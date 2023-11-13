12.11.2023, 11:40 7066
Казахстанский фигурист завоевал медаль Гран-при Китая
В короткой программе Михаил Шайдоров набрал 89.94 балла, что позволило ему занять третью строчку
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Пекин. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров выиграл медаль Гран-при Китая по фигурному катанию - 2023 (Cup of China 2023), который проходит в городе Чунцине, сообщает Sports.kz.
В короткой программе казахстанец набрал 89.94 балла, что позволило ему занять третью строчку. В произвольной программе Шайдоров набрал 174.52 балла. Итого с результатом 264.46 Михаил завоевал бронзовую медаль, уступив французу Адаму Сяо Хим Фа и японцу Шома Уно.
До Шайдорова Денис Тен дважды был призером этапов Гран-при - на Trophée Eric Bompard 2014 (бронза) и Trophée Eric Bompard 2016 (серебро).
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13.11.2023, 10:19 1521
Казахстанка стала чемпионкой мира по самбо
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ереван. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 48-м чемпионате мира по самбо, который проходил в столице Армении Ереване, спортсмены сборной Казахстана завоевали 1 золотую, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Казахстанка Арайлым Абенова стала чемпионкой мира по самбо. В финале весовой категории свыше 80 килограммов она со счетом 6:0 победила Жанару Кусанову из России.
По итогам соревнований наши соотечественники заняли 3-е место в общем зачете. В следующем году чемпионат мира пройдет в Астане.
В Минтуризма и спорта рассказали о ярких победах казахстанских спортсменов на прошлой неделе.
Каратэ
Казахстанские каратисты успешно выступили на XXI чемпионате Азии по каратэ WKF среди молодежи и юниоров, а также на I открытом первенстве Азии среди взрослых в Алматы. В соревнованиях среди молодежи и юниоров спортсмены Казахстана заняли второе место в общекомандном зачете с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями, взрослые каратисты принесли в копилку сборной 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых наград.
Стрельба из лука
На чемпионате Азии по стрельбе из лука в Бангкоке (Таиланд) наши соотечественники завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. Кроме того, мужская сборная Казахстана получила лицензию на парижскую Олимпиаду. Это 13-я путевка, завоеванная спортсменами из Казахстана.
Фигурное катание
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал бронзовым призером Гран-при в китайском городе Чунцине. Наш соотечественник, участвовавший в одиночном разряде среди мужчин, по итогам двух программ набрал 264.46 очка и занял третье место на пьедестале.
Шорт-трек
Женская сборная Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером чемпионата четырех континентов в канадском городе Лавале. В соревнованиях на 3000 метров женская сборная страны (Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек, Мадина Жанбосынова и Ольга Тихонова) финишировала третьей с показателем 4:16.200 секунды.
Триатлон
На чемпионате Азии по триатлону в Эль-Хубаре, Саудовская Аравия, наши соотечественники Екатерина Шабалина и Аян Бейсенбаев одержали победу.
Теннис
Казахстанский теннисист Александр Недовесов стал победителем парного турнира в столице Болгарии Софии. Наш соотечественник в данном соревновании объединился в пару с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром и в финале опередил британских и хорватских теннисистов Джулиана Кэша и Николу Мектич - 6:3, 3:6, 13:11.
01.11.2023, 13:53 53861
Маржикпаев дал неудовлетворительную оценку выступлениям казахстанских спортсменов на Азиаде
Глава Минтуризма и спорта поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос по привлечению лучших специалистов для подготовки казахстанских атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев оценил выступление казахстанских спортсменов на Азиаде-2023 на "неудовлетворительно", сообщает пресс-служба ведомства.
Свои отчеты по Азиаде в ведомство предоставили федерации гребных видов спорта, легкой атлетики и стрельбы из лука.
Глава спортивного ведомства отметил неудовлетворительное выступление команды по академической гребле.
В Ханчжоу сборная Казахстана по академической гребле не завоевала ни одной медали, но отличились гребцы на байдарке и каноэ. На их счету 8 наград разного достоинства - 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы", - отмечается в информации ведомства.
Маржикпаев отметил слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов и сделал замечание по поводу спортивной дисциплины внутри сборной.
Далее выступили представители федерации легкой атлетики. По итогам Азиады, у них лишь 4 бронзовые награды. В медальном зачете легкоатлеты заняли 16 место, а четыре года назад в Джакарте они показывали 8 результат.
