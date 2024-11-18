17.11.2024, 14:16 6616
Казахстанский конькобежец завоевал золото чемпионата четырех континентов
Представитель команды Казахстана выиграл мужской масс-старт
Фото: НОК РК
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Виталий Щиголев одержал победу на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в Хатинохе (Япония), сообщает Olympic.kz.
Представитель команды Казахстана выиграл мужской масс-старт. Финишное время Щиголева - 8:22.05.
Второе место занял Дэвид Да Ру (Канада) - 8:22.12. Замкнул тройку лучших канадец Хэйден Майер - 8:22.77.
Добавим, что также в активе нашей сборной серебро и бронза.
Надежда Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, а женская команда показала третий результат в командном спринте.
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15.11.2024, 17:40 13371
Перизат Кайрат уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса
С момента ее назначения на должность никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились
Фото: Instagram/01pk
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса в связи с ее задержанием и проведением расследования, сообщает пресс-служба федерации.
Решение принято 14 ноября 2024 года на внеочередном собрании федерации", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что с момента ее назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились.
Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие паранастольного тенниса и наших спортсменов", - заверили в федерации.
Напомним, вчера стало известно, что Перизат Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. По данным АФМ, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.
14.11.2024, 12:10 19201
Родители юных спортсменов по акробатике и художественной гимнастике намерены судиться с Минтуризма и спорта
Фото: gov.kz
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Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане родители юных спортсменов по акробатике и художественной гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта из-за правил присвоения спортивных разрядов и званий, в которых вообще не упомянута спортивная акробатика.
Как сообщает "Первый канал "Евразия", родители уже два года просят профильное ведомство внести изменения в действующий приказ. Документ перечеркнул для спортсменов возможности получения разрядов и званий. Многие уже именитые чемпионы теперь хотят оставить спорт, которому посвятили жизнь.
По общим правилам, если смотреть квалификационные требования, первый юношеский разряд мы можем присвоить за восемь побед. Что значит восемь побед? Значит, ребенок должен заниматься пять лет, чтобы выполнить первый юношеский разряд? Это неправильно", - заявила старший тренер Павлодарской области по спортивной акробатике Ирина Глушкова.
Как отмечают сами спортсмены, получить звание мастера спорта в художественной гимнастике теперь тоже практически невозможно. Звание дают только по итогам победы в чемпионате республики, а любые другие состязания - не в счет.
Это очень обидно. Наверное, такая злоба есть, именно спортивная. То, что мы получали медали, мы были призерами, мы даже выиграли Кубок Республики Казахстан. Но при этих званиях мы не получили мастера спорта", - сообщила художественная гимнастика Доминика Бухинская.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Для этого нужны две победы на чемпионатах мира подряд.
Мы сами инициировали этот приказ, проанализировали это, даже не федерации поднимали этот вопрос. Как уполномоченный орган я вам еще раз скажу, что я сам заинтересован и буду работать, чтобы эти звания объективно присваивались", - заверил министр.
Ранее Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
13.11.2024, 14:10 22711
На что направят деньги от зарплат легионеров, рассказал министр спорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, как будут использовать сэкономленные средства от прекращения финансирования приглашенных в Казахстан спортсменов, передает корреспондент агентства.
Сэкономленные средства будут направлены на развитие детско-юношеского спорта, на интернаты и школы. А также на реконструкцию спортивных объектов и оснащение их спортивным инвентарем", - сообщил глава Минспорта.
По словам мажилисмена Айдоса Сарыма, одна из главных проблем казахстанского спорта - нерациональное использование средств, особенно на оплату труда иностранных спортсменов.
Легионеры, приезжающие в Казахстан, получают многомиллионные контракты, однако их результаты не оправдывают таких вложений и разочаровывают. Одним из примеров является хоккейный клуб "Барыс". Размеры зарплат игроков за сезон 2023-2024, мягко говоря, шокируют. Канадские хоккеисты Эдвард Паскуале и Алекс Грант получили зарплату в размере 323 и 288 млн тенге, без учета бонусов. Это все народные средства", - сказал депутат.
Кроме того, по данным Министерства спорта, общее количество завоеванных Казахстаном медалей снизилось с 370 в 2018 году до 105 медалей в 2020 году.
Из года в год мы, как уполномоченный орган, наблюдаем рост расходов ДЮСШ и школ-интернатов. При этом большую долю расходов составляет подготовка по неолимпийским видам спорта. За 2018-2020 годы на развитие всех видов спорта выделено 646 млрд тенге, из них порядка 72% - без соблюдения приоритетности и их значимости для страны", - доложил Ербол Мырзабосынов.
