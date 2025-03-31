Казахстанский фигурист выиграл серебро на чемпионате мира в Бостоне  

Михаил Шайдоров выполнил норматив на участие в Олимпийских играх - 2026

Фото: НОК РК

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на чемпионате мира в Бостоне (США), - Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на чемпионате мира в Бостоне (США), сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.





После короткой программы казахстанец удерживал за собой третью строчку. В итоге ему удалось улучшить свою позицию. В произвольной программе Шайдоров получил от судей 192,70 балла (личный рекорд). В сумме казахстанский фигурист набрал 287,47 балла (личный рекорд), завершив выступление на втором месте", - говорится в сообщении НОК.









Золото чемпионата во второй раз подряд завоевал американец Илья Малинин с результатом 318,56, бронзу выиграл японец Юма Кагияма (278,19).





В НОК отметили, что Шайдоров показал свой лучший результат на взрослом чемпионате мира.





Кроме того, в его активе есть серебро юниорского мирового первенства. В нынешнем сезоне он стал третьим на Азиатских играх - 2025, а также завоевал золото чемпионата четырех континентов", - добавили в комитете.





Фигурист выполнил норматив на участие в Олимпийских играх - 2026. Для этого необходимо было войти в топ-24 на чемпионате мира в Бостоне. В данный момент ожидается официальное подтверждение списка отобранных спортсменов от ISU.



