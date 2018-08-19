Казахстанский фехтовальщик выиграл золото Азиады-2018

Джакарта. 19 августа. Kazakhstan Today - На Азиатских Играх-2018 казахстанский фехтовальщик Дмитрий Алексанин выиграл золото в индивидуальных соревнованиях на шпаге, передает Kazakhstan Today.
В финале он победил олимпийского чемпиона Олимпиады-2016 Пак Сан Ен (Южная Корея) - 15:12. Ранее в полуфинале казахстанец выиграл бронзового призера Олимпиады-2012 (15:12), который, в свою очередь, победил еще одного казахстанского шпажиста Руслана Курбанова (15:14).
Алексанин уже выигрывал бронзовую медаль на Азиаде - 2014 в Сеуле в командных соревнованиях на шпаге.
Таким образом казахстанские спортсмены открыли счет медалям на Азиатских играх-2018 в Индонезии, сообщает Sports.kz.
Азиатские игры-2018 проходят в двух индонезийских городах: Джакарта и Палембанг. Турнир продлится до 2 сентября. Сборная Казахстана представлена здесь 440 спортсменами, которые выступят в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.
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