Казахстанский теннисист Жукаев вышел в финал турнира в Швейцарии

Решение поддержать конезаводчиков - это не коммерческий, а социальный проект, который послужит не только развитию конного спорта, но и позволит создать целую отрасль экономики по международным стандартам

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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану предрекли возвращение в мировую элиту конного спорта благодаря сотрудничеству между государством и частным бизнесом, сообщили на пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Республиканской палаты по заводским породам лошадей и букмекерской компании Olimpbet - партнерское соглашение поможет увеличить популяцию заводских пород лошадей и повлиять на развитие конного спорта в стране, передает корреспондент агентства.





Талгат Жайсанбаев, руководитель Республиканской палаты по заводским породам лошадей, подчеркнул, что скачки, организованные на качественно новом уровне, с солидными призовыми вызовут оживление всей сферы. Простимулируют создание новых, стабильных рабочих мест, повлияют на подъем всей сопутствующей инфраструктуры.









Если мы говорим о том плане, который у нас сейчас есть, - это желание войти в федерацию (Международную федерацию конного спорта. - Прим. ред.). Для этого должен быть хотя бы один ипподром с минимальным международным уровнем… Если мы это получим, будет эффект: стоимость наших лошадей поднимется в разы, лошадь, которая выигрывает категорию "Листед", начинает стоить от $100 000, следовательно, такой доход будет видеть наш конезаводчик казахстанский", - заявил Жайсанбаев.









В свою очередь в Olimpbet рассказали, что решение поддержать конезаводчиков - это не коммерческий, а социальный проект. При этом он не только послужит развитию конного спорта, но и позволит создать целую отрасль экономики по международным стандартам.





Именно конный спорт объединяет мировые элиты - от королевской семьи Великобритании до топов в списке "Форбс". Вступление в клуб скачек по международным стандартам и развитие инфраструктуры вокруг конного спорта - это важный шаг на пути в клуб цивилизованных стран", - сообщил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.









Гусев подчеркнул: "Привлечение прибыли является важной, но не единственной задачей. Мы абсолютно здраво оцениваем все и понимаем, что социальные проекты очень важно поддерживать. И по большому счету начинаем сами их искать, то есть те отрасли, которые нуждаются в поддержке. Собственно, таким образом и пришла идея поддержать национальный и традиционный вид спорта, который находится в достаточно упадочном виде".





Эльдар Жума, председатель дирекции ОЮЛ "Ассоциация букмекеров Казахстана", отметил, что на примере сотрудничества Olimpbet и РПЗПЛ можно наблюдать конструктивный диалог между госструктурами и бизнесом, а также добровольное сотрудничество представителей разных сфер экономики, отраслей без посредников.





Это и есть развитие прозрачной, инвестиционно привлекательной отрасли, что позволит предпринимателям строить ответственный эффективный долгосрочный бизнес, а государству собирать налоги", - сказал Эльдар Жума.