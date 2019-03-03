Казахстанский лыжник завоевал историческую медаль юниорского чемпионата мира

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Казахстанский летающий лыжник завоевал историческую медаль юниорского чемпионата мира в Лахти (Финляндия), передает Kazakhstan Today.





По итогам первого раунда Сергей Ткаченко показал отличный результат. Улетев на 96,5 метра, он получил высочайшие оценки за стиль (три засчитанные оценки равнялись 19 баллам). Второе место занимал норвежец Томас Осен Маркенг, а третьим шел немец Лука Рот.





"Во втором раунде Рот выполнил отличный прыжок на 97,5 метра, но Маркенг за счет преимущества, добытого в первой попытке, опередил его. Возник вопрос, справится ли Ткаченко с волнением? Конечно, соперники были очень сильны и отстоять свое первое место у казахстанца не получилось, но прыжок на 94,5 метра и отличная техника позволили ему стать третьим, завоевав первую в истории Казахстана медаль юниорского чемпионата мира в прыжках с трамплина", - сообщает Sports.kz .





В шестерку сильнейших также вошли немец Константин Шмид, не раз выступавший на этапах Кубка мира, словенец Жак Могель и поляк Павел Васек.





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