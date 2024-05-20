19.05.2024, 20:37 3966
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль чемпионата Азии
Фото: olympic.kz
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Ташкент. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Узбекистане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Карими получил от судей 15.033 балла", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что гимнаст в Ташкенте завоевал три награды.
Ранее казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме.
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19.05.2024, 10:09 6966
Казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме
Фото: Olympic.kz
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Дананг. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Мария Севостьянова завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.
Ранее казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии.
11.05.2024, 17:44 36236
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Францией
Фото: icehockey.kz
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата мира встречалась с командой Франции и одержала победу со счетом 3:1.
Счет открыл соперник, но минуту спустя Роман Старченко счет сравнял. Первое же большинство нашей команды реализовал Максим Мухаметов, забив с отрицательного угла. Первое удаление сборной Казахстана сказалось в положительном ключе, Кирилл Савицкий совершил проход и сделал счет 3:1. В третьем отрезке голов забито не было. Победа сборной Казахстана", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Франция - Казахстан - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
1:0 - 02:00 - Кантагалло (Будо, Рех)
1:1 - 03:06 - Старченко (Рымарев)
1:2 - 07:30 - Мухаметов (Орехов, Савицкий) ГБ
1:3 - 37:47 - Савицкий ГМ
Вратари: Шутов - Илонен
04.05.2024, 16:15 70351
Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ташкент. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Ташкенте лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева, выиграв золотую медаль, взяла путевку в Париж.
Медаль гимнастка завоевала в многоборье.
В данном виде программы на прежних Олимпийских играх от РК выступали Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио), Анна Алябьева (Лондон), Алия Юсупова (Афины, Пекин)", - сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Лучший результат показала Алия Юсупова на Олимпиаде 2004 года, заняв 4-е место.
В марте Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании.
02.05.2024, 20:51 84841
Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии
Фото: НОК РК
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Ташкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.
Казахстанские гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.
Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.
Команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
24.04.2024, 21:05 129566
Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Эта награда стала первой в истории для женской команды
Фото: НОК РК
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Olympic.kz.
В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.
В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231:224.
Отметим, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.
Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира.
21.04.2024, 18:30 147646
Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте
Фото: ФТК
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РесБерлин. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в турнире категории WTA-500 в Штутгарте, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счёт поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести", - говорится в сообщении федерации.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку с победой в турнире.
Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.
За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche.
Ранее сообщалось, что в полуфинале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек и, тем самым, прервала её потенциальный хет-трик (полячка победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).
20.04.2024, 20:58 153901
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Фото: ktf.kz
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Штутгарт. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает Казахстанская Федерация тенниса.
Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведет со счетом 4:2", - рассказали в федерации
В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).
Ранее Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
18.04.2024, 19:50 164786
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Фото: пресс-службы ФТК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) одолела россиянку Веронику Кудерметову (19 WTA) со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, сообщает пресс-служба ФТК.
Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут. Рыбакина в этой встрече 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 заработанных.
В четвертьфинале Елена сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) - Онс Жабер (Тунис).
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?