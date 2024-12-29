Казахстанские теннисисты победили в первом матче на турнире United Cup

Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта

Фото: Акорда

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, сообщает Акорда





Он поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента федерации. Также собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране.





В частности, Юсупова проинформировала президента о работе федерации и планах на предстоящий период.





Она высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта. По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.





В завершение встречи президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с Министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.