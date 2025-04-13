12.04.2025, 20:44 6661
Казахстанский гимнаст завоевал бронзу этапа Кубка мира
Фото: НОК РК
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщает НОК РК.
Гимнаст успешно выступил в финале упражнений на коне.
Курбанов в решающем выступлении набрал 14,233 балла, завершив этап Кубка мира с бронзой.
В этом же виде программы Зейнолла Идрисов финишировал восьмым.
Золотой медалью отметился Гамлет Манукян (Армения) - 14,633. Серебряную медаль завоевал Тянлун Гао (Китай) - 14,400.
Ранее Милад Карими стал третьим в вольных упражнениях. Завтра, 13 апреля, он примет участие в финале упражнений на перекладине.
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13.04.2025, 17:10 971
Фигурист Михаил Шайдоров раскритиковал условия для тренировок в Казахстане
Фото: olympic.kz
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК отреагировало на критику фигуриста Михаила Шайдорова, который недавно принес Казахстану серебро на Чемпионате мира в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников, передает корреспондент агентства.
Как сообщает sports.kz, ранее Михаил Шайдоров отметил, что на родине ему негде тренироваться и он вынужден "искать лед" в других странах.
Министерству известно о ситуации, связанной с отсутствием надлежащих условий для подготовки одного из ведущих спортсменов страны - Михаила Шайдорова. Этот факт еще раз подтверждает обоснованность и своевременность поручения президента о передаче спортивных объектов для подготовки к высшим достижениям от местных исполнительных органов в ведение министерства", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министерством утвержден План подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, в рамках которого определены приоритетные спортсмены - потенциальные претенденты на медали. В отношении каждого из них, включая Михаила Шайдорова, сформулированы конкретные задачи для ответственных структур.
Министерство и впредь будет обеспечивать необходимую поддержку каждому спортсмену, включенному в план олимпийской подготовки, независимо от места его проживания или регистрации", - дополнили в пресс-службе ведомства.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.
Летом 2024 года в кулуарах сената парламента вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев ответил на вопрос журналиста Kazakhstan Today о передаче высокогорного спортивного комплекса "Медеу" в собственность государства.
Позже стало известно, что реконструкцию катка "Медеу" планируют начать в 2025 году.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады - 2024 в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны.
Осенью прошлого года Антикоррупционная служба Казахстана провела анализ коррупционных рисков в сфере спорта и выявила неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек. Тогда как по стране наблюдается дефицит 374,2 тысячи квадратных метров крытых спортсооружений, 376,4 тысячи квадратных метров бассейнов", - подчеркнули в Антикоре.
11.04.2025, 13:28 11646
Сборная Казахстана по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
Фото: ФТК РК
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Шэньчжень. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана уверенно завершила квалификационный этап Кубка Билли Джин Кинг, заняв первое место в группе "D", сообщает Федерация тенниса РК.
Победную точку в противостоянии поставил дуэт Зарина Дияс и Жибек Куламбаева, одолевший колумбийскую пару Мария Гарсия / Юлиана Лизаразо - 6:2, 5:7, 6:4. Ранее уверенные победы в одиночных матчах одержали Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, что обеспечило Казахстану досрочную победу над соперницами", - говорится в сообщении ФТК.
Финал Кубка Билли Джин Кинг 2025 года состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.
08.04.2025, 16:58 21081
Назначен новый главный тренер нацсборной РК по художественной гимнастике
Данный пост заняла Лола Адилбекова
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике назначена Лола Адилбекова, сообщает Национальный олимпийский комитет.
По данным комитета, Лола Адилбекова - мастер спорта международного класса, участница чемпионатов мира, а также серебряный призер Азиатских игр 2002 года в командном зачете.
Тренерскую карьеру Адилбекова начала в 2010 году в Шымкенте. В последние годы она занимала должность старшего тренера города Шымкента. В 2018 году ей было присвоено звание "Заслуженный тренер РК".
За годы работы Адилбекова подготовила ряд выдающихся спортсменок, которые представляли Казахстан на международной арене.
На посту Лола Адилбекова сменила Алию Юсупову, которая ранее решила сложить полномочия главного тренера и сосредоточиться на работе в качестве президента Федерации гимнастики Казахстана", - добавили в НОК.
07.04.2025, 09:10 26251
Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, сообщает РБК.
Овечкин отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс", ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин. Счет в матче стал 2:1 в пользу "Айлендерс".
На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.
Ранее Овечкину не удавалось забить Сорокину.
Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину - на один меньше.
Игру прервали для чествования российского хоккеиста. Все игроки "Вашингтона" вышли на площадку, чтобы отпраздновать достижение россиянина.
Овечкина поздравил сам Гретцки. Он напомнил, что обещал первым пожать руку Овечкину, и пошутил, что ему за рекорд в свое время подарили Rolls Royce.
Также с рекордной шайбой россиянина поздравили комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и владелец "Вашингтона" Тэд Леонсис.
Величие - это теперь часть твоего имени", - обращаясь к Овечкину, сказал в поздравительной речи комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и подарил россиянину посвященную его рекорду картину.
Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря "Айлендерс" Илью Сорокина, который позволил ему забить.
Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с "Вашингтоном", в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.
30.03.2025, 17:08 55351
Казахстанские школьники стали чемпионами мира по шахматам
Фото: facebook/Казахстанская федерация шахмат
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Юные казахстанские шахматисты заняли 1-е место в командном зачете на чемпионате мира среди школьников по классическим шахматам в Сербии, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
Казахстанские школьники завоевали 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу.
Чемпионами мира стали:
- Абдул-Малик Кайрат (U7, Астана) - 9 из 9;
- Алиша Бисалиева (G9, Астана);
- Алимжан Жауынбай (U11, Астана);
- Артем Богданов (U17, Алматы).
Серебро завоевали Нурислам Султанхан (U9, Туркестанская обл.), Ханзада Аманжол (G13, Актюбинская обл.) и Малика Джаппарбекова (G15, Астана).
Бронзовым призером стал Нурмухаммед Кабиназар (U15, Алматы).
Всего в чемпионате, который проходил с 20 по 28 марта, приняли участие 470 юных шахматистов из 44 стран.
Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Михаил Шайдаров выиграл серебро на чемпионате мира в Бостоне.
30.03.2025, 10:57 58891
Казахстанский фигурист выиграл серебро на чемпионате мира в Бостоне
Фото: НОК РК
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на чемпионате мира в Бостоне (США), сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
После короткой программы казахстанец удерживал за собой третью строчку. В итоге ему удалось улучшить свою позицию. В произвольной программе Шайдоров получил от судей 192,70 балла (личный рекорд). В сумме казахстанский фигурист набрал 287,47 балла (личный рекорд), завершив выступление на втором месте", - говорится в сообщении НОК.
Золото чемпионата во второй раз подряд завоевал американец Илья Малинин с результатом 318,56, бронзу выиграл японец Юма Кагияма (278,19).
В НОК отметили, что Шайдоров показал свой лучший результат на взрослом чемпионате мира.
Кроме того, в его активе есть серебро юниорского мирового первенства. В нынешнем сезоне он стал третьим на Азиатских играх - 2025, а также завоевал золото чемпионата четырех континентов", - добавили в комитете.
Фигурист выполнил норматив на участие в Олимпийских играх - 2026. Для этого необходимо было войти в топ-24 на чемпионате мира в Бостоне. В данный момент ожидается официальное подтверждение списка отобранных спортсменов от ISU.
Ранее, 22 февраля, Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле. Он стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен.
25.03.2025, 19:11 75171
Глава государства поздравил столичного теннисиста
Фото: НОК РК
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисиста из Астаны Кирилла Герасименко с победой и присвоением титула абсолютного чемпиона Казахстана.
Эта высокая честь, также благодарю всех, кто был рядом, верил и поддерживал меня. Отдельная благодарность Казахстану за условия для развития и возможность прославлять нашу страну", - написал спортсмен в своем аккаунте в instagram.
Напомним, Кирилл Герасименко завоевал три золотые медали на чемпионате Казахстана по настольному теннису, который прошел в Алматы. Показав лучший результат во всех трех разрядах, Кирилл Герасименко стал абсолютным победителем чемпионата Казахстана 2025 года.
23.03.2025, 10:44 87031
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Турции
Фото: НОК РК
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Анкара. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гимнасты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает пресс-служба НОК РК.
Казахстанские спортсмены успешно выступили в финале упражнений на коне. Нариман Курбанов в этом виде программы поднялся на первую ступень пьедестала, набрав 14,634 балла. Отметим, что гимнаст впервые выступил на международном старте после Олимпиады в Париже. Зейнолла Идрисов завершил выступление на втором месте - 14,300. Третьими стал Ахмад Абу Аль Сауд (Иордания) - 14,200.
Ранее казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?