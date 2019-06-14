Система Orphus

Казахстанские лучники завоевали олимпийскую лицензию в Токио

13.06.2019, 14:14 6238
Казахстанские лучники завоевали олимпийскую лицензию в Токио
Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Казахстанские лучники завоевали олимпийскую лицензию в Токио на чемпионате мира в Хертонгебосе (Нидерланды), передает Kazakhstan Today.
 
"Сегодня, в 1/8 финала наша мужская команда по стрельбе из классического лука в составе из Дениса Ганькина, Санжара Мусаева и Ильфата Абдулина одержала победу над соперниками из США, которые являются серебряными призерами Олимпийских игр, со счётом 6:0", - сообщает Olympic.kz.
 
Этот результат позволил нашей команде завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио. 
 
Для Казахстана лицензия является важной еще и потому, что спустя 20 лет после Олимпийских игр в Сиднее 2000 года, Казахстан будет представлен на Олимпиаде в командных соревнованиях. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая