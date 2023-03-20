19.03.2023, 11:48 6706
Казахстанский теннисист Жукаев вышел в финал турнира в Швейцарии
Фото: ktf.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Бейбит Жукаев (318 АТР) пробился в финал турнира серии ITF в швейцарском Тримбахе с призовым фондом 25 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
В полуфинале уроженец города Актау победил первую ракетку соревнования - австрийца Максимилиана Нойхриста (250 АТР) со счетом 6:3, 6:4.
В финале Жукаев сыграет с поляком Каспером Жуком (258 АТР). Игра пройдет сегодня, 19 марта.
Александр Бублик (46 АТР) не смог пройти в полуфинал "челленджера", который проходит в Финиксе (США). В четвертьфинале казахстанец уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу (134 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 4:6.
Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Рыбакина разгромила первую ракетку мира и вышла в финал "Мастерса".
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20.03.2023, 08:02 3016
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000
Фото: ktf.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на турнире в Индиан-Уэллсе, который считается пятым, неофициальным в Большом шлеме. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
В решающем матче она обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.
Первый сет в матче, который продолжался 1 час 20 минут, получился максимально упорным с 24 розыгрышами на тай-брейке и в итоге остался за Рыбакиной, которая с пятой попытки реализовала сетбол -7:6 (13:11). Вторую партию Елена выиграла со счетом 6:4. Таким образом, Рыбакина взяла реванш у Соболенко за проигрыш в финале открытого чемпионата Австралии - 2023.
Напомним, по ходу турнира Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачёву (Россия), Каролину Мухову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша) и Арину Соболенко (Беларусь).
Елена впервые в карьере победила на турнире серии WTA 1000 и стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть подобное соревнование в одиночном разряде. Всего Рыбакина взяла уже четвертый одиночный титул в карьере (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Благодаря победе в Индиан-Уэллсе лидер женской сборной Казахстана заработала 1 262 220 долларов США призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 7-ю строчку.
Дополнено 20.03.2023, 10.25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в Индиан-Уэллсе.
Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе! Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения. Уверен, Елену ждут новые успехи на лучших кортах мира!" – написал глава государства на своей странице в Instagram.
18.03.2023, 09:19 12276
Казахстанская теннисистка Рыбакина разгромила первую ракетку мира и вышла в финал "Мастерса"
Фото: ktf.kz
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (10 WTA) уверенно обыграла победительницу трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (открытый чемпионат Франции - 2020 и 2022, открытый чемпионат США - 2022) польку Игу Швёнтек в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,8 млн. Об этом сообщила Федерация тенниса Казахстана.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Рыбакина 7 раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). В личных встречах оппоненток Елена повела со счетом 3:1. Напомним, что в четвертом круге открытого чемпионата Австралии - 2023 Рыбакина победила Игу со счетом 6:4, 6:4.
В своем первом в карьере финале "Мастерса" Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь). Таким образом, любителей тенниса ждет повторение финала Australian Open 2023, когда победу одержала Соболенко - 4:6, 6:3, 6:4.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
17.03.2023, 08:16 17036
Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Фото: ktf.kz
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
В четвертьфинальном матче казахстанка обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Рыбакина шесть раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14.
В первом сете Елена смогла выиграть, несмотря на то что по ходу уступала со счетом 3:5, а в концовке партии отыграла сетбол.
В полуфинале Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Матч состоится 18 марта.
Рванее сообщалось, что Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
16.03.2023, 11:03 22531
Казахстан может вернуться в мировую элиту конного спорта
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану предрекли возвращение в мировую элиту конного спорта благодаря сотрудничеству между государством и частным бизнесом, сообщили на пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Республиканской палаты по заводским породам лошадей и букмекерской компании Olimpbet - партнерское соглашение поможет увеличить популяцию заводских пород лошадей и повлиять на развитие конного спорта в стране, передает корреспондент агентства.
Талгат Жайсанбаев, руководитель Республиканской палаты по заводским породам лошадей, подчеркнул, что скачки, организованные на качественно новом уровне, с солидными призовыми вызовут оживление всей сферы. Простимулируют создание новых, стабильных рабочих мест, повлияют на подъем всей сопутствующей инфраструктуры.
Если мы говорим о том плане, который у нас сейчас есть, - это желание войти в федерацию (Международную федерацию конного спорта. - Прим. ред.). Для этого должен быть хотя бы один ипподром с минимальным международным уровнем… Если мы это получим, будет эффект: стоимость наших лошадей поднимется в разы, лошадь, которая выигрывает категорию "Листед", начинает стоить от $100 000, следовательно, такой доход будет видеть наш конезаводчик казахстанский", - заявил Жайсанбаев.
В свою очередь в Olimpbet рассказали, что решение поддержать конезаводчиков - это не коммерческий, а социальный проект. При этом он не только послужит развитию конного спорта, но и позволит создать целую отрасль экономики по международным стандартам.