До Парижа осталось 8 месяцев, нам нужны четкие планы и скоординированная совместная работа. Федерации прошу усилить работу по формированию спортивного резерва в составы национальных сборных команд. Совместно с главными тренерами представить индивидуальные планы подготовки до Парижа лидеров команд", - отметил глава ведомства.
Следом за легкоатлетами отчитались представители стрельбы из лука. Несмотря на обязательства, данные руководством федерации, сборная Казахстана ни сумела побороться за призовые места.
Министр дал неудовлетворительную оценку итогам выступления наших спортсменов по данным видам спорта. Планы были провалены, а имеющиеся результаты оставляют желать лучшего. Ермек Маржикпаев поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос по привлечению лучших специалистов для подготовки наших атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже", - сообщает ведомство.
Ранее президент Токаев поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов после Азиады. На встрече с прибывшими из Китая спортсменами, глава государства заявил, что результаты их выступления могли быть лучше.
Напомним, по итогам Азиады-2023, отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
Азиатские параигры Казахстан завершил с 41 медалью и также занял 11-е место в командном зачете. В соревнованиях казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр.
01.11.2023, 11:48 55241
Рыбакина одержала историческую победу на итоговом чемпионате WTA
Фото: ktf.kz
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Мехико. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала историческую победу на итоговом чемпионате WTA группы Бакалар.
Представительница Казахстана сыграла с гречанкой Марией Саккари, занимающей девятую позицию в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), сообщает Федерация тенниса РК.
В заключительной, третьей игре лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Арины Соболенко. Матч пройдет в ночь на 3 ноября.
Ранее казахстанец Александр Бублик (33 АТР) обыграл чилийца Николаса Харри (20 АТР) в матче второго круга Rolex Paris Masters со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
В матче третьего круга Бублик встретится с победителем поединка между болгарином Григором Димитровым и россиянином Даниилом Медведевым.
30.10.2023, 11:22 71216
Казахстан завоевал историческую золотую медаль на чемпионате мира по каратэ
Фото: olympic.kz
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Будапешт. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Молдир Жанбырбай завоевала историческую золотую медаль на чемпионате мира по каратэ в Будапеште, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Впервые в истории казахстанские каратисты принесли стране золотую награду. Золото чемпионата мира завоевала Молдир Жанбырбай", - проинформировали в комитете.
На втором месте завершил свое выступление Кайсар Алпысбай. Третьим на ЧМ стал Дидар Амирали.
Ранее казахстанская сборная приняла участие в Азиатских играх в Ханчжоу. После завершения всех соревнований отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Тем самым в итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
28.10.2023, 18:13 87836
Казахстан завершил Азиатские параигры с 41 медалью
Фото: Sports.kz
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Ханчжоу. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил IV Азиатские параигры в Ханчжоу и занял 11-е место в командном зачете с 8 золотыми, 12 серебряными и 21 бронзовой медалями, сообщает Министерство культуры и спорта РК.
В соревнованиях 131 спортсмен Казахстана принял участие в 14 видах спорта. Казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр.
Призовые места достались по следующим видам спорта:
- По параканоэ Бибарыс Спатай завоевал два серебра в категориях KL2 и VL3, Жалгас Тайкенов стал также серебряным призером в категории KL3. А Жаныл Балтабаева в категории KL3 Максим Богатырев в категории KL1 стали бронзовыми призерами.
- В парапауэрлифтинге Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль для страны на Азиатских параиграх. В весовой категории 54 кг, он побил рекорд Азии и Азиатских параигр, подняв груз 186 кг. Серебряные медали завоевали Турсунай Кабыл в категории 41 кг и Раушан Койшыбаева в категории 73 кг. Бронзовую медаль завоевали Гулим Курманбаева в весовой категории до 88 кг и Рахметжан Хамаев в весовой категории до 45 кг.
