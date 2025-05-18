17.05.2025, 21:00 5721
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Словении
Спортсмен стал лучшим в упражнении на коне
Фото: olympic.kz
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Любляна. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Дияс Тойшыбек завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Словении, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен стал лучшим в упражнении на коне. Тойшыбек в финале за свое выступление получил от судей 14,033 балла. Его сокомандник Зейнолла Идрисов финишировал на втором месте", - заявили в комитете.
Бронзовую медаль, по данным НОК, завоевал гимнаст из Албании Матвей Петров.
Ранее команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль ЧА в Сингапуре.
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17.05.2025, 17:20 7551
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль ЧА в Сингапуре
Фото: olympic.kz
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Сингапур. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Сингапуре, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Наши гимнастки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях, победив в многоборье. Второе место заняла Южная Корея. Узбекистан показал третий результат", - заявили в комитете.
Отмечается, что страну в этом виде программы представляли Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Жасмин Джунусбаева.
Ранее казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ.
15.05.2025, 12:09 18411
Казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ
Юношеская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате мира по таеквондо
Фото: gov.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Аятжан Амирханов стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
Аятжан Амирханов, выступавший в весовой категории 57 килограммов, стал серебряным призером чемпионата мира, уступив в финальном поединке иранскому спортсмену Парше Хоушиару", - заявили в пресс-службе.
Таким образом, пояснили в акимате, юношеская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате мира по таеквондо. В копилке страны оказались 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
Ранее Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Китае.
12.05.2025, 10:46 33181
Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Китае
Казахстанский штангист завоевал бронзу
Фото: AWF
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Пекин. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Цзяншане (Китай). На третью ступень пьедестала поднялся Петр Хребтов. Казахстанец стал бронзовым призером в весовой категории до 73 килограммов, сообщили в НОК РК.
В сумме двоеборья штангист поднял 333 (146+187) килограмма.
Первое место занял Абдулла Рамат Ервин (Индонезия) - 360 (155+205) кг. Второе место - У Хайфен (Китай) - 334 (145+189) кг.
11.05.2025, 16:41 40596
Казахстанский военнослужащий выиграл бой в UFC 315
Противостояние завершилось победой казахстанца за 64 секунды
Фото: МО РК
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Монреаль. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В канадском Монреале состоялся ивент UFC 315, на котором успешно выступил казахстанский спортсмен, военнослужащий Вооруженных сил РК старший лейтенант Бекзат Алмахан, сообщили в пресс-службе Министерство обороны Казахстана.
В поединке с канадским спортсменом Бекзат Алмахан победил техническим нокаутом 33-летнего Брэда Катона. Противостояние в легчайшем весе, рассчитанное на три раунда, завершилось победой Алмахана за 64 секунды", - рассказали в Минобороны.
В ведомстве отметили, что 27-летний выпускник Академии спорта и туризма Бекзат Алмахан - чемпион Азии и мира по национальным боевым искусствам. На его счету теперь уже 12 побед.
11.05.2025, 14:24 41816
Казахстанцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Наньчан. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Наньчан завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, в котором казахстанская сборная завоевала четыре золотые медали, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только хозяевам соревнований. В активе казахстанцев 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Китайская команда уверенно лидировала с начала и до конца турнира. Третье место заняла сборная Ирана", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что на юбилейном XX чемпионате Азии в Наньчане все 26 спортсменов сборной Казахстана вышли в финалы. В этом году в соревнованиях приняли участие 340 атлетов из 20 стран.
Казахстанская таеквондистка завоевала золото на клубном чемпионате Азии.
02.05.2025, 11:38 87121
Казахстанский тяжелоатлет завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира в Перу
Фото: instagram/iwfnet
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Лима. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский тяжелоатлет Бейбарыс Ерсеит завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира в Перу, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Штангист завоевал золотую медаль, став лучшим в весовой категории до 61 килограмма. В сумме двоеборья казахстанец поднял 262 килограмма", - заявили в комитете.
По данным НОК, второе место занял спортсмен из Турции Рамазан Йылмаз - 261 килограмм. Замкнул тройку лучших российский тяжелоатлет Абубакар Цакаев - 252 килограмма.
Ранее казахстанский гимнаст завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Египте.
29.04.2025, 21:11 98841
Казахстанская таеквондистка завоевала золото на клубном чемпионате Азии
Фото: НОК РК
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Уси стартовал открытый клубный чемпионат Азии по таеквондо, сообщает НОК РК.
В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
Первой стала Мария Севостьянова (до 57 кг). Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) показал второй результат.
Третье место заняли Альтаир Умирбеков (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг) и Нодира Ахмедова (до 49 кг).
В чемпионате Азии среди клубов участвуют 219 спортсменов из 14 стран.
28.04.2025, 18:18 105466
Казахстанский гимнаст завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Египте
Фото: olympic.kz
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Каир. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Египте, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Карими показал первый результат в упражнениях на перекладине. Гимнаст успешно выполнил свою программу, получив от судей 14,466 балла", - сообщили в комитете.
Второе место занял киприотский гимнаст Мариос Георгиу - 14,066 балла. Третье место осталось за спортсменом из Швейцарии Ноэ Сейферт - 13,866 балла.
Ранее Карими стал лучшим в вольных упражнениях, победив и в общем зачете Кубка мира. Всего в его активе шесть золотых наград, завоеванных на ЭКМ.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?