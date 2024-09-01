Казахстанский стрелок завоевал серебро Паралимпиады в Париже

Казахстан на Паралимпийских играх будет представлен делегацией из 44 спортсменов

Фото: Минтурзима и спорта РК

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Париж. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Церемония открытия прошла на площади Согласия Франции, - В Париже состоялось торжественное открытие 17-х летних Паралимпийских игр. Церемония открытия прошла на площади Согласия Франции, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.





Знаменосцами национального флага стали Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пулевая стрельба).





Минтуризма и спорта РК





Стоит отметить, что Париж уже трижды принимал Олимпийские игры, однако Паралимпийские игры в столице Франции проходят впервые.





В этом году в соревнованиях примут участие более 4400 спортсменов, которых будут сопровождать 2500 человек. Программа Игр включает 22 вида спорта и 549 дисциплин, а продолжительность состязаний составит 11 дней. Новые виды спорта в этом году не были добавлены, однако парабадминтон, дебютировавший на Играх в Токио - 2020, вновь был включен в программу.





Казахстан на Паралимпийских играх в Париже будет представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Играми в Токио в 2020 году, где страну представляли 26 атлетов.





В этом году казахстанские атлеты будут соревноваться в девяти видах спорта: парадзюдо, парапауэрлифтинг, паратхэквондо, паралегкая атлетика, парапулевая стрельба, паранастольный теннис, параплавание, параканоэ и волейбол сидя.





Отметим, что отечественные спортсмены впервые получили лицензию на участие в соревнованиях по паранастольному теннису, а также среди женщин - в параканоэ.





Первые соревнования с участием национальной сборной начнутся уже сегодня. Милана Красавцева выступит в паратхэквондо, а вечером сборная Казахстана по волейболу сидя сыграет свой первый матч против сборной Франции.



