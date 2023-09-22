19.09.2023, 09:20 9506
Казахстанский борец Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде
Фото: НОК РК
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает Olympic.kz.
Он стал лучшим в мире в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана.
Отметим, что ранее никому из казахстанцев не удавалось победить на мировом первенстве по вольной борьбе.
Добавим, что ранее Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером, отметившись олимпийской лицензией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана, сообщила пресс-служба Акорды.
Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", - отметил президент.
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21.09.2023, 10:15 2381
Казахстанская делегация прибыла на летние Азиатские игры в Китай
Первыми, кто отправился на Азиаду, стали сборные команд по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе и так далее
Фото: НОК
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Пекин. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана прибыла в Ханчжоу для участия в летних Азиатских играх - 2023, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.
В Китай спортсмены и представители команд были доставлены чартерным рейсом из Алматы. Первыми, кто отправился на Азиаду, стали сборные команд по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе, водному поло, фехтованию, спортивной гимнастике, дзюдо, регби-7, гандболу. Далее составы будут прибывать в Ханчжоу согласно графику выступлений на комплексном соревновании.
Данные игры отличаются подходом к размещению. Размещаться наша делегация будет на шести объектах, помимо городских гостиниц и арендованных апартаментов. Это создает определенную сложность логистики по управлению делегацией, так как фактически она разбивается на несколько частей и нужна ежедневная оперативная координация", - сообщил генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков.
Всего сборная Казахстана насчитывает 525 атлетов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.
Напомним, в прошлом году Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине без завоеванных медалей. В прошедших играх принимали участие более 30 казахстанских спортсменов. Лучший результат - четвертое место, которое занял шорт-трекист Абзал Ажгалиев.
18.09.2023, 08:38 13001
Казахстан победил Болгарию в плей-офф Кубка Дэвиса
Фото: ktf.kz
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана с общим счетом 3:1 обыграла на выезде сборную Болгарии в плей-офф мировой группы 1 Кубка Дэвиса. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (29 АТР) обыграл Димитара Кузманова (179 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час и 40 минут.
До этого в парном противостоянии Александр Бублик и Александр Недовесов уступили Александру Донски и Александру Лазарову - 3:6, 3:6.
Позавчера наша команда одержала две победы в одиночке: первое очко принес Тимофей Скатов, а следом Александр Бублик.
Таким образом, сборная Казахстана получила путевку в квалификацию командного чемпионата мира. 20 сентября пройдет жеребьевка и мы узнаем соперника по последней стадии отбора, который пройдет в феврале 2024 года", - проинформировали в федерации.
12.09.2023, 14:50 29996
Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с серебром
Государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медали на командном чемпионате мира в Польше, сообщает Акорда.
Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения", - написал президент на своей странице в Instagram.
Он добавил, что государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта.
Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций!" - написал Токаев.
Напомним, казахстанская сборная по шахматам вышла в финал чемпионата мира, где сразилась со сборной Грузии. По итогам чемпионата казахстанские шахматистки заняли 2-е место.
12.09.2023, 10:08 32521
Женская сборная Казахстана завоевала серебро на ЧМ по шахматам в Польше
Фото: Instagram/kzchessfederation
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Быдгоще женская сборная Казахстана на ЧМ по шахматам заняла второе место. Об этом сообщили в Казахстанской федерации шахмат.
Сборную Казахстана на мировом первенстве представляли: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Асель Серикбай и Амина Каирбекова.
За нашими девочками стояла мощная команда: тренеры Павел Коцур и Александр Моисеенко", - отметили в федерации.
Напомним: наши шахматистки вышли в четвертьфинал командного чемпионата мира, сенсационно заняв первое место в группе А, обойдя Украину, Индию, Францию и Египет. В четвертьфинале наша сборная победила Германию, а в полуфинале - Францию. В финале они достойно боролись против сборной Грузии.
11.09.2023, 12:58 38966
Казахстанские шахматистки вышли в финал чемпионата мира
Фото: telegram/KazChess
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана по шахматам прошла в финал чемпионата мира, проходящего в эти дни в польском городе Быдгоще, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
В полуфинале сборной Казахстана удалось одолеть представительниц Франции. В серии зрелищных матчей определить победителя удалось лишь на тай-брейке - в третьей дополнительной партии по молниеносным шахматам. По ее итогам наша команда победила с общим счетом 2-1", - говорится в сообщении.
Там рассказали, что в первом матче лидер сборной Бибисара Асаубаева, играя черными, уступила француженке Дейманте Даулите-Корнетт.
На третьей доске также черными Алуа Нурманова не устояла против Софи Милье. Меруерт Камалиденова и Амина Кайрбекова в упорных матчах добились ничьей. Однако в ответном матче девушки собрались и дали достойный отпор.
Победу во втором матче нам принесли на третьей и четвертой доске Алуа Нурманова и Амина Кайрбекова, другие партии завершились ничьей. А на тай-брейке сборная Казахстана полностью сломила противника - 4:0 в нашу пользу", - сообщили в федерации.
В финале казахстанские шахматистки встретятся со сборной Грузии.
Сборную Казахстана на мировом первенстве представляют: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Асель Серикбай и Амина Каирбекова. Их сопровождают тренеры Павел Коцур и Александр Моисеенко.
Ранее сообщалось, что две казахстанки выиграли чемпионат мира по шахматам среди школьников. На соревнованиях сборная Казахстана заняла 1-е место по количеству медалей.
11.09.2023, 07:39 41541
Сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024
Фото: Акорда
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024. Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram прокомментировал победную игру сборной Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков", - сообщил президент РК.
Он особо отметил инициативу волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун.
Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", - отметил глава государства.
Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, национальная сборная Казахстана одержала свою четвертую победу в квалификации чемпионата Европы 2024 года.
На 27-й минуте первого тайма Максим Самородов отличился ударом с дальней дистанции и открыл счет в матче. Результат сохранился до самого финального свистка, где была зафиксирована минимальная победа сборной Казахстана.
Таким образом, подопечные Магомеда Адиева завершили сентябрьский цикл отборочного раунда ЧЕ-2024. Свои следующие матчи сборная Казахстана проведет на выезде - против Дании и Финляндии. Игры пройдут 14 и 17 октября соответственно.
10.09.2023, 20:06 44656
Президент Казахстана присутствует на матче между Казахстаном и Северной Ирландией
Фото: telegram/Аqorda
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче между командами Казахстана и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Напомним, спортивный фестиваль "Футбол жолы" проводят на площадке ЭКСПО, информирует официальный сайт акимата Астаны.
В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.
10.09.2023, 09:26 46926
Казахстанская теннисистка выиграла US Open 2023 в миксте
Фото: ktf.kz
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Вашингтон. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиеваара стала победительницей открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеяных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счетом 6:3, 6:4.
Таким образом, Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир Большого шлема в миксте", - пояснили в пресс-службе.
На церемонии награждения Анна Данилина поздравила соперников с хорошей игрой, выразила признательность своему партнеру, поблагодарила болельщиков, организаторов турнира и свою команду за поддержку.
Я хочу поблагодарить президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, который сегодня находится здесь, и всю федерацию за поддержку и развитие тенниса в Казахстане. Это замечательная возможность, и я счастлива, что мы впервые в истории завоевали этот титул!" - заявила теннисистка.
Ранее сообщалось, что Анна Данилина вышла в финал US Open.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?