Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия IV зимней юношеской Олимпиады в Корее

Делегация Казахстана вышла на арену 57-й по счету из 78 стран-участниц

Фото: МТС РК

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Сеул. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В провинции Канвон Южной Кореи прошла торжественная церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады, сообщает пресс-служба - В провинции Канвон Южной Кореи прошла торжественная церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады, сообщает пресс-служба МТС РК





Мероприятие состоялось на вмещающем 8 тысяч человек Дворце спорта "Купол Ёнпон". На этой арене проходили церемонии открытия и закрытия зимних Азиатских игр 1999 года.





Участников поприветствовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и глава МОК Томас Бах.





Делегация Казахстана вышла на арену 57-й по счету из 78 стран-участниц. Флаг страны пронесли конькобежка Кристина Шумекова и шорт-трекист Ерасыл Шынгысхан.





На юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет, который будет защищать честь страны в девяти дисциплинах пяти видов спорта. Всего в соревнованиях примут участие 1802 спортсмена из 78 стран мира.





Первые старты для наших соотечественников состоятся 20 января в биатлоне, прыжках с трамплина, шорт-треке, хоккее 3×3.