Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Казахстанские лучники завоевали олимпийскую лицензию в Токио на чемпионате мира в Хертонгебосе (Нидерланды), передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, в 1/8 финала наша мужская команда по стрельбе из классического лука в составе из Дениса Ганькина, Санжара Мусаева и Ильфата Абдулина одержала победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами Олимпийских игр, со счётом 6:0", - сообщает Olympic.kz.

Этот результат позволил нашей команде завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Для Казахстана лицензия является важной еще и потому, что спустя 20 лет после Олимпийских игр в Сиднее 2000 года, Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях.

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