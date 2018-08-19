Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
19 августа 2018
  • 24
  • :
  • 23
Новости регионов
26º Переменная облачность
днем 36º    ночью 27º
17:00
.
Aнонс

Казахстанский фехтовальщик выиграл золото Азиады-201819.08.2018
Спорт  21:12
Джакарта. 19 августа. Kazakhstan Today - На Азиатских Играх-2018 казахстанский фехтовальщик Дмитрий Алексанин выиграл золото в индивидуальных соревнованиях на шпаге, передает Kazakhstan Today.

В финале он победил олимпийского чемпиона Олимпиады-2016 Пак Сан Ен (Южная Корея) - 15:12. Ранее в полуфинале казахстанец выиграл бронзового призера Олимпиады-2012 (15:12), который, в свою очередь, победил еще одного казахстанского шпажиста Руслана Курбанова (15:14).

Алексанин уже выигрывал бронзовую медаль на Азиаде - 2014 в Сеуле в командных соревнованиях на шпаге.

Таким образом казахстанские спортсмены открыли счет медалям на Азиатских играх-2018 в Индонезии, сообщает Sports.kz.

Азиатские игры-2018 проходят в двух индонезийских городах: Джакарта и Палембанг. Турнир продлится до 2 сентября. Сборная Казахстана представлена здесь 440 спортсменами, которые выступят в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.
Просмотров: 1654
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
19.08.2018   21:12
Казахстанский фехтовальщик выиграл золото Азиады-2018
17.08.2018   19:17
В воскресенье в Алматы состоится открытие чемпионата мира по футзалу среди студентов
12.08.2018   19:16
Представители НОК РК посетили Алматы
07.08.2018   17:36
Участники велопробега незрячих и слабовидящих спортсменов "Blind race Astana - Paris" прибыли в Костанай
07.08.2018   16:50
Около 600 человек представят Казахстан на XVIII летних Азиатских играх в Джакарте
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today