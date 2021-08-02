Казахстанский гимнаст занял пятое место на Олимпиаде

Фото: НОК РК

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Казахстанский гимнаст Милад Карими стал пятым на Олимпийских играх в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В финале вольных упражнений он набрал 14.133 балла. Данный результат позволил ему занять пятое место в итоговом протоколе.

Первым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14,933. Второе место осталось за Рейдерлеем Запатой (Испания) - 14.933. "Бронзу" взял Руотен Сяо (Китай) - 14.766.

Милад Карими на текущей Олимпиаде пробился в три финала: в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на перекладине. Для олимпийского дебюта - прекрасный результат.

В рамках прошедшего финала он обошел олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Никиту Нагорного (Россия).

3 августа Карими будет биться за медаль в финале упражнений на перекладине.

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