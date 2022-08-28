Казахстанский боксер объявлен чемпионом мира

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данное решение последовало за отказом от титула теперь уже экс-чемпиона, американца Деметриуса Андраде - он объявил о переходе в суперсредний вес, не захотев проводить защиту в поединке с Алимханулы", - сообщает Sports.kz.
Алимханулы стал первым боксером из Казахстана, получившим титул чемпиона мира по версии WBO.
В прежние годы чемпионами мира от Казахстана по основным версиям становились: Василий Жиров, Бейбут Шуменов, Геннадий Головкин и Жанат Жакиянов. Все они владели (или владеют, как в случае с GGG) поясами от WBC, WBA и IBF", - пишет сайт.
О победе Алимханулы написал в своем Twitter.