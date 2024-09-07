Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на Паралимпийских играх в Париже

Фото: МТС РК

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Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам восьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.





Акмарал Науатбек стала паралимпийской чемпионкой и завоевала золотую медаль. Казахстанская парадзюдоистка одержала победу в финале над французской спортсменкой (48 кг, класс J2) и принесла сборной Казахстана первое место.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр.





Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" - написал президент на своей социальной странице Х.





Альфия Тлеккабыл, выступающая в весовой категории 57 кг, не смогла выйти в полуфинал Паралимпиады. Тлеккабыл примет участие в утешительном финале.





Кроме того, вчера Нурдаулет Жумагали выиграл серебро в соревнованиях по параплаванию. Спортсмен финишировал с результатом 1:04.83, установив новый паралимпийский рекорд в своем классе.





Также вчера казахстанские спортсмены приняли участие в соревнованиях по парапауэрлифтингу. Станислав Шакиев, участвовавший в весовой категории до 59 килограммов и занял 7-е место с весом в 178 килограммов.





Амир Муратбеков выступил в финале по параплаванию на дистанции 100 метров брассом в классе SB11, но не смог завоевать медаль. Спортсмен занял седьмое место и завершил соревнования.





Жоламан Еламан занял 7-е место в соревнованиях по толканию ядра в классе F35 на XVII летних Паралимпийских играх, показав результат 11.56 метров.