Депутаты одобрили нормы законопроекта, предусматривающие прямой запрет на финансирование спортсменов-нерезидентов за счет госбюджета и средств квазигоссектора. Теперь клубы, которые желают приглашать иностранных спортсменов, будут обязаны покрывать эти средства за счет спонсоров, что соответствует мировой практике.
Ранее Антикор РК раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
Согласно опросу информационного агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство респондентов считают, что Олимпийские игры - 2024 в Париже стали провальными для Казахстана, а результаты сборной страны могли быть гораздо лучше.
11.11.2024, 11:12 31356
Сборная Казахстана стала победителем первого чемпионата Азии по хоккею
Фото: gov.kz
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана стала победителем первого чемпионата Азии по хоккею среди мужских команд, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В решающем матче сборная Казахстана уверенно одержала победу над командой Японии со счетом 5:1, подтвердив свое превосходство на турнире (...) Сборная Южной Кореи, выиграв в овертайме у Китая со счетом 2:1, обеспечила лидерство сборной Казахстана", - проинформировали в ведомстве.
Итоговая турнирная таблица чемпионата Азии:
- Казахстан - 6 очков;
- Япония - 6;
- Южная Корея - 4;
- Китай - 2.
По данным министерства, континентальный турнир состоялся при поддержке Международной федерации хоккея.
Напомним, в 2022 году глава государства отметил, что в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд.
10.11.2024, 16:33 36451
"Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футболу
Фото: ФК Кайрат
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Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" обыграл на выезде "Атырау", благодаря чему стал чемпионом Казахстана, сообщает Sport +.
Единственный гол на 59-й минуте забил Георги Зария. Видео решающего пенальти опубликовано на официальной странице ФК в Instagram.
Таким образом, алматинский "Кайрат" набрал 47 очков и в четвертый раз стал чемпионом Казахстана. Ранее команда побеждала в 1992, 2004 и 2020 годах.
Также команда получила путевку в Лигу чемпионов УЕФА.
В параллельном матче "Астана" разгромила "Жетысу" со счетом 5:0 и заняла второе место.
10.11.2024, 13:03 37701
Казахстанка стала первой в истории страны чемпионкой по ММА
Фото: IG Мольдир
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Ташкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Мольдир Аширбекова стала первой в истории Казахстана чемпионкой по ММА.
Чемпионат проводился в Узбекистане под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) среди девушек, сообщает Sport+.
В финале чемпионата мира, который проходит в Ташкенте, Мольдир победила мексиканку Мелиссу Диас Медину.
Она стала первой представительницей Казахстана, завоевавшей чемпионский титул на этом турнире", - сообщает источник.
В 2022 году на юниорском чемпионате мира Аширбекова проиграла в четвертьфинале финской спортсменке Айрис Нихти.
04.11.2024, 18:33 55396
Казахстанская федерация бокса стала членом World Boxing
КФБ подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира - 2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе
Фото: kfb.kz
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Вашингтон. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом World Boxing, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
На сегодняшний день к World Boxing присоединились 55 стран", - уточнили в комитете.
Также сообщается, что Казахстанская федерация бокса на конгрессе World Boxing в Колорадо-Спрингс подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира - 2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Решение мировой организации будет принято в ближайшее время.
В рамках прошедшего конгресса были обсуждены изменения в уставе WB, одобренные Международным Олимпийским комитетом. Кроме того, были приняты изменения в регламент проведения соревнований. В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях. Поправки коснулись и работы судей во время поединков и при определении победителей", - добавили в НОК.
Ранее был назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу.
30.10.2024, 17:10 66551
Токаев наградил орденом "Достық" президента Международной федерации дзюдо
Фото: Акорда
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера орденом "Достық" II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане, сообщает Акорда.
Считаю, что Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству между Казахстаном и федерацией. Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно", - отметил глава государства.
По его словам, в РК функционирует множество секций, тренировочных центров, где более 160 тысяч взрослых и детей занимаются дзюдо.
Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на недавних Олимпийских играх в Париже. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Мариус Визер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитии дзюдо в Казахстане.
Он сообщил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.
Участники встречи обменялись мнениями по перспективам долгосрочного сотрудничества Казахстана и Международной федерации дзюдо, а также обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году в РК.
Ранее президент Казахстана наградил призеров V Всемирных игр кочевников.
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