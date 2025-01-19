Казахстанский биатлонист завоевал золотую медаль Универсиады

Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов

Фото: НОК

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуда Аль-Шаммари в ходе встречи с лидером РК Касым-Жомартом Токаев и президентом Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамедом Юсефа Аль-Ману заявил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпиаде-2028, - Президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуда Аль-Шаммари в ходе встречи с лидером РК Касым-Жомартом Токаев и президентом Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамедом Юсефа Аль-Ману заявил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпиаде-2028, сообщает Акорда.





Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, тяжелая атлетика имеет важное значение для нашей страны. Более 20 тысяч казахстанцев систематически занимаются тяжелой атлетикой.





Фото: Акорда





Глава государства также отметил важность поддержания тесных и плодотворных связей с обеими федерациями для дальнейшего продвижения этого спорта в Казахстане.





В свою очередь Мохамед Юсеф Аль-Мана поблагодарил президента за теплый прием и отметил высокий уровень казахстанской школы тяжелой атлетики. По его словам, в Астане и Алматы имеются все необходимые условия для создания регионального тяжелоатлетического хаба для стран Центральной Азии.









В завершение глава государства вручил Мохаммеду Джалуду Аль-Шаммари и Мохамеду Юсефу Аль-Мане ордена "Достық" ІІ степени за вклад в развитие тяжелой атлетики.



