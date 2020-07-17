Казахстанский спортсмен получил олимпийскую бронзу спустя восемь лет

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today -Казахстанский борец Даулет Шабанбай спустя восемь лет получит бронзовую медаль лондонской Олимпиады 2012 года, передает Kazakhstan Today.

Официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК) назвал новых чемпионов и призеров Олимпиады 2012 года по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов, сообщает Sports.kz

Тогда в финал турнира вышли узбек Артур Таймазов и грузин Давид Модзманашвили, однако впоследствии оба были дисквалифицированы за употребление допинга. Таким образом, теперь чемпионами соревнований признаны россиянин Билял Махов и иранец Комейл Гасеми - они получат по золотой медали. По "бронзе" получили казахстанский борец Даулет Шабанбай и американец Тервел Длагнев.

Отмечается, что в четвертьфинале турнира Шабанбай проиграл Модзманашвили.

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