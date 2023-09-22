Казахстанский борец Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде   

В финальной схватке он оказался сильнее представителя Азербайджана

Фото: НОК РК

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде (Сербия), - Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает Olympic.kz.





Он стал лучшим в мире в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана.





Отметим, что ранее никому из казахстанцев не удавалось победить на мировом первенстве по вольной борьбе.









Добавим, что ранее Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером, отметившись олимпийской лицензией.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана, сообщила пресс-служба Акорды.





Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", - отметил президент.