Казахстанский тяжелоатлет установил мировой рекорд на чемпионате Азии

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанский тяжелоатлет Рахат Бекболат установил мировой рекорд среди юношей в толчке на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходящем в столице Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

Выступлением Рахата Бекболата завершилось выступление казахстанской команды на юношеском и юниорском чемпионате Азии. Воспитанник кызылординской школы тяжелой атлетики поднял в сумме двоеборья 356 килограммов (158+198), это на 14 килограммов больше, чем у ближайшего соперника. Таким образом, установив мировой рекорд среди юношей в упражнении "толчок", он стал чемпионом среди юношей до 17 лет и среди юниоров до 20 лет", - сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики.

Второе место у представителя Ирана Аболфази Хакнура - 342 килограмма (154+188), третье место - за хозяином соревнований Азимджоном Ходжиевым, в сумме двоеборья поднявшего 333 килограмма (152+181).

На юниорском и юношеском чемпионате Азии по тяжелой атлетике участвовало 14 женских и 18 мужских команд из 20 стран Азиатского континента.

За Казахстан выступало 10 спортсменов, все они заняли призовые места. Всего в активе нашей сборной 9 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

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