Именно конный спорт объединяет мировые элиты - от королевской семьи Великобритании до топов в списке "Форбс". Вступление в клуб скачек по международным стандартам и развитие инфраструктуры вокруг конного спорта - это важный шаг на пути в клуб цивилизованных стран", - сообщил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.
Гусев подчеркнул: "Привлечение прибыли является важной, но не единственной задачей. Мы абсолютно здраво оцениваем все и понимаем, что социальные проекты очень важно поддерживать. И по большому счету начинаем сами их искать, то есть те отрасли, которые нуждаются в поддержке. Собственно, таким образом и пришла идея поддержать национальный и традиционный вид спорта, который находится в достаточно упадочном виде".
Эльдар Жума, председатель дирекции ОЮЛ "Ассоциация букмекеров Казахстана", отметил, что на примере сотрудничества Olimpbet и РПЗПЛ можно наблюдать конструктивный диалог между госструктурами и бизнесом, а также добровольное сотрудничество представителей разных сфер экономики, отраслей без посредников.
Это и есть развитие прозрачной, инвестиционно привлекательной отрасли, что позволит предпринимателям строить ответственный эффективный долгосрочный бизнес, а государству собирать налоги", - сказал Эльдар Жума.
12.03.2023, 12:09 35166
Казахстанская теннисистка одержала победу на старте "Мастерса"
Фото: ktf.kz
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Сидней. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на старте "Мастерса", сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) была сильнее чемпионки Australian open - 2020, американки Софьи Кенин (170-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Рыбакина обыграла Кенин со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)", - информирует ФТК.
В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас - Паула Бадоса.
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй в финале Australian Open - 2023. Она потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко. Для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул в Australian Open. После победы на турнире Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA, поднявшись сразу на 15 позиций.
В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
11.03.2023, 18:56 39601
Юная казахстанка триумфально победила на международном теннисном турнире в Индии
Фото: Федерация тенниса РК
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Гургаон. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четырнадцатилетняя казахстанка Ариана Гогулина триумфально выиграла на международном теннисном турнире в индийском Гургаоне.
Воспитанница столичного национального теннисного центра Ариана Гогулина произвела настоящий фурор. Юная казахстанка стала чемпионкой не только в одиночке, но и в паре. В финале одиночного разряда Ариана настолько сыграла блестяще, выиграв первый сет со счетом 6:2, что во второй партии ее соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча", - сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана.
Всего Гогулина выиграла 7 матчей у местных теннисисток.
Финал парного разряда получился чисто казахстанским: Гогулина в дуэте с Альбиной Какеновой выиграли у Сатимы Тореген и Анастасии Крымковой - 6:1, 6:2", - рассказали в ФТК.
Таким образом, Ариана выиграла свой двойной дебютный титул на турнирах серии ITF Juniors.
Напомним, в феврале Гогулина в возрасте 14 лет стала победительницей в финале взрослого чемпионата Казахстана по теннису. Столь юных чемпионов в истории казахстанского тенниса еще не было.
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй в финале Australian Open - 2023. Она потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко. Для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул в Australian Open. После победы на турнире Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA, поднявшись сразу на 15 позиций.
В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
10.03.2023, 13:18 43301
Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA
Фото: instagram/gggboxing
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии версии WBA.
40-летний казахстанский боксер решил отказаться от участия в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой, представляющим Кубу", - сообщает Vesti.kz.
Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.
Головкин попросил меня связаться с вами, чтобы сообщить о своих дальнейших намерениях. Он гордится тем, что стал суперчемпионом WBA и объединил титулы в среднем весе в Японии против Риоты Мураты в прошлом году. Хотя Геннадий по-прежнему намерен снова драться, он не принял решения по многим моментам, имеющим решающее значение для планирования и организации его следующего боя. В свете приближающегося крайнего срока подачи заявки на бой с Эрисланди Ларой Геннадий не желает, чтобы процесс затягивался дольше. Таким образом, пожалуйста, имейте в виду, что Геннадий Головкин настоящим отказывается от титула чемпиона WBA в среднем весе", - говорится в письме представителя Головкина Джона Хорневера в адрес WBA.
В активе Головкина 42 победы, 37 из которых одержаны нокаутом, два поражения и одна ничья.
В сентябре прошлого года чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес провели третий очный поединок. Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей. Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе.
После боя с Альваресом WBA назначила Головкину бой с обязательным претендентом - владельцем "обычного" пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой.
03.03.2023, 17:22 52961
Казахстан завоевал третье золото на зимних играх "Дети Азии"
На данный момент сборная Казахстана имеет в своем активе 12 медалей
Фото: Instagram/drs_kz
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фигуристка Варвара Глухова стала победительницей зимних игр "Дети Азии - 2023".
Также в командном спринте среди юношей Михаил Бровко, Михаил Матрюхин и Денис Мезенцев завоевали серебро с результатом 1.36:75, информирует Prosports.kz.
На данный момент сборная Казахстана имеет в своем активе 12 медалей - 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых и занимает пятую строчку в медальном зачете.
Ранее сообщалось, что казахстанские конькобежки стали серебряными призерами командного спринта юниорского ЧМ.
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