чемпионата Австралии.

Победительница турнира белоруска Арина Соболенко поднялась на три позиции, став второй. Первое место сохранила Ига Швёнтек из Польши, а замыкает тройку лидеров тунисская теннисистка Онс Жабер, сообщает Sports.kz.

Финалистка Australian Open представительница Казахстана Елена Рыбакина взлетела на 15 позиций и стала десятой.

Другая казахстанка - Юлия Путинцева отыграла три позиции в "одиночке", заняв 44-е место.

В парном разряде на первом месте осталась Катерина Синякова из Чехии, вторая - американка Коко Гауфф, третья - еще одна чешская спортсменка Барбора Крейчикова.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток в парах Анна Данилина потеряла десять позиций и стала 24-й. Рыбакина совершила рывок на целых 70 отметок - 108-я.
 
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Теги:РейтингспортсменТеннисКазахстан
28.01.2023, 17:28 54571

Рыбакина проиграла в финале Australian Open

Казахстанка не смогла одолеть свою соперницу на официальных соревнованиях в четвертый раз подряд
Рыбакина проиграла в финале Australian Open
Фото: ktf.kz
Мельбурн. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко в финале Australian Open - 2023. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6 в пользу Соболенко.

Отметим, что для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open. В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.

Казахстанка не смогла одолеть свою соперницу на официальных соревнованиях в четвертый раз подряд. Счет личных встреч на турнирах до этого был 3-0 в пользу Соболенко. При этом все победы были трехсетовыми: в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и на Уимблдоне-2021. А чуть больше месяца назад, 20 декабря 2022-го, Рыбакина выиграла матч выставочного соревнования мировой теннисной лиги - 0:6, 6:1, [10:6], сообщает "Чемпионат".

Общий призовой фонд Australian Open - 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.
 
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Теги:ТурнирТеннисРыбакина
27.01.2023, 14:22 60886

Сенсация в мире шахмат: казахстанка Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина

Российский гроссмейстер уже заявил, что ему не стыдно за единственную проигранную партию
Сенсация в мире шахмат: казахстанка Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
Фото: Дирекция по развитию спорта
Москва. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла знаменитого российского гроссмейстера Сергея Карякина.

На проходящем в Москве международном турнире "Шахматные звезды" случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина. Россиянин входит в топ сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2739 очков", - сообщает дирекция по развитию спорта.


По словам комментаторов турнира, игра стала украшением тура как по эмоциональной содержательности, так и по результативности. Ранее в своих интервью Асаубаева не раз подчеркивала, что больше всего на этом звездном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.

В свою очередь российский гроссмейстер уже заявил, что ему не стыдно за единственную проигранную партию.

Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо", - сказал после игры Карякин.


За солидный призовой фонд (15 млн рублей) борются одни из лучших в мире шахматистов. Среди них Бибисара Асаубаева, Сергей Карякин, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Раунаку Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно и другие", - сообщается в информации.


Асаубаева узнала об участии в турнире буквально за два дня до начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

Соревнования по рапиду состоялись 24-26 января, на очереди - состязания по блицу, которые пройдут 28 и 30 января.
 
26.01.2023, 17:42 64176

Елена Рыбакина вышла в исторический финал Australian Open - 2023

В финале Рыбакина встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Магда Линетт из Польши и белоруска Арина Соболенко
Елена Рыбакина вышла в исторический финал Australian Open - 2023
Фото: sports.kz
Мельбурн. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал открытого чемпионата Австралии - Australian Open - 2023.

Соперницей первой ракетки Казахстана стала представительница Беларуси Виктория Азаренко, занимающая 24-ю строчку рейтинга WTA. В первой партии теннисистки по два раза взяли чужую подачу и довели в итоге дело до тай-брейка, где успешнее была Рыбакина - 7:6 (4). Второй сет также остался за Еленой (6:3), которая одержала яркую победу и вышла в финал", - сообщает Sports.kz.


В решающей игре за трофей Рыбакина встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Магда Линетт из Польши (45) и еще одна белоруска Арина Соболенко (5). Матч состоится сегодня и начнется ориентировочно в 17.00.

Стоит отметить, что для казахстанки это будет дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open.

В прошлом году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
 
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Теги:СпортФиналТеннисВыходРыбакина

 

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