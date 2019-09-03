Казахстанский боксер снова стал чемпионом мира WBA

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Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг в первом тяжелом весе, передает Kazakhstan Today.

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (18-2, 12 КО) вновь был объявлен "регулярным" чемпионом мира. Напомним, ранее Шуменов получил от WBA статус "чемпиона в отпуске", однако теперь был восстановлен в предыдущем звании, сообщает Sports.kz .

Свой последний бой Бейбут Шуменов провел в июле прошлого года: он одержал досрочную победу в девятом раунде над турком Хизни Алтункая (31-3, 18 КО). Эта победа позволила Шуменову вернуть себе пояс "регулярного" чемпиона мира в крузервейте по версии WBA, который на тот момент был вакантным.





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