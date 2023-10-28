Казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей по итогам пятого дня Азиатских параигр
Фото: Минтуризма и спорта РК
Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам пятого дня Азиатских параигр казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей: 4 серебряных и 6 бронзовых. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Серебро завоевали Зарина Райфова, Жанбота Аманжол, Ерлан Утепов - парадзюдо; Нышан Омирали - паратаеквондо.
Бронза - Галымжан Смагулулы, Ерлан Конкиев, Талгат Ажгалиев - парадзюдо; Нурлан Домбаев, Алишер Гариполлаев - паратаеквондо; эстафета 4х50 метров комбинированный, микс (Кулкаев Айсултан, Сиязбек Далиев, Зульфия Габидуллина, Наталья Звягинцева) - параплавание.
В активе Казахстана на данный момент 32 медали: пять золотых, десять серебряных и 17 бронзовых.
Лидером общекомандного зачета является Китай - 312 медалей (124-101-87). На втором месте Иран - 74 медали (25-30-19), на третьем - Япония - 73 медали (20-22-31).
СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ КАЗАХСТАНА (26 ОКТЯБРЯ)
09.00 - Бочча. Групповой раунд
09.00 - Парастрельба из лука. Полуфинал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.00 - Шахматы. 7 раунд
09.30 - Паранастольный теннис. 1/8, 1/16 финала
09.44 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.00 - Параакадемическая гребля Квалификация
10.40 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
11.00 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала
12.00 - Волейбол сидя (Казахстан - Китай) Груповой раунд
Напомним, с 22 по 28 октября в Ханчжоу проходят Азиатские параигры - 2023.