- По парадзюдо золотые медали завоевали наши земляки Акмарал Науатбек (45 кг/ J2), Ергали Шамей (73 кг/ J1) и Олжас Оразалыулы (73 кг/ J2). Серебряными призерами стали Асылан Нурдаулетов (73 кг/ J1), Жанбота Аманжол (-90 кг/ J2), Зарина Раифова (70 кг/ J2) и Ерлан Утепов (+90 кг/ J2). А Бауыржан Арстанбек (-90 кг/ J1) , Даяна Федосова (52 кг/ J2), Динара Куджулова (70 кг/ J1), Галымжан Смагулулы (-90 кг/ J2), Ерлан Конкиев (+90 кг/ J2), Талгат Ажгалиев (+90 кг / J2) и Ануар Сариев (60 кг / J2) стали бронзовыми призерами. Сборная заняла второе место в командном зачете по дзюдо.
- В паралегкой атлетике казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали в толкании ядра. Его результат -15,74 метра, побил рекорд Азии и Азиатских параигр. Также в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
- В параплавании Нурдаулет Жумагали, показав время 1:05.92 секунды на 100 м брассом, завоевал золото, а в комплексном плавании, проплыв дистанцию на 200 м за 2:16:74 секунды, завоевал вторую золотую медаль и побил рекорд Азиатских параигр. Также Диас Кенжебек, преодолев дистанцию 100 м за 1: 05: 42, побил рекорд Азии и Азиатских параигр и завоевал золотую медаль. А бронзовые медали завоевали Зульфия Габидуллина, Сиязбек Далиев, Наталья Звягинцева и Айсултан Кулкаев, выступавшие в 100-метровом смешанном комплексном плавании в эстафете 4х50, и Роман Потапов - в 100-метровом брассе.
- В паратаеквондо серебряными призерами стали Нышан Омирали (80 кг) и Камиля Досмалова (57 кг), бронзовыми призерами стали Мариям Салимгереева (65 кг), Нурлан Донбаев (80 кг) и Алишер Гариполлаев (+80 кг).
- Мужская шахматная команда завоевала бронзовую медаль. В составе команды выступили Алимжан Аяпов и Серик Солтанов.
- В паравелоспорте бронзовым призером стали Сейтжан Кенжегуль и его пилот Антон Лаврентьев. В личном зачете Сейтжан также завоевал бронзовую медаль.
- В волейболе сидя спортсмены национальной сборной завоевали серебряные медали. Наши спортсмены в полуфинале обыграли хозяев игр сборную Китая со счетом 3:2, а в финальной встрече уступили многократному чемпиону мира и Азии Ирану со счетом 3:0.
В ведомстве напомнили, что на Азиатских параиграх 2018 года в Индонезии сборная Казахстана завоевала 33 медали (5 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых) и заняла 13-е место.
IV Азиатские параигры проходили с 22 по 28 октября в городе Ханчжоу (Китай). В соревнованиях приняли участие порядка 4000 спортсменов из 43 азиатских стран.
27.10.2023, 18:15 99056
Казахстанец стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу
Фото: gov.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Спортсмен стал обладателем золотой медали по параплаванию. Он проплыл дистанцию 200 метров за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских параигр.
Поздравляю Нурдаулета с этим успехом! Сегодня нашему чемпиону не было равных. Желаю ему продолжить победный путь под флагом нашей страны и радовать соотечественников яркими выступлениями!" - отметил министр туризма с спорта Ермек Маржикпаев.
Ранее Нурдаулет Жумагали проплыл брассом дистанцию 100 метров за 1:05:92.
27.10.2023, 14:05 102011
Сборная Казахстана по параволейболу завоевала серебряную медаль на Азиатских играх
Команда Казахстана уступила сборной Ирана
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль по волейболу сидя на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
В борьбе за золотую медаль сборная Казахстана уступила команде из Ирана.
В ведомстве отметили, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже.
27.10.2023, 08:39 106111
Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиатских параигр
Фото: Sports.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в активе казахстанских спортсменов 38 медалей Азиатских параигр - 2023: семь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.
С этим результатом Казахстан остается на десятой строчке общекомандного зачета.
На первом месте Китай - 397 (158-129-110), за ним располагаются Иран - 100 (33-37-30) и Япония - 105 (30-33-42).
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в следующих видах спорта:
09.00 - Парапулевая стрельба. Р5 Квалификация. Р5 Финал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.30 - Паранастольный теннис. 1/4 финала
10.00 - Шахматы. Рапид
10.20 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.26 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
13.30 - Волейбол сидя (Казахстан - Иран) Групповой раунд
15.30 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала.
Напомним, вчера казахстанец Диас Кенжебек завоевал седьмую золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае.
Азиатские параигры завершатся 28 октября.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?