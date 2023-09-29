28.09.2023, 12:39 98411
Казахстанские спортсмены завоевали еще одну золотую медаль на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Пекин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский дуэт в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко завоевал золотые медали в смешанном парном разряде турнира по стендовой стрельбе. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
В финале упражнения "скит" казахстанцы были сильнее соперников из Кувейта.
Это третья золотая медаль сборной Казахстана на Азиаде. Напомним, сегодня Зухра Ирназарова принесла Казахстану второе золото в пулевой стрельбе. Вчера женская команда Казахстана в составе Зои Кравченко, Асем Орынбай и Ольги Панариной завоевала золотые медали в упражнении "скит", установив при этом рекорд Азиатских игр. А в финале одиночного разряда Асем Орынбай завоевала бронзовую награду.
Наши стрелки вновь показали великолепный результат! Поздравляю спортсменов, болельщиков и, конечно же, тренерский штаб команды с этим успехом. Вся страна сейчас испытывает гордость за наших стрелков. Уверен, эти победы вдохновят тысячи казахстанских детей на занятия этим великолепным видом спорта", - заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Кроме того, по информации Olympic.kz, копилка Казахстана пополнилась еще одной серебряной медалью - женская команда Казахстана по пулевой стрельбе стала второй на Азиатских играх. Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова показали второй результат в стрельбе по движущейся мишени (10 метров), набрав 1642 очка. Золотую медаль завоевала Северная Корея, а бронзу - Индонезия.
новости по теме
29.09.2023, 19:00 8276
Команда Казахстана по велоспорту завоевала бронзовую медаль на Азиаде
Артем Захаров и Рамис Динмухаметов финишировали третьими в мэдисоне
Фото: НОК РК
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Пекин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по велоспорту на треке завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Артем Захаров и Рамис Динмухаметов финишировали третьими в мэдисоне. Бронзовую медаль команде принесли 37 набранных очков", - проинформировали в комитете.
Первое место у Японии - 54 очка. Второе место осталось за Южной Кореей - 54 очка.
Ранее мужская сборная Казахстана по фехтованию стала серебряным призером Азиатских игр.
29.09.2023, 18:30 8781
Мужская сборная Казахстана по фехтованию стала серебряным призером Азиатских игр
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая завоевала серебряные медали Азиады-2023, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
В финале наши спортсмены уступили команде Японии. Итоговый счет противостояния - 36:35
Это четвертый комплект серебряных наград для команды Казахстана на этих Азиатских играх и третья медаль в фехтовании.
Вчера казахстанские саблисты завоевали бронзу в командных соревнованиях. Днем ранее шпажист Эльмир Алимжанов стал третьим в индивидуальном разряде.
Ранее сообщалось, что в активе сборной Казахстана 3 золотые, 3 серебряные и 17 бронзовых наград.
29.09.2023, 08:53 42921
Казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль на Азиаде
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне, сообщает Olympic.kz.
Бейсенбаев преодолел плавание 1500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25. Первым стал японец Кенжи Ненер - 1:50:54. Серебро осталось за Макото Одакурой из Японии - 1:51:49.
Темирлан Темиров финишировал на шестом месте.
В активе сборной Казахстана 3 золотые, 3 серебряные и 17 бронзовых наград.
28.09.2023, 17:15 78281
Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль Азиады
Фото: НОК РК
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Пекин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Курбанов стал участником финала в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.100 балла, заняв итоговое третье место", - проинформировали в комитете.
Золотую медаль завоевал Чин-Кай Ли из Тайбэя - 15.500. Второе место осталось за японцем Ретой Цумарой - 15.166.
В активе сборной Казахстана уже 20 наград.
Ранее сообщалось, что мужская команда по пляжному волейболу завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх.
28.09.2023, 13:09 99541
Медальный зачет по Азиаде: Казахстан поднялся на 9 строчку
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ханчжоу. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда по пляжному волейболу завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
В мужском парном разряде Сергей Богату и Дмитрий Яковлев обыграли в матче за третье место дуэт из Ирана, взяв оба сета - 2:0", - говорится в информации.
