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Казахстанский гимнаст занял пятое место на Олимпиаде

01.08.2021 9694
Казахстанский гимнаст занял пятое место на Олимпиаде
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Казахстанский гимнаст Милад Карими стал пятым на Олимпийских играх в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В финале вольных упражнений он набрал 14.133 балла. Данный результат позволил ему занять пятое место в итоговом протоколе.
 
Первым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14,933. Второе место осталось за Рейдерлеем Запатой (Испания) - 14.933. "Бронзу" взял Руотен Сяо (Китай) - 14.766.
 
Милад Карими на текущей Олимпиаде пробился в три финала: в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на перекладине. Для олимпийского дебюта - прекрасный результат.
 
В рамках прошедшего финала он обошел олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Никиту Нагорного (Россия).
 
3 августа Карими будет биться за медаль в финале упражнений на перекладине.
 

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