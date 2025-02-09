08.02.2025, 09:33 21356
Казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Пекин. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда казахстанских велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин завоевали два серебра на Азиатских играх в китайском Харбине, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Казахстан открыл медальный зачет на Азиатских играх в ярком стиле. В эстафете микст на 2000 метров наша команда по шорт-треку завоевала серебро, продемонстрировав отличную скорость и слаженность. Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Этот успех не только приносит первую награду Казахстану, но и задает высокий темп на играх", - подчеркнули в ведомстве.
Вторую серебряную медаль на зимних Азиатских играх завоевал казахстанский конькобежец Евгений Кошкин, заняв второе место по конькобежному спорту в забеге на 100 метров среди мужчин.
Продемонстрировав отличную скорость и мастерство, он уверенно финишировал в числе лидеров, добавив еще одну награду в копилку сборной Казахстана", - сообщили в министерстве.
Напомним, вчера в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
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09.02.2025, 11:41 6481
Впервые в истории Казахстан завоевал золото Азиады в шорт-треке
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
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Харбин. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба НОК РК.
Первое золото стране на этих играх шорт-трекисты принесли по итогам мужской эстафеты.
Казахстан в финале опередил Японию (второе место) и Китай (третье место). Южная Корея, выступавшая в статусе фаворита, получила пенальти.
Триумфаторами стали Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен.
Отметим, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиатских игр. Всего в Харбине шорт-трекисты отметились тремя наградами. Все они были завоеваны в эстафетах.
Ранее представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025, а женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль.
Также казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.
Напомним, 7 февраля в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
09.02.2025, 10:15 8941
Казахстан завоевал еще одно серебро Азиатских игр-2025
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
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Харбин. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-службу НОК РК
Казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала в эстафете. Страну в финале представляли Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Яна Хан.
Первое место занял Китай. Япония показала третий результат.
Ранее представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025.
Также казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.
Напомним, 7 февраля в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
09.02.2025, 09:42 9696
Фристайл-акробатка Аяна Жолдас завоевала бронзу Азиатских игр-2025
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
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Харбин. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба НОК РК.
В финале спортсменка за свой прыжок получила от судей 76,54 балла. Этот результат принес ей бронзу.
Победу одержала китаянка Чю Мэньтао - 90,94 балла. Второй стала Чэнь Сюжень (Китай) - 81,58.
Ардана Маханова не смогли пройти в решающий финал.
Ранее мужская сборная Казахстана по хоккею на Азиатских играх в Харбине одержала победу над Японией.
Также казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.
Напомним, 7 февраля в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
08.02.2025, 11:38 19691
Азиатские игры: сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Японией
Фото: НОК/Сали Сабиров
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Иерусалим. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по хоккею на Азиатских играх в Харбине одержала победу над Японией, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Казахстанские хоккеисты выиграли со счетом 4:1.
Следующий матч команда проведет 10 февраля против сборной Южной Кореи.
Ранее казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.
Напомним, вчера в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
07.02.2025, 20:29 26646
Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
Фото: ДРС
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Бангкок. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по велоспорту на шоссе отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), сообщает пресс-служба НОК РК.
Казахстанские спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала в эстафете среди смешанных команд.
Золотую медаль стране принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова, Анжела Соловьева.
Второе место заняла Япония, а Гонконг финишировал третьим.
Ранее казахстанцы завоевали две медали на мировом турнире по легкой атлетике.
07.02.2025, 18:25 27741
В Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры
Фото: gov.kz
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Пекин. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в городе Харбин, расположенном на северо-востоке Китая, стартовали IX Зимние Азиатские игры, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Торжественно зажжен огонь IX Зимних Азиатских игр. Во время Парада государств на церемонии открытия Белой Азиады флаг Казахстана несли хоккеист национальной сборной Адиль Бекетаев и шорт-трекер Ольга Тихонова", - сообщили в министерстве.
В официальной церемонии открытия принял участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.
Сегодня официально стартовала Азиатская зимняя Олимпиада. В течение следующей недели внимание любителей зимних видов спорта будет приковано к китайским городам Харбин и Ябули. Желаем нашим соотечественникам высоких результатов и поднятия синего флага на пьедестале почета", - заявил он.
Также сообщается, что впервые в истории Белой Азиады на церемонии открытия использовался искусственный интеллект, что сделало мероприятие уникальным.
Такой технологический подход ранее не применялся на подобных событиях", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в IX Зимних Азиатских играх, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули, принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
04.02.2025, 07:08 42141
Генеральный консул КНР пожелала успехов казахстанским спортсменам на Азиатских играх в Харбине
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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 февраля откроются зимние Азиатские игры в городе Харбине Китайской Народной Республики.
Казахстан, как одна из лидирующих стран по развитию мирового зимнего спорта, направит национальную сборную в составе 139 спортсменов. В целях укрепления сотрудничества в сфере спорта между Китаем и Казахстаном генеральный консул г-жа Цзян Вэй приветствовала делегацию Казахстанских спортсменов в международном аэропорту Алматы", - рассказали в генконсульстве КНР, передает корреспондент агентства.
Напомним, соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай). Спортсмены Казахстана в шестой раз примут участие в зимних Азиатских играх. Они выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.
В играх примут участие более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта медалей. Впервые в программу зимних Азиатских игр включен ски-альпинизм.
Знаменосцами сборной Казахстана станут Адиль Бекетаев (хоккей с шайбой) и Ольга Тихонова (шорт-трек).
Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля, а закрытие Игр - 14 февраля. Обе церемонии пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине.
Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини. Девиз игр: "Зимняя мечта и любовь в Азии".
Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.
29.01.2025, 12:42 62231
В Казахстане запретят финансировать легионеров за счет госбюджета
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана приняли поправки, устанавливающие запрет финансирования легионеров за счет бюджетных средств, передает корреспондент агентства.
Установлен запрет финансирования за счет бюджетных средств и недопущение финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан", - говорится в заключении законопроекта.
Вместе с тем у государственных учреждений в области физической культуры и спорта появится возможность оказывать платные услуги и доходы от них использовать в соответствии с бюджетным законодательством. Зарабатывать спортивные учреждения смогут на предоставлении специального спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения в целях организации и проведения мероприятий (спортивных соревнований, семинаров, совещаний и конференций), а также оказании услуг в области спортивной медицины.
Кроме того, законопроектом в приоритетные виды спорта включены национальные виды спорта, а также установлена обязанность местных аккредитованных спортивных федераций быть членом национальной аккредитованной спортивной федерации.
Напомним, по данным Антикора, более 200 млрд тенге потратил Казахстан на легионеров. Министр спорта рассказал, на что направят деньги от зарплат легионеров.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?