Еще одним бронзовым призером Азиады-2023 стала казахстанская таэквондистка Дениз Джансель.
В полуфинале весовой категории от 67 кг она уступила таэквондистке из Южной Кореи Дабин Ли со счетом 1:2 и стала обладательницей бронзовой награды.
Сегодня сообщалось, что казахстанский дуэт в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко завоевал золотые медали в смешанном парном разряде турнира по стендовой стрельбе.
Также копилка Казахстана пополнилась еще одной серебряной медалью - женская команда Казахстана по пулевой стрельбе стала второй на Азиатских играх. Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова показали второй результат в стрельбе по движущейся мишени (10 метров), набрав 1642 очка.
Бронзу Казахстану также принесла сегодня мужская команда Казахстана по сабельному фехтованию.
28.09.2023, 12:16 99916
Казахстан завоевал вторую золотую медаль на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Зухра Ирназарова стала победительницей Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Ирназарова стала лучшей в стрельбе по движущейся мишени (10 метров). В финале она набрала 560 очков.
Второе место у Джийе Ри (Северная Корея) - 554 очков. Замкнула тройку лучших Оксим Пак (Северная Корея) - 551 очко.
В копилке сборной Казахстана теперь 15 медалей.
Как сообщалось ранее, первое золото в копилку Казахстана принесла женская команда по стендовой стрельбе. Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". Наши спортсменки также установли рекорд Азиатских игр.
28.09.2023, 10:17 102931
Мужская команда Казахстана по фехтованию завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.
Наши спортсмены стали третьими в командных соревнованиях. Казахстанские саблисты дошли до полуфинала, где уступили спортсменам из Южной Кореи со счетом 41:45.
Выход в 1/2 финала гарантировал команде бронзовую медаль. В итоге Казахстан завершил выступление на третьем месте.
28.09.2023, 08:37 103891
В каких соревнованиях примут участие казахстанские спортсмены на Азиаде в четверг
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 28 сентября опубликован на сайте Национального Олимпийского комитета.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины
Кто: Ривекка Джумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев
Начало: 04.30
Вид спорта: Фехтование, мужчины. Командные соревнования
Кто: Мужская команда Казахстана по фехтование на сабле
Начало: 07.00
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 07.00
Вид спорта: Стендовая стрельба, смешанные команды ("скит")
Кто: Асем Орынбай, Эдуард Ещенко
Начало: 07.00, финал: в 12.00
Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины
Кто: Джансель Дениз (свыше 67 кг), Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг)
Начало: 07.00
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины
Кто: Артем Захаров (омниум), Анжела Соловьева (мэдисон)
Начало: 08.00
Вид спорта: Большой теннис, смешанный парный разряд. 1/4 финала
Кто: Григорий Ломакин/Жибек Куламбаева
Начало: после 08.00
Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины
Кто: Софья Сподаренко (50 метров вольным стилем), Арсен Кожахметов (200 метров брассом), Адильбек Мусин (50 метров баттерфляем)
Начало: 08.00
Вид спорта: Настольный теннис, одиночный разряд (мужчины/женщины), парный разряд (мужчины/женщины)
Кто: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Ангелина Романовская, Зауреш Акашева
Начало: 09.45
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Матч за третье место
Кто: Казахстан - Иран
Начало: 12.00
Вид спорта: Киберспорт, Drem Three Kingdoms 2
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 12.00
Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины/женщины. Финалы в отдельных видах
Кто: Нариман Курбанов, Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская
Начало: 12.30
Вид спорта: Водное поло, женщины
Кто: Казахстан - Южная Корея
Начало: 14.30
Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины
Кто: Казахстан - ОАЭ
Начало: 15.30
Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 17.05
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины
Кто: Римма Волосенко, Сакен Бибосынов, Асланбек Шымбергенов
Начало: 17.15
Посмотреть XIX Азиатские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
Напомним, Азиатские игры-2023 продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
В медальном зачете продолжает оставаться лидером Китай, на втором месте - Южная Корея, на третьем - Япония. Казахстан находится на 12-м месте. В копилке сборной Казахстана 13 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 10 бронзовых).
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?